https://ria.ru/20250211/marochko-1998529083.html

Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области

Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области - РИА Новости, 11.02.2025

Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области

ВС РФ продвигаются в Харьковской области после взятия стратегически важного поселка Двуречная и закрепились в селе Фиголевка, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T06:46:00+03:00

2025-02-11T06:46:00+03:00

2025-02-11T06:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

волчанск

виталий ганчев

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 11 фев - РИА Новости. ВС РФ продвигаются в Харьковской области после взятия стратегически важного поселка Двуречная и закрепились в селе Фиголевка, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. В Минобороны сообщали о взятии Двуречной под контроль 28 января. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев подчеркивал, что это крупный населенный пункт, который раньше был райцентром. По его словам, поселок имеет большое стратегическое значение, контроль над ним позволит наступать на нескольких направлениях. "В ходе развития успеха в районе Двуречной нашим войскам удалось выбить украинских боевиков и занять их опорный пункт, расположенный на высотах в районе населенного пункта Западное. Также ВС РФ закрепились в населенном пункте Фиголевка и продвинулись северо-восточнее Новомлынска", - сообщил собеседник агентству. Об освобождении Западного Минобороны РФ сообщало 22 января, об освобождении Новомлынска - 5 февраля. Как отмечал Ганчев после освобождения Двуречной, формируется плацдарм для дальнейшего наступления по территории Купянского района в сторону Волчанского. В случае освобождения Купянска противник потеряет важнейший логистический узел. Кроме того, отсюда можно продвигаться на северо-запад, в сторону поселка Великий Бурлук, чтобы поддержать наступление группировки "Север" на Волчанск.

https://ria.ru/20250207/vs-1997879474.html

https://ria.ru/20250207/spetsoperatsiya-1997875827.html

россия

харьковская область

волчанск

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россия, харьковская область, волчанск, виталий ганчев, андрей марочко