Экс-губернатор Никитин вышел на работу в Минтрансе
Назначенный замглавы Минтранса Никитин будет курировать цифровую трансформацию
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Новгородской областиБывший губернатор Новгородской области Андрей Никитин
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Новгородской области
Бывший губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Андрей Никитин, назначенный на минувшей неделе заместителем министра транспорта РФ, вышел на работу и курирует на этом посту цифровую трансформацию, деятельность по информатизации и автоматизации транспортного комплекса страны, разработку и реализацию стратегии его развития и основных документов для этого, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса России.
Пресс-служба правительства РФ 7 февраля сообщила, что глава кабмина Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении бывшего губернатора Новгородской области Никитина заместителем министра транспорта. Помощник министра транспорта РФ Анастасия Рубанова тогда же сообщала РИА Новости, что Никитин будет на данном посту курировать цифровизацию. Ранее в Минтрансе этим в аналогичном статусе занимался Дмитрий Баканов, который 6 февраля назначен главой "Роскосмоса".
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"Находится на рабочем месте", - сообщили в пресс-службе Минтранса РФ на вопрос, вышел ли Никитин на работу в министерство.
Там также назвали направления, за который Никитин будет отвечать.
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"Андрей Никитин в должности заместителя министра транспорта РФ будет являться ответственным за цифровую трансформацию в министерстве и координировать деятельность по информатизации и автоматизации транспортного комплекса России", - сообщили в Минтрансе РФ.
В его непосредственном подчинении находится департамент цифрового развития.
"Также Андрей Никитин контролирует деятельность департамента стратегического развития. Таким образом, непосредственно координирует работу Минтранса по вопросам разработки и реализации стратегии развития транспортного комплекса страны, основных документов стратегического развития отдельных отраслей транспорта", - добавили в министерстве.
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