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Кремль: Россия готова оказать содействие в переговорах Еревана и Баку
Кремль: Россия готова оказать содействие в переговорах Еревана и Баку - РИА Новости, 11.02.2025
Кремль: Россия готова оказать содействие в переговорах Еревана и Баку
Россия сохраняет готовность оказать содействие в переговорах Еревана и Баку, но они способны вести их самостоятельно, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T12:24:00+03:00
2025-02-11T12:24:00+03:00
2025-02-11T12:24:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Россия сохраняет готовность оказать содействие в переговорах Еревана и Баку, но они способны вести их самостоятельно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что Армения вряд ли примет посредничество России в переговорах с Азербайджаном. "На различных уровнях из Еревана мы слышали заявления о том, что нет необходимости в посредниках. Ереван и Баку способны сами продолжать эти переговоры до финализации этого процесса. Сохраняя свою готовность оказать любое возможное содействие, мы будем приветствовать самостоятельные усилия. Главное, чтобы регион, Южный Кавказ оставался предсказуемым, мирным, чтобы он превратился в территорию благоденствия и сотрудничества", - сказал он журналистам, комментируя заявления Симоняна.
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в мире, цены на нефть, россия, ереван, баку, дмитрий песков
В мире, Цены на нефть, Россия, Ереван, Баку, Дмитрий Песков
Кремль: Россия готова оказать содействие в переговорах Еревана и Баку
Песков: Россия готова оказать содействие в переговорах Еревана и Баку