https://ria.ru/20250211/novak-1998603985.html

Новак охарактеризовал ситуацию в экономике России

Новак охарактеризовал ситуацию в экономике России - РИА Новости, 11.02.2025

Новак охарактеризовал ситуацию в экономике России

Вице-премьер России Александр Новак назвал текущую ситуацию в экономике страны управляемым охлаждением, когда необходимо найти баланс между обеспечением роста... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T13:12:00+03:00

2025-02-11T13:12:00+03:00

2025-02-11T13:12:00+03:00

экономика

цены на нефть

россия

александр новак

совет федерации рф

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Вице-премьер России Александр Новак назвал текущую ситуацию в экономике страны управляемым охлаждением, когда необходимо найти баланс между обеспечением роста экономики и задачами по замедлению инфляции. "Что касается текущего состояния экономики, сейчас мы находимся в периоде управляемого охлаждения экономики - в поисках баланса между задачей сдерживания инфляции и обеспечением экономического роста", - сказал Новак на заседании комитета по экономической политике в Совете Федерации. Он напомнил, что в 2024 году были рекордные темпы роста кредитования, как физических, так и юридических лиц, что в свою очередь, безусловно, повлияло на рост денежной массы, инфляционные процессы. При этом темпы роста ВВП в четвертом квартале 2024 года были ниже, чем в начале года. "То есть происходит замедление, и замедляются в основном отрасли, ориентированные на внутренний спрос, гражданский, и на экспорт. Проводится жесткая денежно-кредитная политика для обеспечения снижения инфляции. Ужесточилось макропруденциальное регулирование Банка России. Соответственно, мы наблюдаем также постепенное замедление темпов потребительского, ипотечного и корпоративного кредитования", - продолжил он. Вице-премьер подчеркнул, что важно обеспечить баланс между темпами роста экономики и задачами, связанными со снижением инфляции. "Хочу отметить, что за несколько недель, за последние две недели, темпы инфляции несколько замедлились уже. Если мы наблюдали на предыдущих неделях рост инфляции примерно в неделю 0,25%, 0,22%. За последнюю неделю с 27 января по 3 февраля - это 0,16%. То есть мы наблюдаем снижение. Меры, которые принимаются, они на сегодняшний день обеспечивают сдерживающие влияние на инфляцию", - указал Новак. "Безусловно, трезво оценивая ситуацию, мы видим, что вот эта вынужденная задача, связанная с управляемым охлаждением экономики и поиском баланса приводит и к рискам. Риски, которые мы видим: это снижение инвестиционной активности в текущих условиях при высокой ключевой ставке; снижение рентабельности предприятий и финансовых показателей; увеличение процентных расходов со стороны предприятий относительно собственных источников, имею ввиду EBITDA в первую очередь. И мы это прекрасно понимаем", - добавил он. Ранее Новак сообщил, что правительственная подкомиссия по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики ведет мониторинг ситуации на более чем 2 тысячах системообразующих предприятий.

https://ria.ru/20250115/inflyatsiya-1993908506.html

https://ria.ru/20241225/vvp-1991199571.html

https://ria.ru/20241224/ekonomika-1990944189.html

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экономика, цены на нефть, россия, александр новак, совет федерации рф