Лихачев рассказал, как Путин принял решения для возрождения атомной отрасли
Лихачев раскрыл, когда и где Путин принял решения по возрождению атомной отрасли
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Владимир Путин практически сразу после своей первой победы на выборах президента РФ в конце марта 2000 года посетил Российский федеральный ядерный центр в Снежинске (Челябинская область), где провел совещания, результаты которых стали переломными для отечественной атомной промышленности - от падения она перешла к развитию и сейчас является передовой по мировым меркам, рассказал генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Отдельным образом я отмечу роль Владимира Владимировича Путина в становлении отрасли за последние 25 лет", - сказал Лихачев на прошедшем во вторник в штаб-квартире "Росатома" мероприятии, приуроченном к предстоящему 80-летию атомной отрасли России.
Выборы президента РФ проходили 26 марта 2000 года досрочно в связи с уходом Бориса Ельцина в отставку. На выборах победил Путин.
"Еще до инаугурации, 30 марта, Владимир Путин приезжает в Снежинск, проводит совещание по развитию атомной энергетики, проводит закрытое совещание по развитию ядерного оружейного комплекса. И кривая падения, медленного снижения активности атомной энергетики получает обратный импульс, и начинается практически возрождение атомной промышленности нашей страны", - отметил Лихачев.
Вторым важным шагом, по словам Лихачева, стало то, что в 2007 году федеральное агентство по атомной энергии "Росатом" по предложению его тогдашнего руководителя Сергея Кириенко указом президента было преобразовано в одноименную госкорпорацию, получившую полномочия хозяйствующего субъекта, работающего на глобальных рынках, и часть полномочий органа госуправления. Кириенко возглавлял российскую атомную отрасль в 2005-2016 годах, сейчас он является первым заместителем руководителя администрации президента РФ, председателем наблюдательного совета "Росатома".
"И результаты сегодня, на мой взгляд, превышают те ожидания, которые закладывались при принятии решения о создании госкорпорации", - подчеркнул Лихачев.
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" - глобальный многопрофильный высокотехнологичный холдинг, единственная в мире компания, которая обладает компетенциями во всей ядерной технологической цепочке, от добычи природного урана до завершающей стадии жизненного цикла атомных объектов. Госкорпорация объединяет более 450 предприятий и организаций, в которых работают около 400 тысяч человек.
Российская атомная отрасль в 2025 году отметит свое 80-летие. Она ведет отсчет своей истории с 20 августа 1945 года, когда советское руководство постановило создать организационные структуры, необходимые для реализации атомного проекта СССР.