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Конюхов впервые в истории пересек Южную Атлантику на весельной лодке - РИА Новости, 11.02.2025
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11:31 11.02.2025 (обновлено: 15:51 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/konyukhov-1998573996.html
Конюхов впервые в истории пересек Южную Атлантику на весельной лодке
Конюхов впервые в истории пересек Южную Атлантику на весельной лодке - РИА Новости, 11.02.2025
Конюхов впервые в истории пересек Южную Атлантику на весельной лодке
Российский путешественник Федор Конюхов стал первым в истории, кто пересек Южную Атлантику на весельной лодке, сообщил его экспедиционный штаб в... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T11:31:00+03:00
2025-02-11T15:51:00+03:00
австралия
тихий океан
индийский океан
федор конюхов
новая зеландия
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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 фев — РИА Новости. Российский путешественник Федор Конюхов стал первым в истории, кто пересек Южную Атлантику на весельной лодке, сообщил его экспедиционный штаб в Telegram-канале."Этой ночью лодка "Акрос" пересекла 20 градусов восточной долготы (мыс Игольный, ЮАР) и вышла в Индийский океан. Федор Конюхов стал первым в истории, кто смог пересечь Южную Атлантику на весельной лодке", — говорится в публикации.Путешественник сделал это по самому сложному и опасному маршруту в "неистовых пятидесятых" и "ревущих сороковых" широтах. Потребовалось 68 суток. Впереди Индийский океан. До мыса Люин (Западная Австралия) — 4200 морских миль.С декабря 2018 по май 2019 года Конюхов на весельной лодке "Акрос" совершил первый в истории переход в южной части Тихого океана по маршруту Новая Зеландия — мыс Горн. Как отмечал сын путешественника и глава его штаба Оскар Конюхов, впервые в истории человечества весельная лодка будет находиться в этих широтах — от мыса Горн по Южной Атлантике и через Южный Индийский океан в сторону Австралии еще никто не ходил. С начала экспедиции пройдено 5206 километров, или 2811 морских миль.По данным штаба Конюхова, на сегодняшний день у него в активе:Всего путешественник провел в океанах на различных весельных лодках 428 дней.
https://ria.ru/20250204/konyukhov-1997387162.html
https://ria.ru/20241123/konyukhov-1985344788.html
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австралия, тихий океан, индийский океан, федор конюхов, новая зеландия
Австралия, Тихий океан, Индийский океан, Федор Конюхов, Новая Зеландия
Конюхов впервые в истории пересек Южную Атлантику на весельной лодке

Конюхов стал первым в истории, кто пересек Южную Атлантику на весельной лодке

© Фото : Фёдор Конюхов/TelegramФедор Конюхов на весельной лодке "Акрос"
Федор Конюхов на весельной лодке Акрос - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Фото : Фёдор Конюхов/Telegram
Федор Конюхов на весельной лодке "Акрос"
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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 фев — РИА Новости. Российский путешественник Федор Конюхов стал первым в истории, кто пересек Южную Атлантику на весельной лодке, сообщил его экспедиционный штаб в Telegram-канале.
"Этой ночью лодка "Акрос" пересекла 20 градусов восточной долготы (мыс Игольный, ЮАР) и вышла в Индийский океан. Федор Конюхов стал первым в истории, кто смог пересечь Южную Атлантику на весельной лодке", — говорится в публикации.
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Конюхов начал экспедицию от мыса Горн в направлении Австралии 5 декабря. Нынешнее путешествие — второй этап кругосветного маршрута в Южном океане.

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С декабря 2018 по май 2019 года Конюхов на весельной лодке "Акрос" совершил первый в истории переход в южной части Тихого океана по маршруту Новая Зеландия — мыс Горн. Как отмечал сын путешественника и глава его штаба Оскар Конюхов, впервые в истории человечества весельная лодка будет находиться в этих широтах — от мыса Горн по Южной Атлантике и через Южный Индийский океан в сторону Австралии еще никто не ходил. С начала экспедиции пройдено 5206 километров, или 2811 морских миль.
По данным штаба Конюхова, на сегодняшний день у него в активе:
  • пересечение Атлантического океана с востока на запад от острова Ла Гомера (Канарские острова) до острова Барбадос за 46 дней;
  • пересечение Тихого океана с востока на запад от Южной Америки, Чили (Конкон) до Австралии (Мулулаба, к северу от Брисбена) за 160 дней;
  • пересечение Тихого океана с запада на восток от Новой Зеландии (порт Данидин) до мыса Горн за 154 дня.
Всего путешественник провел в океанах на различных весельных лодках 428 дней.
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АвстралияТихий океанИндийский океанФедор КонюховНовая Зеландия
 
 
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