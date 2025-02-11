https://ria.ru/20250211/nikitin-1998599920.html

Экс-губернатор Никитин вышел на работу в Минтрансе

Экс-губернатор Никитин вышел на работу в Минтрансе - РИА Новости, 11.02.2025

Экс-губернатор Никитин вышел на работу в Минтрансе

Андрей Никитин, назначенный на минувшей неделе заместителем министра транспорта РФ, вышел на работу и курирует на этом посту цифровую трансформацию,... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T12:58:00+03:00

2025-02-11T12:58:00+03:00

2025-02-11T12:58:00+03:00

экономика

россия

андрей никитин (политик)

михаил мишустин

дмитрий баканов

роскосмос

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Андрей Никитин, назначенный на минувшей неделе заместителем министра транспорта РФ, вышел на работу и курирует на этом посту цифровую трансформацию, деятельность по информатизации и автоматизации транспортного комплекса страны, разработку и реализацию стратегии его развития и основных документов для этого, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса России. Пресс-служба правительства РФ 7 февраля сообщила, что глава кабмина Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении бывшего губернатора Новгородской области Никитина заместителем министра транспорта. Помощник министра транспорта РФ Анастасия Рубанова тогда же сообщала РИА Новости, что Никитин будет на данном посту курировать цифровизацию. Ранее в Минтрансе этим в аналогичном статусе занимался Дмитрий Баканов, который 6 февраля назначен главой "Роскосмоса". "Находится на рабочем месте", - сообщили в пресс-службе Минтранса РФ на вопрос, вышел ли Никитин на работу в министерство. Там также назвали направления, за который Никитин будет отвечать. "Андрей Никитин в должности заместителя министра транспорта РФ будет являться ответственным за цифровую трансформацию в министерстве и координировать деятельность по информатизации и автоматизации транспортного комплекса России", - сообщили в Минтрансе РФ. В его непосредственном подчинении находится департамент цифрового развития. "Также Андрей Никитин контролирует деятельность департамента стратегического развития. Таким образом, непосредственно координирует работу Минтранса по вопросам разработки и реализации стратегии развития транспортного комплекса страны, основных документов стратегического развития отдельных отраслей транспорта", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20250207/nikitin-1998074070.html

https://ria.ru/20250206/mintrans-1997674021.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, андрей никитин (политик), михаил мишустин, дмитрий баканов, роскосмос, министерство транспорта рф (минтранс россии)