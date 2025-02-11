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В Минздраве рассказали о снижении числа абортов в России - РИА Новости, 11.02.2025
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11:17 11.02.2025 (обновлено: 12:16 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/minzdrav-1998570166.html
В Минздраве рассказали о снижении числа абортов в России
В Минздраве рассказали о снижении числа абортов в России - РИА Новости, 11.02.2025
В Минздраве рассказали о снижении числа абортов в России
За последние десять лет число абортов в России снизилось более чем в три с половиной раза, заявила директор департамента медицинской помощи детям, службы... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T11:17:00+03:00
2025-02-11T12:16:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. За последние десять лет число абортов в России снизилось более чем в три с половиной раза, заявила директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Елена Шешко на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике. "Результат работы Минздрава совместно с органами государственной власти, субъектов — стойкое снижение числа абортов, за десять лет более чем в три с половиной раза у нас снизились аборты. И мы видим в этом тоже определенный резерв повышения рождаемости", — сказала она. Шешко отметила, что в России разработали технологию мотивационного анкетирования женщин, интерактивный образовательный модуль и специальные речевые модули, направленные на сохранение беременности, а также специальные консультации для женщин, которые хотят прервать беременность. В конце января министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в 2024 году почти 40 тысяч беременных женщин передумали делать аборт после консультаций со специалистами, которые рассказали им в том числе и о мерах социальной поддержки.
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, совет федерации рф
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Совет Федерации РФ
В Минздраве рассказали о снижении числа абортов в России

Минздрав: число абортов в России за десять лет снизилось более чем в 3,5 раза

© Fotolia / KadmyБеременная женщина на приеме у врача
Беременная женщина на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Fotolia / Kadmy
Беременная женщина на приеме у врача. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. За последние десять лет число абортов в России снизилось более чем в три с половиной раза, заявила директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Елена Шешко на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.
"Результат работы Минздрава совместно с органами государственной власти, субъектов — стойкое снижение числа абортов, за десять лет более чем в три с половиной раза у нас снизились аборты. И мы видим в этом тоже определенный резерв повышения рождаемости", — сказала она.
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Шешко отметила, что в России разработали технологию мотивационного анкетирования женщин, интерактивный образовательный модуль и специальные речевые модули, направленные на сохранение беременности, а также специальные консультации для женщин, которые хотят прервать беременность.
В конце января министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в 2024 году почти 40 тысяч беременных женщин передумали делать аборт после консультаций со специалистами, которые рассказали им в том числе и о мерах социальной поддержки.
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