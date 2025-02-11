https://ria.ru/20250211/muzey-1998664270.html

Гендиректор исторического музея награжден орденом Александра Невского

Гендиректор исторического музея награжден орденом Александра Невского - РИА Новости, 11.02.2025

Гендиректор исторического музея награжден орденом Александра Невского

За вклад в развитие отечественной культуры и искусства орденом Александра Невского награжден гендиректор Государственного исторического музея Алексей Левыкин,... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T16:35:00+03:00

2025-02-11T16:35:00+03:00

2025-02-11T16:37:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. За вклад в развитие отечественной культуры и искусства орденом Александра Невского награжден гендиректор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, сообщает пресс-служба учреждения.Указ "О награждении государственными наградами Российской Федерации" подписал президент страны Владимир Путин.Алексей Левыкин возглавляет Исторический музей с 2010 года. Под его руководством открыт Музей Отечественной войны 1812 года, проведена масштабная реставрация Покровского собора и здания бывшей Городской Думы, первая комплексная реставрация памятника Минину и Пожарскому на Красной площади, открыты Выставочный комплекс Исторического музея, Артиллерийский двор и первый региональный филиал Исторического музея в Туле.В 2025 году будет посетителей начнет принимать Центральный музей истории российского казачества, а в 2026 – Экспозиционно-выставочный комплекс вблизи Новодевичьего монастыря.В музее активно ведется издательская, выставочная, научная деятельность, реставрация объектов музейного комплекса, работа по популяризации исторического знания. Орденом Александра Невского награждаются замещающие должности госслужбы граждане РФ за особые личные заслуги перед Отечеством в деле госстроительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты при исполнении служебных обязанностей и личные достижения в научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности.

https://ria.ru/20250209/muzey-1995593478.html

https://ria.ru/20250125/vystavka-1994953208.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

культура, новости культуры, алексей левыкин, владимир путин, исторический музей, россия