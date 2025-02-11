https://ria.ru/20250211/ogranicheniya-1998530970.html

В аэропортах четырех городов ввели ограничения на полеты

В аэропортах четырех городов ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 11.02.2025

В аэропортах четырех городов ввели ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены утром в аэропортах Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска, сообщил представитель Росавиации Артем РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T07:23:00+03:00

2025-02-11T07:23:00+03:00

2025-02-11T07:23:00+03:00

казань

киров

саратов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены утром в аэропортах Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня ранним утром введены в аэропортах: Казань (UWKD); Киров (Победилово; USKK); Саратов (Гагарин; UWSG); Ульяновск (Баратаевка; UWLL)", - написал он в Telegram-канале. Отмечается, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250209/strigino-1998229767.html

казань

киров

саратов

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казань, киров, саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)