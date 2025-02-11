https://ria.ru/20250211/podarok-1998525179.html
Опрос показал, что холостяки тратят больше девушек на подарки к 14 февраля
Опрос показал, что холостяки тратят больше девушек на подарки к 14 февраля - РИА Новости, 11.02.2025
Опрос показал, что холостяки тратят больше девушек на подарки к 14 февраля
Российские холостяки готовы потратить на подарок своим возлюбленным почти в 1,5 раза больше, чем сами девушки, подсчитали для РИА Новости аналитики SuperJob. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T05:19:00+03:00
2025-02-11T05:19:00+03:00
2025-02-11T05:19:00+03:00
общество
москва
санкт-петербург
superjob
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597222496_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_4448c0eea96522180b8d43493308426c.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российские холостяки готовы потратить на подарок своим возлюбленным почти в 1,5 раза больше, чем сами девушки, подсчитали для РИА Новости аналитики SuperJob. "Мужской бюджет оказался больше женского: подарок парня девушке в среднем обойдется в 5000 рублей, девушки - парню - в 3500 рублей; презент от мужа для жены - в 4500 рублей, от жены для мужа - в 3700 рублей", - показал опрос. В Москве ожидаются самые дорогие подарки: для девушки - в среднем 5700 рублей, для жены - 5000 рублей, для мужа - 4000 рублей, а для парня - 3500 рублей. Санкт-Петербург занимает второе место по величине расходов: здесь на любимую потратят 4300 рублей, на жену - 4400 рублей, на мужа - 3500 рублей, на парня - 3000 рублей. Выяснилось, что 9% россиян намерены сделать подарок на День святого Валентина своей супруге или супругу, 4% - любимому человеку, а по 1% - детям, родным, друзьям и родителям. Большинство же участников опроса сообщили, что не планируют кого бы то ни было одаривать 14 февраля. В исследовании сервиса приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны, данные о погрешности не приводятся.
https://ria.ru/20250126/dengi-1995506153.html
https://ria.ru/20250124/prazdniki-1995247462.html
москва
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597222496_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_b54676acdcbe7683a0cb2f5268f758b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, санкт-петербург, superjob
Общество, Москва, Санкт-Петербург, SuperJob
Опрос показал, что холостяки тратят больше девушек на подарки к 14 февраля
SuperJob: холостяки потратят на подарок в 1,5 раза больше, чем девушки
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российские холостяки готовы потратить на подарок своим возлюбленным почти в 1,5 раза больше, чем сами девушки, подсчитали для РИА Новости аналитики SuperJob.
"Мужской бюджет оказался больше женского: подарок парня девушке в среднем обойдется в 5000 рублей, девушки - парню - в 3500 рублей; презент от мужа для жены - в 4500 рублей, от жены для мужа - в 3700 рублей", - показал опрос.
В Москве
ожидаются самые дорогие подарки: для девушки - в среднем 5700 рублей, для жены - 5000 рублей, для мужа - 4000 рублей, а для парня - 3500 рублей. Санкт-Петербург
занимает второе место по величине расходов: здесь на любимую потратят 4300 рублей, на жену - 4400 рублей, на мужа - 3500 рублей, на парня - 3000 рублей.
Выяснилось, что 9% россиян намерены сделать подарок на День святого Валентина своей супруге или супругу, 4% - любимому человеку, а по 1% - детям, родным, друзьям и родителям. Большинство же участников опроса сообщили, что не планируют кого бы то ни было одаривать 14 февраля.
В исследовании сервиса приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны, данные о погрешности не приводятся.