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Гендиректор исторического музея награжден орденом Александра Невского - РИА Новости, 11.02.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:35 11.02.2025 (обновлено: 16:37 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/muzey-1998664270.html
Гендиректор исторического музея награжден орденом Александра Невского
Гендиректор исторического музея награжден орденом Александра Невского - РИА Новости, 11.02.2025
Гендиректор исторического музея награжден орденом Александра Невского
За вклад в развитие отечественной культуры и искусства орденом Александра Невского награжден гендиректор Государственного исторического музея Алексей Левыкин,... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T16:35:00+03:00
2025-02-11T16:37:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. За вклад в развитие отечественной культуры и искусства орденом Александра Невского награжден гендиректор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, сообщает пресс-служба учреждения.Указ "О награждении государственными наградами Российской Федерации" подписал президент страны Владимир Путин.Алексей Левыкин возглавляет Исторический музей с 2010 года. Под его руководством открыт Музей Отечественной войны 1812 года, проведена масштабная реставрация Покровского собора и здания бывшей Городской Думы, первая комплексная реставрация памятника Минину и Пожарскому на Красной площади, открыты Выставочный комплекс Исторического музея, Артиллерийский двор и первый региональный филиал Исторического музея в Туле.В 2025 году будет посетителей начнет принимать Центральный музей истории российского казачества, а в 2026 – Экспозиционно-выставочный комплекс вблизи Новодевичьего монастыря.В музее активно ведется издательская, выставочная, научная деятельность, реставрация объектов музейного комплекса, работа по популяризации исторического знания. Орденом Александра Невского награждаются замещающие должности госслужбы граждане РФ за особые личные заслуги перед Отечеством в деле госстроительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты при исполнении служебных обязанностей и личные достижения в научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности.
https://ria.ru/20250209/muzey-1995593478.html
https://ria.ru/20250125/vystavka-1994953208.html
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культура, новости культуры, алексей левыкин, владимир путин, исторический музей, россия
Культура, Культура, Новости культуры, Алексей Левыкин, Владимир Путин, Исторический музей, Россия
Гендиректор исторического музея награжден орденом Александра Невского

Гендиректор исторического музея Левыкин награжден орденом Александра Невского

© Фото : пресс-служба Государственного исторического музеяДиректор Государственного исторического музея Алексей Левыкин
Директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Фото : пресс-служба Государственного исторического музея
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. За вклад в развитие отечественной культуры и искусства орденом Александра Невского награжден гендиректор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, сообщает пресс-служба учреждения.
Указ "О награждении государственными наградами Российской Федерации" подписал президент страны Владимир Путин.
Москва - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Исторический музей в день рождения снизил цену билетов для посетителей
9 февраля, 09:01
Алексей Левыкин возглавляет Исторический музей с 2010 года. Под его руководством открыт Музей Отечественной войны 1812 года, проведена масштабная реставрация Покровского собора и здания бывшей Городской Думы, первая комплексная реставрация памятника Минину и Пожарскому на Красной площади, открыты Выставочный комплекс Исторического музея, Артиллерийский двор и первый региональный филиал Исторического музея в Туле.
В 2025 году будет посетителей начнет принимать Центральный музей истории российского казачества, а в 2026 – Экспозиционно-выставочный комплекс вблизи Новодевичьего монастыря.
В музее активно ведется издательская, выставочная, научная деятельность, реставрация объектов музейного комплекса, работа по популяризации исторического знания.
Орденом Александра Невского награждаются замещающие должности госслужбы граждане РФ за особые личные заслуги перед Отечеством в деле госстроительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты при исполнении служебных обязанностей и личные достижения в научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности.
Экспонат Пространство, движение, бесконечность на выставке Франциско Инфанте. Метафоры бесконечности в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
Иллюзорный мир Инфанте: в Третьяковке открылась завораживающая выставка
25 января, 08:00
 
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