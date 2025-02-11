https://ria.ru/20250211/mvd-1998515616.html
В 2024 году от колл-центров пострадало 344 тысячи человек, заявили в МВД
В 2024 году от колл-центров пострадало 344 тысячи человек, заявили в МВД - РИА Новости, 11.02.2025
В 2024 году от колл-центров пострадало 344 тысячи человек, заявили в МВД
В прошлом году жертвами мошеннических колл-центров стали 344 тысячи человек, причем чаще всего на уловки попадаются люди среднего возраста, сообщил... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T00:51:00+03:00
2025-02-11T00:51:00+03:00
2025-02-11T00:51:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В прошлом году жертвами мошеннических колл-центров стали 344 тысячи человек, причем чаще всего на уловки попадаются люди среднего возраста, сообщил замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов сайту "Аргументы и факты". "В прошлом году жертвами "сотрудников колл-центров" стало 344 тысячи человек, пенсионеров из них 23,9%. Чаще всего на уловки мошенников попадают лица в возрасте от 25 до 44 лет", - сказал Филиппов. Он пояснил, что молодые люди активно пользуются мессенджерами, маркетплейсами, системами электронных расчетов, социальными сетями, где оставляют много личных данных, что делает их уязвимыми для злоумышленников. По словам Филиппова, чаще других страдают жители городов и регионов с большой плотностью населения и развитой экономикой - Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области и Краснодарского края.
https://ria.ru/20250211/moshenniki-1998515185.html
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москва, санкт-петербург, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Москва, Санкт-Петербург, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В 2024 году от колл-центров пострадало 344 тысячи человек, заявили в МВД
МВД: в 2024 году от колл-центров пострадало 344 тысячи человек