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Запад помешал реализовать стамбульские договоренности, заявил посол России - РИА Новости, 11.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:51 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/posol-1998716760.html
Запад помешал реализовать стамбульские договоренности, заявил посол России
Запад помешал реализовать стамбульские договоренности, заявил посол России - РИА Новости, 11.02.2025
Запад помешал реализовать стамбульские договоренности, заявил посол России
Деструктивная линия Запада помешала реализовать уже достигнутые и парафированные на бумаге договоренности по Украине в Стамбуле, заявил чрезвычайный и... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T19:51:00+03:00
2025-02-11T19:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
стамбул
россия
украина
алексей ерхов
давид арахамия
борис джонсон
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АНКАРА, 11 фев – РИА Новости. Деструктивная линия Запада помешала реализовать уже достигнутые и парафированные на бумаге договоренности по Украине в Стамбуле, заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов в интервью телеканалу "Россия 24". "В частности, та роль, которую сыграла турецкая дипломатия в организации российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле три года назад. Напомню, что только деструктивная линия Запада помешала реализовать уже достигнутые и даже парафированные на бумаге договоренности", - сказал Ерхов. В ноябре 2023 года глава фракции партии Владмира Зеленского "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться ещё весной 2022-го, но киевские власти не согласились на нейтралитет, поскольку после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать". Президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, отметил, что если у Киева возникнет желание вести переговоры, Москва от них не отказывалась. Тем не менее такой диалог должен проходить на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей, добавил он.
https://ria.ru/20250128/putin-1996000255.html
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в мире, стамбул, россия, украина, алексей ерхов, давид арахамия, борис джонсон, запад, турция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Стамбул, Россия, Украина, Алексей Ерхов, Давид Арахамия, Борис Джонсон, Запад, Турция
Запад помешал реализовать стамбульские договоренности, заявил посол России

Посол в Турции Ерхов: Запад помешал реализовать стамбульские договоренности

© Rusya Ankara BüyükelçiliğiПосол России в Турции Алексей Ерхов
Посол России в Турции Алексей Ерхов - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Rusya Ankara Büyükelçiliği
Посол России в Турции Алексей Ерхов. Архивное фото
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АНКАРА, 11 фев – РИА Новости. Деструктивная линия Запада помешала реализовать уже достигнутые и парафированные на бумаге договоренности по Украине в Стамбуле, заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов в интервью телеканалу "Россия 24".
"В частности, та роль, которую сыграла турецкая дипломатия в организации российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле три года назад. Напомню, что только деструктивная линия Запада помешала реализовать уже достигнутые и даже парафированные на бумаге договоренности", - сказал Ерхов.
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В ноябре 2023 года глава фракции партии Владмира Зеленского "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться ещё весной 2022-го, но киевские власти не согласились на нейтралитет, поскольку после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".
Президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, отметил, что если у Киева возникнет желание вести переговоры, Москва от них не отказывалась. Тем не менее такой диалог должен проходить на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей, добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСтамбулРоссияУкраинаАлексей ЕрховДавид АрахамияБорис ДжонсонЗападТурция
 
 
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