Суд наложил обеспечительные меры на предприятия холдинга "Борец"
Арбитражный суд наложил обеспечительные меры на предприятия холдинга "Борец"
Молоточек судьи. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Калининградской области наложил обеспечительные меры на предприятия группы компаний "Борец", являющейся крупнейшим производителем насосов для нефтяной промышленности России, в рамках иска Генпрокуратуры РФ с требованием избавить от иностранного влияния и взыскать их в доход государства, сказано в картотеке арбитражных дел.
"Вынесено определение об обеспечении иска", - сказано в карточке дела.
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Там отмечается, что суд уже выдал 15 исполнительных листов на обеспечительные меры.
По данным газеты "Коммерсант", обеспечительные меры по этому иску - арест долей предприятий холдинга.
Ответчиками по иску выступают "Салтекор Инвестментс", зарегистрированная в ОАЭ компания "Борец Холдинг Компани ЛТД" и международная коммерческая компания "Центр разработки нефтедобывающего оборудования" (Сейшельские Острова). В качестве третьих лиц указаны ООО "ПК "Борец", ФАС и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.
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Как следует из иска, ГК "Борец" является крупнейшим в России производителем установок электроцентробежных насосов, поставляемых для нефтяной промышленности. В группу входят предприятия, расположенные в Калининградской, Московской, Белгородской и Курганской областях, Москве, Пермском крае, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а также в Казахстане.
Контроль над ними установили подданные Великобритании, Швеции и гражданин Израиля Леонид Невзлин* (бывший акционер группы компаний ЮКОС и деловой партнер Михаила Ходорковского*, оба признаны в РФ иноагентами), заочно осужденный к пожизненному лишению свободы за организацию убийств. По информации Генпрокуратуры, они вывели имеющий стратегическое значение холдинг из-под государственного контроля и удерживают его под иностранным управлением в обход процедур, установленных российским законодательством о специальных экономических мерах и противодействии незаконному контролю над стратегическими обществами со стороны иностранных инвесторов.
Для этого они в 2014 году зарегистрировали доли ООО "ПК "Борец" на аффилированные иностранные юрлица. На Кипре это "Салтекор Инвестментс Лимитед", на Сейшелах – "Центр разработки нефтедобывающего оборудования". А после начала СВО приняли меры, чтобы скрыть принадлежность им данной группы компаний. При этом, указано в иске, они "следуют агрессивной политике западных государств по нанесению стратегического поражения Российской Федерации путем причинения ущерба ее экономике, прибыль стратегических обществ выводится ими за рубеж".
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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