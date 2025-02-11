https://ria.ru/20250211/posol-1998716760.html

Запад помешал реализовать стамбульские договоренности, заявил посол России

Запад помешал реализовать стамбульские договоренности, заявил посол России - РИА Новости, 11.02.2025

Запад помешал реализовать стамбульские договоренности, заявил посол России

Деструктивная линия Запада помешала реализовать уже достигнутые и парафированные на бумаге договоренности по Украине в Стамбуле, заявил чрезвычайный и... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T19:51:00+03:00

2025-02-11T19:51:00+03:00

2025-02-11T19:51:00+03:00

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АНКАРА, 11 фев – РИА Новости. Деструктивная линия Запада помешала реализовать уже достигнутые и парафированные на бумаге договоренности по Украине в Стамбуле, заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов в интервью телеканалу "Россия 24". "В частности, та роль, которую сыграла турецкая дипломатия в организации российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле три года назад. Напомню, что только деструктивная линия Запада помешала реализовать уже достигнутые и даже парафированные на бумаге договоренности", - сказал Ерхов. В ноябре 2023 года глава фракции партии Владмира Зеленского "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться ещё весной 2022-го, но киевские власти не согласились на нейтралитет, поскольку после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать". Президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, отметил, что если у Киева возникнет желание вести переговоры, Москва от них не отказывалась. Тем не менее такой диалог должен проходить на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей, добавил он.

https://ria.ru/20250128/putin-1996000255.html

https://ria.ru/20250115/peregovory-1993755732.html

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в мире, стамбул, россия, украина, алексей ерхов, давид арахамия, борис джонсон, запад, турция