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Рейс из Кемерово в Казань ушел на запасной аэродром - РИА Новости, 11.02.2025
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08:25 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/rejs-1998534231.html
Рейс из Кемерово в Казань ушел на запасной аэродром
Рейс из Кемерово в Казань ушел на запасной аэродром - РИА Новости, 11.02.2025
Рейс из Кемерово в Казань ушел на запасной аэродром
Рейс, следовавший из Кемерово в Казань, ушёл на запасной аэродром после введения ограничений на полеты в казанском аэропорту, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T08:25:00+03:00
2025-02-11T08:25:00+03:00
казань
кемерово
киров
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
шереметьево (аэропорт)
происшествия
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УФА, 11 фев – РИА Новости. Рейс, следовавший из Кемерово в Казань, ушёл на запасной аэродром после введения ограничений на полеты в казанском аэропорту, сообщили РИА Новости в пресс-службе казанского авиаузла. Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов утром в аэропортах Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска. "Рейс, следовавший по маршруту Кемерово-Казань, по решению командира экипажа ушёл на запасной аэродром в аэропорт Бегишево", - говорится в сообщении. Кроме того, по данным онлайн-табло авиаузла, изменено время прилета семи авиарейсов. На вылет задерживаются два самолета в Москву (Шереметьево), изменено время пяти рейсов.
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казань, кемерово, киров, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), происшествия
Казань, Кемерово, Киров, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Шереметьево (аэропорт), Происшествия
Рейс из Кемерово в Казань ушел на запасной аэродром

Рейс из Кемерово в Казань, ушел на запасной аэродром из-за ограничений

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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УФА, 11 фев – РИА Новости. Рейс, следовавший из Кемерово в Казань, ушёл на запасной аэродром после введения ограничений на полеты в казанском аэропорту, сообщили РИА Новости в пресс-службе казанского авиаузла.
Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов утром в аэропортах Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска.
"Рейс, следовавший по маршруту Кемерово-Казань, по решению командира экипажа ушёл на запасной аэродром в аэропорт Бегишево", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным онлайн-табло авиаузла, изменено время прилета семи авиарейсов. На вылет задерживаются два самолета в Москву (Шереметьево), изменено время пяти рейсов.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
В аэропортах Казани и Ульяновска ввели временные ограничения
21 января, 06:50
 
КазаньКемеровоКировФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Шереметьево (аэропорт)Происшествия
 
 
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