https://ria.ru/20250211/rejs-1998534231.html

Рейс из Кемерово в Казань ушел на запасной аэродром

Рейс из Кемерово в Казань ушел на запасной аэродром - РИА Новости, 11.02.2025

Рейс из Кемерово в Казань ушел на запасной аэродром

Рейс, следовавший из Кемерово в Казань, ушёл на запасной аэродром после введения ограничений на полеты в казанском аэропорту, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T08:25:00+03:00

2025-02-11T08:25:00+03:00

2025-02-11T08:25:00+03:00

казань

кемерово

киров

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

шереметьево (аэропорт)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997916638_0:85:3072:1813_1920x0_80_0_0_870c294d32f1d8e0d1678f03c49e7fe8.jpg

УФА, 11 фев – РИА Новости. Рейс, следовавший из Кемерово в Казань, ушёл на запасной аэродром после введения ограничений на полеты в казанском аэропорту, сообщили РИА Новости в пресс-службе казанского авиаузла. Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов утром в аэропортах Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска. "Рейс, следовавший по маршруту Кемерово-Казань, по решению командира экипажа ушёл на запасной аэродром в аэропорт Бегишево", - говорится в сообщении. Кроме того, по данным онлайн-табло авиаузла, изменено время прилета семи авиарейсов. На вылет задерживаются два самолета в Москву (Шереметьево), изменено время пяти рейсов.

https://ria.ru/20250121/aeroporty-1994733444.html

казань

кемерово

киров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казань, кемерово, киров, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), происшествия