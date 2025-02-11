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Лихачев рассказал, как Путин принял решения для возрождения атомной отрасли - РИА Новости, 11.02.2025
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14:15 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/putin-1998625064.html
Лихачев рассказал, как Путин принял решения для возрождения атомной отрасли
Лихачев рассказал, как Путин принял решения для возрождения атомной отрасли - РИА Новости, 11.02.2025
Лихачев рассказал, как Путин принял решения для возрождения атомной отрасли
Владимир Путин практически сразу после своей первой победы на выборах президента РФ в конце марта 2000 года посетил Российский федеральный ядерный центр в... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T14:15:00+03:00
2025-02-11T14:15:00+03:00
россия
алексей лихачев
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
атомная энергетика
энергетика
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Владимир Путин практически сразу после своей первой победы на выборах президента РФ в конце марта 2000 года посетил Российский федеральный ядерный центр в Снежинске (Челябинская область), где провел совещания, результаты которых стали переломными для отечественной атомной промышленности - от падения она перешла к развитию и сейчас является передовой по мировым меркам, рассказал генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Отдельным образом я отмечу роль Владимира Владимировича Путина в становлении отрасли за последние 25 лет", - сказал Лихачев на прошедшем во вторник в штаб-квартире "Росатома" мероприятии, приуроченном к предстоящему 80-летию атомной отрасли России. Выборы президента РФ проходили 26 марта 2000 года досрочно в связи с уходом Бориса Ельцина в отставку. На выборах победил Путин. "Еще до инаугурации, 30 марта, Владимир Путин приезжает в Снежинск, проводит совещание по развитию атомной энергетики, проводит закрытое совещание по развитию ядерного оружейного комплекса. И кривая падения, медленного снижения активности атомной энергетики получает обратный импульс, и начинается практически возрождение атомной промышленности нашей страны", - отметил Лихачев. Вторым важным шагом, по словам Лихачева, стало то, что в 2007 году федеральное агентство по атомной энергии "Росатом" по предложению его тогдашнего руководителя Сергея Кириенко указом президента было преобразовано в одноименную госкорпорацию, получившую полномочия хозяйствующего субъекта, работающего на глобальных рынках, и часть полномочий органа госуправления. Кириенко возглавлял российскую атомную отрасль в 2005-2016 годах, сейчас он является первым заместителем руководителя администрации президента РФ, председателем наблюдательного совета "Росатома". "И результаты сегодня, на мой взгляд, превышают те ожидания, которые закладывались при принятии решения о создании госкорпорации", - подчеркнул Лихачев. Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" - глобальный многопрофильный высокотехнологичный холдинг, единственная в мире компания, которая обладает компетенциями во всей ядерной технологической цепочке, от добычи природного урана до завершающей стадии жизненного цикла атомных объектов. Госкорпорация объединяет более 450 предприятий и организаций, в которых работают около 400 тысяч человек. Российская атомная отрасль в 2025 году отметит свое 80-летие. Она ведет отсчет своей истории с 20 августа 1945 года, когда советское руководство постановило создать организационные структуры, необходимые для реализации атомного проекта СССР.
https://ria.ru/20250211/putin-1998560970.html
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россия, алексей лихачев, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", атомная энергетика, энергетика
Россия, Алексей Лихачев, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Атомная энергетика, Энергетика
Лихачев рассказал, как Путин принял решения для возрождения атомной отрасли

Лихачев раскрыл, когда и где Путин принял решения по возрождению атомной отрасли

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Владимир Путин практически сразу после своей первой победы на выборах президента РФ в конце марта 2000 года посетил Российский федеральный ядерный центр в Снежинске (Челябинская область), где провел совещания, результаты которых стали переломными для отечественной атомной промышленности - от падения она перешла к развитию и сейчас является передовой по мировым меркам, рассказал генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Отдельным образом я отмечу роль Владимира Владимировича Путина в становлении отрасли за последние 25 лет", - сказал Лихачев на прошедшем во вторник в штаб-квартире "Росатома" мероприятии, приуроченном к предстоящему 80-летию атомной отрасли России.
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Выборы президента РФ проходили 26 марта 2000 года досрочно в связи с уходом Бориса Ельцина в отставку. На выборах победил Путин.
"Еще до инаугурации, 30 марта, Владимир Путин приезжает в Снежинск, проводит совещание по развитию атомной энергетики, проводит закрытое совещание по развитию ядерного оружейного комплекса. И кривая падения, медленного снижения активности атомной энергетики получает обратный импульс, и начинается практически возрождение атомной промышленности нашей страны", - отметил Лихачев.
Вторым важным шагом, по словам Лихачева, стало то, что в 2007 году федеральное агентство по атомной энергии "Росатом" по предложению его тогдашнего руководителя Сергея Кириенко указом президента было преобразовано в одноименную госкорпорацию, получившую полномочия хозяйствующего субъекта, работающего на глобальных рынках, и часть полномочий органа госуправления. Кириенко возглавлял российскую атомную отрасль в 2005-2016 годах, сейчас он является первым заместителем руководителя администрации президента РФ, председателем наблюдательного совета "Росатома".
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"И результаты сегодня, на мой взгляд, превышают те ожидания, которые закладывались при принятии решения о создании госкорпорации", - подчеркнул Лихачев.
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" - глобальный многопрофильный высокотехнологичный холдинг, единственная в мире компания, которая обладает компетенциями во всей ядерной технологической цепочке, от добычи природного урана до завершающей стадии жизненного цикла атомных объектов. Госкорпорация объединяет более 450 предприятий и организаций, в которых работают около 400 тысяч человек.
Российская атомная отрасль в 2025 году отметит свое 80-летие. Она ведет отсчет своей истории с 20 августа 1945 года, когда советское руководство постановило создать организационные структуры, необходимые для реализации атомного проекта СССР.
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РоссияАлексей ЛихачевВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Атомная энергетикаЭнергетика
 
 
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