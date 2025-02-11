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Экс-губернатор Никитин вышел на работу в Минтрансе - РИА Новости, 11.02.2025
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12:58 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/nikitin-1998599920.html
Экс-губернатор Никитин вышел на работу в Минтрансе
Экс-губернатор Никитин вышел на работу в Минтрансе - РИА Новости, 11.02.2025
Экс-губернатор Никитин вышел на работу в Минтрансе
Андрей Никитин, назначенный на минувшей неделе заместителем министра транспорта РФ, вышел на работу и курирует на этом посту цифровую трансформацию,... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T12:58:00+03:00
2025-02-11T12:58:00+03:00
экономика
россия
андрей никитин (политик)
михаил мишустин
дмитрий баканов
роскосмос
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Андрей Никитин, назначенный на минувшей неделе заместителем министра транспорта РФ, вышел на работу и курирует на этом посту цифровую трансформацию, деятельность по информатизации и автоматизации транспортного комплекса страны, разработку и реализацию стратегии его развития и основных документов для этого, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса России. Пресс-служба правительства РФ 7 февраля сообщила, что глава кабмина Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении бывшего губернатора Новгородской области Никитина заместителем министра транспорта. Помощник министра транспорта РФ Анастасия Рубанова тогда же сообщала РИА Новости, что Никитин будет на данном посту курировать цифровизацию. Ранее в Минтрансе этим в аналогичном статусе занимался Дмитрий Баканов, который 6 февраля назначен главой "Роскосмоса". "Находится на рабочем месте", - сообщили в пресс-службе Минтранса РФ на вопрос, вышел ли Никитин на работу в министерство. Там также назвали направления, за который Никитин будет отвечать. "Андрей Никитин в должности заместителя министра транспорта РФ будет являться ответственным за цифровую трансформацию в министерстве и координировать деятельность по информатизации и автоматизации транспортного комплекса России", - сообщили в Минтрансе РФ. В его непосредственном подчинении находится департамент цифрового развития. "Также Андрей Никитин контролирует деятельность департамента стратегического развития. Таким образом, непосредственно координирует работу Минтранса по вопросам разработки и реализации стратегии развития транспортного комплекса страны, основных документов стратегического развития отдельных отраслей транспорта", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20250207/nikitin-1998074070.html
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экономика, россия, андрей никитин (политик), михаил мишустин, дмитрий баканов, роскосмос, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Экономика, Россия, Андрей Никитин (политик), Михаил Мишустин, Дмитрий Баканов, Роскосмос, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Экс-губернатор Никитин вышел на работу в Минтрансе

Назначенный замглавы Минтранса Никитин будет курировать цифровую трансформацию

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Новгородской областиБывший губернатор Новгородской области Андрей Никитин
Бывший губернатор Новгородской области Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Новгородской области
Бывший губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Андрей Никитин, назначенный на минувшей неделе заместителем министра транспорта РФ, вышел на работу и курирует на этом посту цифровую трансформацию, деятельность по информатизации и автоматизации транспортного комплекса страны, разработку и реализацию стратегии его развития и основных документов для этого, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса России.
Пресс-служба правительства РФ 7 февраля сообщила, что глава кабмина Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении бывшего губернатора Новгородской области Никитина заместителем министра транспорта. Помощник министра транспорта РФ Анастасия Рубанова тогда же сообщала РИА Новости, что Никитин будет на данном посту курировать цифровизацию. Ранее в Минтрансе этим в аналогичном статусе занимался Дмитрий Баканов, который 6 февраля назначен главой "Роскосмоса".
Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Экс-губернатора Никитина назначили замминистра транспорта
7 февраля, 20:44
"Находится на рабочем месте", - сообщили в пресс-службе Минтранса РФ на вопрос, вышел ли Никитин на работу в министерство.
Там также назвали направления, за который Никитин будет отвечать.
«
"Андрей Никитин в должности заместителя министра транспорта РФ будет являться ответственным за цифровую трансформацию в министерстве и координировать деятельность по информатизации и автоматизации транспортного комплекса России", - сообщили в Минтрансе РФ.
В его непосредственном подчинении находится департамент цифрового развития.
"Также Андрей Никитин контролирует деятельность департамента стратегического развития. Таким образом, непосредственно координирует работу Минтранса по вопросам разработки и реализации стратегии развития транспортного комплекса страны, основных документов стратегического развития отдельных отраслей транспорта", - добавили в министерстве.
Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Минтранс поблагодарил Баканова за эффективную службу
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ЭкономикаРоссияАндрей Никитин (политик)Михаил МишустинДмитрий БакановРоскосмосМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
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