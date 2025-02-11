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Пугающая изнанка жизни 27-летней россиянки с 80-летним миллиардером - РИА Новости, 11.02.2025
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17:30 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/milliard-1998635207.html
Пугающая изнанка жизни 27-летней россиянки с 80-летним миллиардером
Пугающая изнанка жизни 27-летней россиянки с 80-летним миллиардером - РИА Новости, 11.02.2025
Пугающая изнанка жизни 27-летней россиянки с 80-летним миллиардером
Чем обернулся роман с 80-летним миллиардером и другом Дональда Трампа для Алины Кузняткиной — сказкой или заточением? Близкие бьют тревогу: девушке запрещено... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T17:30:00+03:00
2025-02-11T17:30:00+03:00
мексика
сша
дональд трамп
санкт-петербургский политехнический университет
санкт-петербург
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Чем обернулся роман с 80-летним миллиардером и другом Дональда Трампа для Алины Кузняткиной — сказкой или заточением? Близкие бьют тревогу: девушке запрещено общаться с друзьями и читать российские СМИ. Что на самом деле происходит за закрытыми дверями мексиканской виллы?Что известно про Алину КузняткинуАлина Кузняткина, 27-летняя уроженка казахстанского города Атырау, в одночасье стала известна благодаря браку с немецким миллиардером Хорстом-Дитером Эшем. Но кем была эта девушка до встречи со "старым дедом", и что скрывает её прошлое?Согласно официальной версии, Алина родилась в 1997 году в семье мелких предпринимателей, владевших магазином детских товаров. Родители не скупились на образование дочери, что позволило ей поступить в Санкт-Петербургский политехнический университет и изучать международное право. Однако существует и другая, куда более интригующая версия."Во-первых, она никогда не была россиянкой, она казашка. Но отец у нее — русский, а мама — дагестанка. Папа был владельцем казино "Мустанг". Это было первое валютное казино в стране, там были серьезные обороты. А мама была домохозяйкой. Потом затеяла детский бизнес, магазин одежды. Но он не выгорел, и они отдали все средства на благотворительность. Мать с отцом не работают уже 25 лет. Они закрылись от СМИ и молчат из-за папы Алины. Его все боятся. К тому же некоторые материально от него зависят", — утверждает источник в интервью "Комсомольской правде".Немецкие СМИ цитируют в свою очередь Хорста-Дитера Эша: "Алина получила отличное образование в Санкт-Петербурге и Москве. Она из очень богатой семьи, поэтому финансовое положение не имеет значения. Я стараюсь баловать ее так же, как ее баловали в доме родителей. Речь идет не о намерении разбогатеть. Наши любовные отношения крепки и не зависят от денег".Родственники девушки, похоже, не горят желанием афишировать свою связь с "Золушкой". "Мать с отцом вложили все силы в Алину, потому что она их единственная дочь", — рассказала дальняя родственница, — "Поэтому она поехала получать образование в Россию, в престижный вуз. Там она отучилась на юриста-международника. Овладела тремя языками: французским, английским и немецким".Во время учебы в Санкт-Петербурге, Алина, по ее словам, мечтала о карьере международного юриста, планировала получить степень магистра в Вене и вернуться в Россию.ЗнакомствоИстория знакомства Алины Кузняткиной и Хорста-Дитера Эша окутана тайной не меньше, чем её прошлое. "Случайная встреча, которая переросла в свадьбу!" – так описывает это событие родственница девушки. Но что скрывается за этой формулировкой? Существует, как минимум, две версии развития событий.По одной из них, Алина и Хорст-Дитер познакомились на деловой встрече во время учебы Алины за границей. Утверждается, что харизма Эша произвела на девушку неизгладимое впечатление.Сама пара предпочитает рассказывать романтическую историю о письме в социальной сети. Якобы пожилой мужчина написал молодой студентке в личные сообщения, и между ними завязалась переписка. Алина, не успела опомниться, как получила помолвочное кольцо с бриллиантами.Что известно про Хорста-Дитера ЭшаХорст-Дитер Эш, родившийся в Ганновере 10 августа 1943 году, — личность, чья биография полна взлетов и падений. Прозвище "король строительной техники" в Германии он получил не просто так, но его имя также связано с одним из самых громких банкротств послевоенной эпохи.Сын слесаря, Эш увлекался спортом в школьные годы, а в 1964 году отправился в США, где учился в Университете Юты и Калифорнийском университете. Чтобы оплачивать учебу, он подрабатывал кассиром в автокинотеатре.Карьера Эша началась в 1967 году в компании Duomat, но настоящий успех пришел в 1973 году, когда он перешел в Blackwood-Hodge, производящую строительную технику. Зная внутреннюю кухню компании, Эш начал спекулировать акциями, что позволило ему заработать первый миллион. Впоследствии он скупил несколько компаний и создал холдинг IBH, который к 1980 году стал третьим по величине в своей отрасли.Однако в 1983 году грянул мировой кризис, и IBH объявила о банкротстве. В 1984 году Эш был приговорен к 6,5 годам тюрьмы за мошенничество, злоупотребление доверием и отсрочку банкротства.После освобождения Эш переехал в США и вложил 5 миллионов долларов в модельное агентство Wilhelmina International. Именно там он познакомился с Дональдом Трампом, который, по слухам, искал через агентство будущих жен. Под руководством Эша Wilhelmina International сотрудничала с такими звездами, как Уитни Хьюстон, Бейонсе и Ники Минаж.В начале 2000-х Эш оставил модельный бизнес и переехал в Мексику, где занялся продажей недвижимости. Именно на роскошную виллу в Лос-Кабосе он впоследствии пригласил Алину.О личной жизни Эша до встречи с Кузняткиной известно немного. Он был женат на Ане-Габи, уроженке Югославии, и у них есть дочь Наташа. После переезда в США Эш назначил Наташу президентом Wilhelmina International, а Ану-Габи – управляющим директором. Впоследствии Эш и Ана-Габи развелись. Наташа, после пяти лет управления агентством, открыла фирму по дизайну интерьера в Лос-Анджелесе и магазин товаров для дома в Хэмптонсе. Она замужем за бизнесменом и инвестором Мэттом Коффином, и у них двое детей.Жизнь после свадьбыВ марте 2024 года Алина Кузняткина и Хорст-Дитер Эш сыграли свадьбу, а 11 мая у них родилась дочь Марселина. "Марселина делает меня самым счастливым человеком в мире, — признался Эш. — Я считаю, что в моём возрасте решение снова стать отцом было правильным. Это истинное чудо и великое счастье!" 3 июля Марселина прошла обряд крещения, а родители обвенчались в храме. На церемонии присутствовали только самые близкие."Мы с Дитером родственные души. Я смотрю на свою жизнь глазами Дитера и очень рада, что у меня такой опытный муж, у которого я учусь каждый день", — делилась Алина.Но за этой идиллической картиной скрываются противоречия. Близкие и друзья Алины утверждают, что после переезда в Мексику она оказалась отрезана от старого окружения. "У Алины в Мексике совершенно другая жизнь. Родственники давно не видели её, а она не общается с подругами с момента отъезда. Сейчас вокруг неё лишь люди из круга Эша", – рассказывала журналистам близкая подруга.По словам знакомых, Алине запрещено читать российские СМИ, а все её высказывания для прессы тщательно согласовываются с PR-командой мужа. "Эш располагает целым штатом специалистов, контролирующих, что и кому можно говорить", — утверждает источник.Алине якобы запрещено видеться с друзьями и родственниками, и только родители могут изредка навещать её в Мексике. "Они с Эшем имеют постоянное место жительства в Мексике и Америке. Поездка в СНГ сейчас невозможна. Хорст — партнер и друг семьи Трампа. И сегодня наши страны не в самых лучших отношениях. Алина сейчас в очень жёстких рамках. Ей нельзя носить дорогую одежду известных брендов. Они с мужем частенько играют в гольф, коллекционируют марки. Живут в своем закрытом и изолированном мире. Среди небольшой группы очень обеспеченных американцев", – делится источник в интервью "Комсомольской правде".Несмотря на это, сама Алина в интервью утверждает, что чувствует себя прекрасно и довольна жизнью. Родители Алины, по словам родственников, гостили у пары два месяца и "проверили жениха", оставшись спокойны за дочь: "Можно сказать, застали медовый месяц. Понянчились с малышкой. Алина очень привязана к маме и папе. И ее мужу было бы приятно, чтобы они были с ней рядом 24 на 7 и 365 дней в году. Так что, возможно, ее мать с отцом переедут к ним заграницу. Но пока этот вопрос еще открыт".Супруги планируют переехать в Мюнхен или Австрию, но пока продолжают жить в Мексике, избегая излишнего внимания прессы. Что на самом деле происходит в жизни Алины Кузняткиной? Этот вопрос пока остается открытым.
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мексика, сша, дональд трамп, санкт-петербургский политехнический университет, санкт-петербург
Мексика, США, Дональд Трамп, Санкт-Петербургский политехнический университет, Санкт-Петербург

Пугающая изнанка жизни 27-летней россиянки с 80-летним миллиардером

© Getty Images / AbElenaДевушка на вилле
Девушка на вилле - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Getty Images / AbElena
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Чем обернулся роман с 80-летним миллиардером и другом Дональда Трампа для Алины Кузняткиной — сказкой или заточением? Близкие бьют тревогу: девушке запрещено общаться с друзьями и читать российские СМИ. Что на самом деле происходит за закрытыми дверями мексиканской виллы?

Что известно про Алину Кузняткину

Алина Кузняткина, 27-летняя уроженка казахстанского города Атырау, в одночасье стала известна благодаря браку с немецким миллиардером Хорстом-Дитером Эшем. Но кем была эта девушка до встречи со "старым дедом", и что скрывает её прошлое?
Согласно официальной версии, Алина родилась в 1997 году в семье мелких предпринимателей, владевших магазином детских товаров. Родители не скупились на образование дочери, что позволило ей поступить в Санкт-Петербургский политехнический университет и изучать международное право. Однако существует и другая, куда более интригующая версия.
© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкГорода России. Санкт-Петербург
Города России. Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Города России. Санкт-Петербург
"Во-первых, она никогда не была россиянкой, она казашка. Но отец у нее — русский, а мама — дагестанка. Папа был владельцем казино "Мустанг". Это было первое валютное казино в стране, там были серьезные обороты. А мама была домохозяйкой. Потом затеяла детский бизнес, магазин одежды. Но он не выгорел, и они отдали все средства на благотворительность. Мать с отцом не работают уже 25 лет. Они закрылись от СМИ и молчат из-за папы Алины. Его все боятся. К тому же некоторые материально от него зависят", — утверждает источник в интервью "Комсомольской правде".
Немецкие СМИ цитируют в свою очередь Хорста-Дитера Эша: "Алина получила отличное образование в Санкт-Петербурге и Москве. Она из очень богатой семьи, поэтому финансовое положение не имеет значения. Я стараюсь баловать ее так же, как ее баловали в доме родителей. Речь идет не о намерении разбогатеть. Наши любовные отношения крепки и не зависят от денег".
© РИА Новости / Игорь Зотин | Перейти в медиабанкПанорама вечерней Москвы
Панорама вечерней Москвы - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Игорь Зотин
Перейти в медиабанк
Панорама вечерней Москвы
Родственники девушки, похоже, не горят желанием афишировать свою связь с "Золушкой". "Мать с отцом вложили все силы в Алину, потому что она их единственная дочь", — рассказала дальняя родственница, — "Поэтому она поехала получать образование в Россию, в престижный вуз. Там она отучилась на юриста-международника. Овладела тремя языками: французским, английским и немецким".
Во время учебы в Санкт-Петербурге, Алина, по ее словам, мечтала о карьере международного юриста, планировала получить степень магистра в Вене и вернуться в Россию.

Знакомство

История знакомства Алины Кузняткиной и Хорста-Дитера Эша окутана тайной не меньше, чем её прошлое. "Случайная встреча, которая переросла в свадьбу!" – так описывает это событие родственница девушки. Но что скрывается за этой формулировкой? Существует, как минимум, две версии развития событий.
© Getty Images / Scott WintrowДитер Эш
Дитер Эш - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Getty Images / Scott Wintrow
Дитер Эш
По одной из них, Алина и Хорст-Дитер познакомились на деловой встрече во время учебы Алины за границей. Утверждается, что харизма Эша произвела на девушку неизгладимое впечатление.
Сама пара предпочитает рассказывать романтическую историю о письме в социальной сети. Якобы пожилой мужчина написал молодой студентке в личные сообщения, и между ними завязалась переписка. Алина, не успела опомниться, как получила помолвочное кольцо с бриллиантами.

Что известно про Хорста-Дитера Эша

Хорст-Дитер Эш, родившийся в Ганновере 10 августа 1943 году, — личность, чья биография полна взлетов и падений. Прозвище "король строительной техники" в Германии он получил не просто так, но его имя также связано с одним из самых громких банкротств послевоенной эпохи.
Сын слесаря, Эш увлекался спортом в школьные годы, а в 1964 году отправился в США, где учился в Университете Юты и Калифорнийском университете. Чтобы оплачивать учебу, он подрабатывал кассиром в автокинотеатре.
© Getty Images / United ArchivesДитер Эш в 1993 году
Дитер Эш в 1993 году - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Getty Images / United Archives
Дитер Эш в 1993 году
Карьера Эша началась в 1967 году в компании Duomat, но настоящий успех пришел в 1973 году, когда он перешел в Blackwood-Hodge, производящую строительную технику. Зная внутреннюю кухню компании, Эш начал спекулировать акциями, что позволило ему заработать первый миллион. Впоследствии он скупил несколько компаний и создал холдинг IBH, который к 1980 году стал третьим по величине в своей отрасли.
Однако в 1983 году грянул мировой кризис, и IBH объявила о банкротстве. В 1984 году Эш был приговорен к 6,5 годам тюрьмы за мошенничество, злоупотребление доверием и отсрочку банкротства.
После освобождения Эш переехал в США и вложил 5 миллионов долларов в модельное агентство Wilhelmina International. Именно там он познакомился с Дональдом Трампом, который, по слухам, искал через агентство будущих жен. Под руководством Эша Wilhelmina International сотрудничала с такими звездами, как Уитни Хьюстон, Бейонсе и Ники Минаж.
© AP Photo / Invision/Matt SaylesНики Минаж на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards
Ники Минаж на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Invision/Matt Sayles
Ники Минаж на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards
В начале 2000-х Эш оставил модельный бизнес и переехал в Мексику, где занялся продажей недвижимости. Именно на роскошную виллу в Лос-Кабосе он впоследствии пригласил Алину.
О личной жизни Эша до встречи с Кузняткиной известно немного. Он был женат на Ане-Габи, уроженке Югославии, и у них есть дочь Наташа. После переезда в США Эш назначил Наташу президентом Wilhelmina International, а Ану-Габи – управляющим директором. Впоследствии Эш и Ана-Габи развелись. Наташа, после пяти лет управления агентством, открыла фирму по дизайну интерьера в Лос-Анджелесе и магазин товаров для дома в Хэмптонсе. Она замужем за бизнесменом и инвестором Мэттом Коффином, и у них двое детей.

Жизнь после свадьбы

В марте 2024 года Алина Кузняткина и Хорст-Дитер Эш сыграли свадьбу, а 11 мая у них родилась дочь Марселина. "Марселина делает меня самым счастливым человеком в мире, — признался Эш. — Я считаю, что в моём возрасте решение снова стать отцом было правильным. Это истинное чудо и великое счастье!" 3 июля Марселина прошла обряд крещения, а родители обвенчались в храме. На церемонии присутствовали только самые близкие.
"Мы с Дитером родственные души. Я смотрю на свою жизнь глазами Дитера и очень рада, что у меня такой опытный муж, у которого я учусь каждый день", — делилась Алина.
© Flickr / Martin GarciaКурортная зона в Акапулько
Курортная зона в Акапулько - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Flickr / Martin Garcia
Курортная зона в Акапулько
Но за этой идиллической картиной скрываются противоречия. Близкие и друзья Алины утверждают, что после переезда в Мексику она оказалась отрезана от старого окружения. "У Алины в Мексике совершенно другая жизнь. Родственники давно не видели её, а она не общается с подругами с момента отъезда. Сейчас вокруг неё лишь люди из круга Эша", – рассказывала журналистам близкая подруга.
По словам знакомых, Алине запрещено читать российские СМИ, а все её высказывания для прессы тщательно согласовываются с PR-командой мужа. "Эш располагает целым штатом специалистов, контролирующих, что и кому можно говорить", — утверждает источник.
© Getty Images / Chip SomodevillaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Getty Images / Chip Somodevilla
Президент США Дональд Трамп
Алине якобы запрещено видеться с друзьями и родственниками, и только родители могут изредка навещать её в Мексике. "Они с Эшем имеют постоянное место жительства в Мексике и Америке. Поездка в СНГ сейчас невозможна. Хорст — партнер и друг семьи Трампа. И сегодня наши страны не в самых лучших отношениях. Алина сейчас в очень жёстких рамках. Ей нельзя носить дорогую одежду известных брендов. Они с мужем частенько играют в гольф, коллекционируют марки. Живут в своем закрытом и изолированном мире. Среди небольшой группы очень обеспеченных американцев", – делится источник в интервью "Комсомольской правде".
Несмотря на это, сама Алина в интервью утверждает, что чувствует себя прекрасно и довольна жизнью. Родители Алины, по словам родственников, гостили у пары два месяца и "проверили жениха", оставшись спокойны за дочь: "Можно сказать, застали медовый месяц. Понянчились с малышкой. Алина очень привязана к маме и папе. И ее мужу было бы приятно, чтобы они были с ней рядом 24 на 7 и 365 дней в году. Так что, возможно, ее мать с отцом переедут к ним заграницу. Но пока этот вопрос еще открыт".
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМариенплац - центральная площадь Мюнхена
Мариенплац - центральная площадь Мюнхена - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Мариенплац - центральная площадь Мюнхена
Супруги планируют переехать в Мюнхен или Австрию, но пока продолжают жить в Мексике, избегая излишнего внимания прессы. Что на самом деле происходит в жизни Алины Кузняткиной? Этот вопрос пока остается открытым.
 
МексикаСШАДональд ТрампСанкт-Петербургский политехнический университетСанкт-Петербург
 
 
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