https://ria.ru/20250211/konyukhov-1998573996.html

Конюхов впервые в истории пересек Южную Атлантику на весельной лодке

Конюхов впервые в истории пересек Южную Атлантику на весельной лодке - РИА Новости, 11.02.2025

Конюхов впервые в истории пересек Южную Атлантику на весельной лодке

Российский путешественник Федор Конюхов стал первым в истории, кто пересек Южную Атлантику на весельной лодке, сообщил его экспедиционный штаб в... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T11:31:00+03:00

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2025-02-11T15:51:00+03:00

австралия

тихий океан

индийский океан

федор конюхов

новая зеландия

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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 фев — РИА Новости. Российский путешественник Федор Конюхов стал первым в истории, кто пересек Южную Атлантику на весельной лодке, сообщил его экспедиционный штаб в Telegram-канале."Этой ночью лодка "Акрос" пересекла 20 градусов восточной долготы (мыс Игольный, ЮАР) и вышла в Индийский океан. Федор Конюхов стал первым в истории, кто смог пересечь Южную Атлантику на весельной лодке", — говорится в публикации.Путешественник сделал это по самому сложному и опасному маршруту в "неистовых пятидесятых" и "ревущих сороковых" широтах. Потребовалось 68 суток. Впереди Индийский океан. До мыса Люин (Западная Австралия) — 4200 морских миль.С декабря 2018 по май 2019 года Конюхов на весельной лодке "Акрос" совершил первый в истории переход в южной части Тихого океана по маршруту Новая Зеландия — мыс Горн. Как отмечал сын путешественника и глава его штаба Оскар Конюхов, впервые в истории человечества весельная лодка будет находиться в этих широтах — от мыса Горн по Южной Атлантике и через Южный Индийский океан в сторону Австралии еще никто не ходил. С начала экспедиции пройдено 5206 километров, или 2811 морских миль.По данным штаба Конюхова, на сегодняшний день у него в активе:Всего путешественник провел в океанах на различных весельных лодках 428 дней.

https://ria.ru/20250204/konyukhov-1997387162.html

https://ria.ru/20241123/konyukhov-1985344788.html

https://ria.ru/20240924/konyukhov-1974357220.html

австралия

тихий океан

индийский океан

новая зеландия

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австралия, тихий океан, индийский океан, федор конюхов, новая зеландия