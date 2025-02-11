МИД России: Мексика никогда не присоединится к санкциям
Дипломат Софинский: Мексика продолжает линию на неприсоединение к санкциям
Флаг Мексики на центральной площади Мехико. Архивное фото. Архивное фото
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МЕХИКО, 11 фев - РИА Новости. Мексиканское руководство во главе с президентом Клаудией Шейнбаум продолжает принципиальную линию на неприсоединение к антироссийским санкциям, дружественные отношения с РФ динамично развиваются на взаимовыгодной и равноправной основе, рассказал в интервью РИА Новости глава российской дипмиссии в Мексике Николай Софинский.
"В 2024 году в России и Мексике прошли президентские выборы. Главы государств обменялись посланиями. Поддерживаются очные и телефонные контакты на уровне министров иностранных дел, а также конструктивный диалог по межмидовской и межпарламентской линиям. Ценим, что новое мексиканское руководство продолжило принципиальную линию на неприсоединение к антироссийским санкциям, придерживается созвучных российским подходов по большинству ключевых вопросов современных международных отношений", - заявил собеседник агентства.
По словам дипломата, Россию и Мексику связывают традиционно дружественные отношения, которые сейчас "динамично развиваются на равноправной, взаимоуважительной и взаимовыгодной основе" - между странами идет диалог по линии таможенных и фитосанитарных органов, укрепляются межрегиональные связи. Кроме того, в марте российская парламентская делегация планирует принять участие во Всемирной конференции женщин-парламентариев в Мехико.
"Хотел бы отметить заседание межправительственной комиссии по культурному сотрудничеству, в ходе которого была подписана программа профильного взаимодействия до 2026 года. Состоялись виртуальные контакты по линии координационных групп связи Сената Мексики и Совета Федерации Федерального Собрания России. Активно развивались культурные, образовательные и межвузовские обмены", - сказал Софинский.
Мексиканские делегации, как отметил российский посол, приняли участвовали во многих знаковых мероприятиях в России, включая Петербургский международный экономический форум, Всемирный фестиваль молодежи и Мультиспортивный турнир "Игры будущего".
"В текущем году нам предстоит широко отметить 80-летие Великой Победы и юбилей российско-мексиканских дипломатических отношений, которым исполнится 135 лет. В этой связи готовим комплекс разнообразных мероприятий", - рассказал Софинский.
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