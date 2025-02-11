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Суд наложил обеспечительные меры на предприятия холдинга "Борец"

Суд наложил обеспечительные меры на предприятия холдинга "Борец" - РИА Новости, 11.02.2025

Суд наложил обеспечительные меры на предприятия холдинга "Борец"

Арбитражный суд Калининградской области наложил обеспечительные меры на предприятия группы компаний "Борец", являющейся крупнейшим производителем насосов для... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T00:14:00+03:00

2025-02-11T00:14:00+03:00

2025-02-11T15:06:00+03:00

россия

калининградская область

оаэ

леонид невзлин

генеральная прокуратура рф

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

юкос

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Калининградской области наложил обеспечительные меры на предприятия группы компаний "Борец", являющейся крупнейшим производителем насосов для нефтяной промышленности России, в рамках иска Генпрокуратуры РФ с требованием избавить от иностранного влияния и взыскать их в доход государства, сказано в картотеке арбитражных дел. "Вынесено определение об обеспечении иска", - сказано в карточке дела. Там отмечается, что суд уже выдал 15 исполнительных листов на обеспечительные меры. По данным газеты "Коммерсант", обеспечительные меры по этому иску - арест долей предприятий холдинга. Ответчиками по иску выступают "Салтекор Инвестментс", зарегистрированная в ОАЭ компания "Борец Холдинг Компани ЛТД" и международная коммерческая компания "Центр разработки нефтедобывающего оборудования" (Сейшельские Острова). В качестве третьих лиц указаны ООО "ПК "Борец", ФАС и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. Как следует из иска, ГК "Борец" является крупнейшим в России производителем установок электроцентробежных насосов, поставляемых для нефтяной промышленности. В группу входят предприятия, расположенные в Калининградской, Московской, Белгородской и Курганской областях, Москве, Пермском крае, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а также в Казахстане. Контроль над ними установили подданные Великобритании, Швеции и гражданин Израиля Леонид Невзлин* (бывший акционер группы компаний ЮКОС и деловой партнер Михаила Ходорковского*, оба признаны в РФ иноагентами), заочно осужденный к пожизненному лишению свободы за организацию убийств. По информации Генпрокуратуры, они вывели имеющий стратегическое значение холдинг из-под государственного контроля и удерживают его под иностранным управлением в обход процедур, установленных российским законодательством о специальных экономических мерах и противодействии незаконному контролю над стратегическими обществами со стороны иностранных инвесторов. Для этого они в 2014 году зарегистрировали доли ООО "ПК "Борец" на аффилированные иностранные юрлица. На Кипре это "Салтекор Инвестментс Лимитед", на Сейшелах – "Центр разработки нефтедобывающего оборудования". А после начала СВО приняли меры, чтобы скрыть принадлежность им данной группы компаний. При этом, указано в иске, они "следуют агрессивной политике западных государств по нанесению стратегического поражения Российской Федерации путем причинения ущерба ее экономике, прибыль стратегических обществ выводится ими за рубеж".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20250206/sud-1997691228.html

https://ria.ru/20250209/deputat-1998256094.html

https://ria.ru/20250206/degtjarsk-1997698083.html

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россия, калининградская область, оаэ, леонид невзлин, генеральная прокуратура рф, федеральная антимонопольная служба (фас россии), юкос