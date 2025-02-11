https://ria.ru/20250211/rada-1998582787.html

В Раде рассказали о последствиях отказа Зеленского от условий США

В Раде рассказали о последствиях отказа Зеленского от условий США - РИА Новости, 11.02.2025

В Раде рассказали о последствиях отказа Зеленского от условий США

Отказ Владимира Зеленского от условий США, на которых Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину, приведет к катастрофе в самый короткий период, заявил... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T12:00:00+03:00

2025-02-11T12:00:00+03:00

2025-02-11T12:00:00+03:00

в мире

украина

сша

россия

владимир зеленский

александр дубинский

владимир путин

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786689705_0:313:3000:2001_1920x0_80_0_0_786667929989442d11cc268c6e2febd2.jpg

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Отказ Владимира Зеленского от условий США, на которых Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину, приведет к катастрофе в самый короткий период, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене. "Никакой встречи с (президентом США Дональдом) Трампом не будет. Будет с (вице-президентом США Джей-Ди) Вэнсом и (спецпосланником Трампа по Украине Китом) Келлогом, чтобы не возникло желания встречи с Келлогом избежать и отправить на нее (руководителя офиса Зеленского Андрея) Ермака. Величайшему лидеру донесут условия, на которых Штаты будут дальше поддерживать Украину. Отказ - передача решения вопроса на Европу, что приведет к катастрофе в самый короткий период, а также еще одной попытке переезда правительства во Львов", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. В случае согласия, как отмечает Дубинский, открываются двери для приезда Келлога на Украину с перечнем условий, на которые придется пойти. По словам депутата, США будут настаивать на отмене украинским парламентом постановления о запрете переговоров с президентом России Владимиром Путиным и требовать формирования переговорной группы для разработки плана урегулирования с директивами от спикера Рады Руслана Стефанчука. "Директивы на переговоры от спикера - автоматический перевод на него всех переговорных процессов и, соответственно, власти. Это решает вопрос делегитимизации Зеленского. Штаты замыкают переговоры на спикере… После этого детали вторичны - под давлением Штатов Стефанчук подпишет все, что угодно", - подытожил Дубинский. Ранее портал Semafor со ссылкой на западных чиновников сообщал, что Келлог заявил союзникам Вашингтона, что он готовит варианты завершения конфликта на Украине, чтобы затем представить их американскому лидеру. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". В свою очередь американский президент Дональд Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".

https://ria.ru/20250110/zalozhniki-1993034845.html

https://ria.ru/20250127/ukraina-1995632725.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, александр дубинский, владимир путин, верховная рада украины