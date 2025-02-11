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В Ленинградской области выявили превышение вредных веществ в реке Нейма
В Ленинградской области выявили превышение вредных веществ в реке Нейма - РИА Новости, 11.02.2025
В Ленинградской области выявили превышение вредных веществ в реке Нейма
Росприроднадзор выявил превышение концентрации вредных веществ в сточных водах, поступающих в реку Нейма в Ленинградской области, возместить вред потребуют от... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T11:01:00+03:00
2025-02-11T11:01:00+03:00
2025-02-11T11:08:00+03:00
происшествия
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федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Росприроднадзор выявил превышение концентрации вредных веществ в сточных водах, поступающих в реку Нейма в Ленинградской области, возместить вред потребуют от ГУП "Леноблводоканал", сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении ведомства. "В Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора поступило обращение ФГБУ "Главрыбвод" об ухудшении качества природной воды в Ивановском водохранилище, из которого природная вода поступает в садки Лужского производственно-экспериментального лососевого завода. Завод осуществляет воспроизводство лосося, сига, кумжи, миноги и, по данным предприятия, ухудшение качества природной воды в водных объектах сказывается на работе завода и гибели рыбы, которую весной выпускают в водные объекты Ленинградской области для поддержания популяции", - говорится в сообщении. По данным службы, качество природной воды в водохранилище могло ухудшиться из-за непрекращающегося длительного сброса неочищенных сточных вод в реку Нейма, которая впадает в реку Хревица, а из Хревицы – в Ивановское водохранилище. "В рамках лабораторного исследования сточных вод, поступающих в реку Нейма после очистных сооружений поселка, выполненного по результатам выезда государственных инспекторов совместно с ФГБУ "ЦЛАТИ по СЗОФ" в декабре 2024 года, установлено, что в стоках превышены концентрации по взвешенным веществам, нефтепродуктам, аммоний-ионам, а также фенолам, марганцу, фосфат-ионам. Сброс неочищенных сточных вод ухудшает качество природной воды в реке", - сообщили в ведомстве. Уточняется, что в январе 2025 года инспекторы провели очередное обследование и произвели отбор проб для произведения расчета вреда, причиненного реке. Возместить вред потребуют от ГУП "Леноблводоканал", заявили в Росприроднадзоре.
https://ria.ru/20250128/rosprirodnadzor-1995947620.html
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РИА Новости
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происшествия, ленинградская область, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Происшествия, Ленинградская область, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
В Ленинградской области выявили превышение вредных веществ в реке Нейма
Росприроднадзор выявил загрязнение реки Нейма в Ленинградской области
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Росприроднадзор выявил превышение концентрации вредных веществ в сточных водах, поступающих в реку Нейма в Ленинградской области, возместить вред потребуют от ГУП "Леноблводоканал", сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении ведомства.
"В Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора
поступило обращение ФГБУ "Главрыбвод" об ухудшении качества природной воды в Ивановском водохранилище, из которого природная вода поступает в садки Лужского производственно-экспериментального лососевого завода. Завод осуществляет воспроизводство лосося, сига, кумжи, миноги и, по данным предприятия, ухудшение качества природной воды в водных объектах сказывается на работе завода и гибели рыбы, которую весной выпускают в водные объекты Ленинградской области
для поддержания популяции", - говорится в сообщении.
По данным службы, качество природной воды в водохранилище могло ухудшиться из-за непрекращающегося длительного сброса неочищенных сточных вод в реку Нейма, которая впадает в реку Хревица, а из Хревицы – в Ивановское водохранилище.
"В рамках лабораторного исследования сточных вод, поступающих в реку Нейма после очистных сооружений поселка, выполненного по результатам выезда государственных инспекторов совместно с ФГБУ "ЦЛАТИ по СЗОФ" в декабре 2024 года, установлено, что в стоках превышены концентрации по взвешенным веществам, нефтепродуктам, аммоний-ионам, а также фенолам, марганцу, фосфат-ионам. Сброс неочищенных сточных вод ухудшает качество природной воды в реке", - сообщили в ведомстве.
Уточняется, что в январе 2025 года инспекторы провели очередное обследование и произвели отбор проб для произведения расчета вреда, причиненного реке. Возместить вред потребуют от ГУП "Леноблводоканал", заявили в Росприроднадзоре.