https://ria.ru/20250211/podarok-1998525179.html

Опрос показал, что холостяки тратят больше девушек на подарки к 14 февраля

Опрос показал, что холостяки тратят больше девушек на подарки к 14 февраля - РИА Новости, 11.02.2025

Опрос показал, что холостяки тратят больше девушек на подарки к 14 февраля

Российские холостяки готовы потратить на подарок своим возлюбленным почти в 1,5 раза больше, чем сами девушки, подсчитали для РИА Новости аналитики SuperJob. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T05:19:00+03:00

2025-02-11T05:19:00+03:00

2025-02-11T05:19:00+03:00

общество

москва

санкт-петербург

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российские холостяки готовы потратить на подарок своим возлюбленным почти в 1,5 раза больше, чем сами девушки, подсчитали для РИА Новости аналитики SuperJob. "Мужской бюджет оказался больше женского: подарок парня девушке в среднем обойдется в 5000 рублей, девушки - парню - в 3500 рублей; презент от мужа для жены - в 4500 рублей, от жены для мужа - в 3700 рублей", - показал опрос. В Москве ожидаются самые дорогие подарки: для девушки - в среднем 5700 рублей, для жены - 5000 рублей, для мужа - 4000 рублей, а для парня - 3500 рублей. Санкт-Петербург занимает второе место по величине расходов: здесь на любимую потратят 4300 рублей, на жену - 4400 рублей, на мужа - 3500 рублей, на парня - 3000 рублей. Выяснилось, что 9% россиян намерены сделать подарок на День святого Валентина своей супруге или супругу, 4% - любимому человеку, а по 1% - детям, родным, друзьям и родителям. Большинство же участников опроса сообщили, что не планируют кого бы то ни было одаривать 14 февраля. В исследовании сервиса приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны, данные о погрешности не приводятся.

https://ria.ru/20250126/dengi-1995506153.html

https://ria.ru/20250124/prazdniki-1995247462.html

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общество, москва, санкт-петербург, superjob