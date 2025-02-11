https://ria.ru/20250211/pensii-1998566990.html

Совфед рассмотрит закон об индексации военных пенсий

Совфед рассмотрит закон об индексации военных пенсий - РИА Новости, 11.02.2025

Совфед рассмотрит закон об индексации военных пенсий

Совфед на заседании в среду рассмотрит закон о повышении пенсий военным пенсионерам с 1 января 2025 года на 9,5%, этот вопрос включен в повестку. РИА Новости, 11.02.2025

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Совфед на заседании в среду рассмотрит закон о повышении пенсий военным пенсионерам с 1 января 2025 года на 9,5%, этот вопрос включен в повестку.Бюджетный комитет Совета Федерации поддержал закон.Законопроект в Госдуму внесло правительство РФ. В соответствии с документом, с 1 января 2025 года размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии военнослужащим, вырастет до 93,59%, то есть на уровень фактической инфляции за 2024 год, который составил 9,5%.Изменения в закон "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии РФ, органах принудительного исполнения РФ, и их семей" подготовлен в целях совершенствования пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан, говорится в пояснительной записке.В соответствии с финансово-экономическим обоснованием, на реализацию закона потребуется выделение из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований в размере 56,6 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20250209/pensii-1998225940.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

совет федерации рф, общество, россия