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В Минздраве рассказали о снижении числа абортов в России
В Минздраве рассказали о снижении числа абортов в России - РИА Новости, 11.02.2025
В Минздраве рассказали о снижении числа абортов в России
За последние десять лет число абортов в России снизилось более чем в три с половиной раза, заявила директор департамента медицинской помощи детям, службы... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T11:17:00+03:00
2025-02-11T11:17:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. За последние десять лет число абортов в России снизилось более чем в три с половиной раза, заявила директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Елена Шешко на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике. "Результат работы Минздрава совместно с органами государственной власти, субъектов — стойкое снижение числа абортов, за десять лет более чем в три с половиной раза у нас снизились аборты. И мы видим в этом тоже определенный резерв повышения рождаемости", — сказала она. Шешко отметила, что в России разработали технологию мотивационного анкетирования женщин, интерактивный образовательный модуль и специальные речевые модули, направленные на сохранение беременности, а также специальные консультации для женщин, которые хотят прервать беременность. В конце января министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в 2024 году почти 40 тысяч беременных женщин передумали делать аборт после консультаций со специалистами, которые рассказали им в том числе и о мерах социальной поддержки.
https://ria.ru/20241220/abort-1990433622.html
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, совет федерации рф
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Совет Федерации РФ
В Минздраве рассказали о снижении числа абортов в России
Минздрав: число абортов в России за десять лет снизилось более чем в 3,5 раза