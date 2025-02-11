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В ЕС пригрозили ответить на введение США пошлин на импорт стали и алюминия - РИА Новости, 11.02.2025
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11:22 11.02.2025 (обновлено: 11:30 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/poshliny-1998571397.html
В ЕС пригрозили ответить на введение США пошлин на импорт стали и алюминия
В ЕС пригрозили ответить на введение США пошлин на импорт стали и алюминия - РИА Новости, 11.02.2025
В ЕС пригрозили ответить на введение США пошлин на импорт стали и алюминия
В ЕС сожалеют о введении США пошлин на импорт стали и алюминия, обещают ответные меры, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 11.02.2025
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экономика
сша
евросоюз
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
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БРЮССЕЛЬ, 11 фев – РИА Новости. В ЕС сожалеют о введении США пошлин на импорт стали и алюминия, обещают ответные меры, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия."Я глубоко сожалею о решении США ввести пошлины на европейский импорт стали и алюминия… Необоснованные пошлины в отношении ЕС не останутся без ответа, они вызовут жесткие и пропорциональные ответные меры", - говорится в заявлении главы ЕК.
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экономика, сша, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, дональд трамп
Экономика, США, Евросоюз, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп
В ЕС пригрозили ответить на введение США пошлин на импорт стали и алюминия

В ЕС пообещали ввести ответные меры на введение США пошлин на импорт стали

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 фев – РИА Новости. В ЕС сожалеют о введении США пошлин на импорт стали и алюминия, обещают ответные меры, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия.
"Я глубоко сожалею о решении США ввести пошлины на европейский импорт стали и алюминия… Необоснованные пошлины в отношении ЕС не останутся без ответа, они вызовут жесткие и пропорциональные ответные меры", - говорится в заявлении главы ЕК.
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ЭкономикаСШАЕвросоюзЕврокомиссияУрсула фон дер ЛяйенДональд Трамп
 
 
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