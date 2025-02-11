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В ЕС пригрозили ответить на введение США пошлин на импорт стали и алюминия

В ЕС пригрозили ответить на введение США пошлин на импорт стали и алюминия - РИА Новости, 11.02.2025

В ЕС пригрозили ответить на введение США пошлин на импорт стали и алюминия

В ЕС сожалеют о введении США пошлин на импорт стали и алюминия, обещают ответные меры, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T11:22:00+03:00

2025-02-11T11:22:00+03:00

2025-02-11T11:30:00+03:00

экономика

сша

евросоюз

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

дональд трамп

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БРЮССЕЛЬ, 11 фев – РИА Новости. В ЕС сожалеют о введении США пошлин на импорт стали и алюминия, обещают ответные меры, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия."Я глубоко сожалею о решении США ввести пошлины на европейский импорт стали и алюминия… Необоснованные пошлины в отношении ЕС не останутся без ответа, они вызовут жесткие и пропорциональные ответные меры", - говорится в заявлении главы ЕК.

https://ria.ru/20250204/kitaj-1997259144.html

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экономика, сша, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, дональд трамп