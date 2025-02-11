Рейтинг@Mail.ru
Ученые предложили новое средство против инфекций картофеля - РИА Новости, 11.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
07:00 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/nauka-1998435525.html
Ученые предложили новое средство против инфекций картофеля
Ученые предложили новое средство против инфекций картофеля - РИА Новости, 11.02.2025
Ученые предложили новое средство против инфекций картофеля
Средство для защиты картофеля от бактериальных заболеваний на основе частиц селена и полисахарида, выделяемого лиственницей, создали сибирские ученые в составе... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T07:00:00+03:00
2025-02-11T07:00:00+03:00
наука
сибирский федеральный университет
российская академия наук
россия
университетская наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583963134_0:41:3076:1771_1920x0_80_0_0_a251d0ac6b50e5eff95bc4fc34505b60.jpg
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Средство для защиты картофеля от бактериальных заболеваний на основе частиц селена и полисахарида, выделяемого лиственницей, создали сибирские ученые в составе международного научного коллектива. По словам создателей, препарат эффективен против бактерий-возбудителей черной ножки и кольцевой гнили картофеля и некоторых других культурных растений, при этом он стимулирует рост листьев. Результаты опубликованы в Plants.В среднем каждый россиянин потребляет около одного килограмма картофеля в неделю. Такую урожайность обеспечивают более трех миллионов гектаров посевных площадей, расположенных более чем в восьмидесяти субъектах Российской Федерации.Как пояснили специалисты Сибирского федерального университета (СФУ), из-за постепенных изменений климата на нашей планете расширяется ареал существования бактериальных возбудителей заболеваний растений. К таковым относятся Pectobacterium carotovorum, вызывающая мягкую гниль и черную ножку у ряда культурных растений, включая картофель, морковь, томаты, и Clavibacter sepedonicus, поражающая кольцевой гнилью корневую систему картофеля.Заразность этих бактерий повышается с ростом температуры окружающей среды, добавили ученые. Современные пестициды экологически небезопасны и недостаточно эффективны против бактериальных инфекций, поскольку противостоят в первую очередь грибковым возбудителям бактерий. Поэтому специалисты всего мира рассматривают иную стратегию сохранения урожая сельскохозяйственных культур, разрабатывая средства для повышения устойчивости растений к любым заболеваниям.Коллектив исследователей Сибирского института физиологии и биохимии растений СО РАН (СИФиБР) совместно с Сибирским федеральным университетом (СФУ) разработали наночастицы на основе химического элемента селена, получившего имя древнегреческой богини Луны Селены (греч. σελήνη) из-за того, что в природе он является спутником теллура, названного в честь Земли (лат. Tellus) и арабиногалактана – природного полимера из сахаров, являющегося ключевым компонентом клеток растений. Обработка ростков картофеля полученными научным коллективом композитными наночастицами препятствует увяданию листвы, что свидетельствует о подавлении размножения возбудителей."Мы протестировали наночастицы на основе арабиногалактана с добавлением марганца, оксида меди и селена. Все составы были эффективны против черной ножки и кольцевой гнили, но композит с селеном, вероятно, из-за высокой антиоксидантной активности "лунного элемента" показал наилучшие результаты, бактерии с "удовольствием" поедают арабиногалактан, поскольку это полисахарид, и при этом эффективно травятся селеном, который включен в состав такого бионанокомпозита. То есть, препарат работает, как отравленная условная приманка", — рассказал один из авторов работы, профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ Константин Крутовский.Специалист добавил, что для защиты картофеля от бактериальных болезней необходима очень малая концентрация наночастиц в препарате, иначе возможно проявление токсических для растений эффектов селена. Эта же концентрация подходит для борьбы инфекцией фитофтороза, вызываемого псевдогрибом Phytophthora cactorum, способного поражать многие виды плодовых культур, декоративных растений и деревьев. Обработка картофеля наночастицами селена в соединении с арабиногалактаном способствует приращению общей массы всего растения.Исследование выполнено при поддержке Министерства высшего образования и науки РФ.
https://ria.ru/20241129/nauka-1986290534.html
https://ri.ria.ru/20240918/nauka-1973226793.html
https://ria.ru/20241203/nauka-1986235524.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583963134_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_4e27e454b46e68a9738e3528a6652323.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сибирский федеральный университет, российская академия наук, россия, университетская наука
Наука, Сибирский федеральный университет, Российская академия наук, Россия, Университетская наука

Ученые предложили новое средство против инфекций картофеля

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПодготовка к сбору урожая картофеля
Подготовка к сбору урожая картофеля - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Средство для защиты картофеля от бактериальных заболеваний на основе частиц селена и полисахарида, выделяемого лиственницей, создали сибирские ученые в составе международного научного коллектива. По словам создателей, препарат эффективен против бактерий-возбудителей черной ножки и кольцевой гнили картофеля и некоторых других культурных растений, при этом он стимулирует рост листьев. Результаты опубликованы в Plants.
В среднем каждый россиянин потребляет около одного килограмма картофеля в неделю. Такую урожайность обеспечивают более трех миллионов гектаров посевных площадей, расположенных более чем в восьмидесяти субъектах Российской Федерации.
Томаты, выращенные с использованием светодиодных облучателей - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
В Сибири создали сложный свет для выращивания помидоров на Крайнем Севере
29 ноября 2024, 08:00
Как пояснили специалисты Сибирского федерального университета (СФУ), из-за постепенных изменений климата на нашей планете расширяется ареал существования бактериальных возбудителей заболеваний растений. К таковым относятся Pectobacterium carotovorum, вызывающая мягкую гниль и черную ножку у ряда культурных растений, включая картофель, морковь, томаты, и Clavibacter sepedonicus, поражающая кольцевой гнилью корневую систему картофеля.
Заразность этих бактерий повышается с ростом температуры окружающей среды, добавили ученые. Современные пестициды экологически небезопасны и недостаточно эффективны против бактериальных инфекций, поскольку противостоят в первую очередь грибковым возбудителям бактерий. Поэтому специалисты всего мира рассматривают иную стратегию сохранения урожая сельскохозяйственных культур, разрабатывая средства для повышения устойчивости растений к любым заболеваниям.
Коллектив исследователей Сибирского института физиологии и биохимии растений СО РАН (СИФиБР) совместно с Сибирским федеральным университетом (СФУ) разработали наночастицы на основе химического элемента селена, получившего имя древнегреческой богини Луны Селены (греч. σελήνη) из-за того, что в природе он является спутником теллура, названного в честь Земли (лат. Tellus) и арабиногалактана – природного полимера из сахаров, являющегося ключевым компонентом клеток растений. Обработка ростков картофеля полученными научным коллективом композитными наночастицами препятствует увяданию листвы, что свидетельствует о подавлении размножения возбудителей.
Фермер удобряет растения - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
В России создали "сахарные" препараты для увеличения урожая
18 сентября 2024, 03:00
«
"Мы протестировали наночастицы на основе арабиногалактана с добавлением марганца, оксида меди и селена. Все составы были эффективны против черной ножки и кольцевой гнили, но композит с селеном, вероятно, из-за высокой антиоксидантной активности "лунного элемента" показал наилучшие результаты, бактерии с "удовольствием" поедают арабиногалактан, поскольку это полисахарид, и при этом эффективно травятся селеном, который включен в состав такого бионанокомпозита. То есть, препарат работает, как отравленная условная приманка", — рассказал один из авторов работы, профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ Константин Крутовский.
Специалист добавил, что для защиты картофеля от бактериальных болезней необходима очень малая концентрация наночастиц в препарате, иначе возможно проявление токсических для растений эффектов селена. Эта же концентрация подходит для борьбы инфекцией фитофтороза, вызываемого псевдогрибом Phytophthora cactorum, способного поражать многие виды плодовых культур, декоративных растений и деревьев. Обработка картофеля наночастицами селена в соединении с арабиногалактаном способствует приращению общей массы всего растения.
VR-тренажер - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Золото 21 века. Технологии, которым не страшны сибирские морозы
3 декабря 2024, 07:00
Исследование выполнено при поддержке Министерства высшего образования и науки РФ.
 
НаукаСибирский федеральный университетРоссийская академия наукРоссияУниверситетская наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала