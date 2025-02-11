https://ria.ru/20250211/klub-1998520130.html

Исследование показало рост числа компьютерных клубов в России

Исследование показало рост числа компьютерных клубов в России - РИА Новости, 11.02.2025

Исследование показало рост числа компьютерных клубов в России

Компьютерные клубы снова оказались на волне популярности - количество компаний в этой отрасли за год выросло в три раза, говорится в исследовании проекта... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T03:13:00+03:00

2025-02-11T03:13:00+03:00

2025-02-11T03:13:00+03:00

экономика

технологии

москва

краснодарский край

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790136610_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_f12f3840ed07767d01f55f63efd326bd.jpg

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Компьютерные клубы снова оказались на волне популярности - количество компаний в этой отрасли за год выросло в три раза, говорится в исследовании проекта "Контур.Фокус", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Эксперты рассматривали период с января 2024 года до февраля 2025 года. В исследование вошли компании, которые ведут свой бизнес под ОКВЭД "Деятельность компьютерных клубов". "Компьютерные клубы снова оказались на волне популярности... За 13 месяцев отрасль показывает рекордный рост: если в январе 2024 года в ней действовало 153 компании, то к февралю 2025 года их количество увеличилось до 461: рынок прирос на 308 участников. В среднем каждый месяц в отрасли регистрировали около 20 новых участников, пик регистраций пришелся на осень 2024 года: 39 в октябре и 36 в ноябре. При этом количество ликвидаций в месяц колебалось в среднем от 1 до 8", - выяснили авторы исследования. Больше всего новых компаний в сфере компьютерных клубов регистрируется в Москве – 48 за 13 месяцев. Второе место по регистрациям делят - Дагестан, Краснодарский край и Московская область, где за тот же период появилось по 20 компаний. На третьем - Кемеровская область с 17 новыми игроками, на четвертом - Санкт-Петербург с 13 новыми компаниями, и на пятом - Иркутская область с 12 компаниями. Наиболее широко отрасль компьютерных клубов представлена в Москве, где, по данным на начало февраля 2025 года, действуют 55 компаний. На втором месте - Краснодарский край - там работает 33 таких компании. На третьем - Московская область с 27 игроками. На четвертом - Дагестан (21) и на пятом - Санкт-Петербург (16). Из пятерки регионов-лидеров отрасли самый высокий рост показывает Дагестан: в январе 2024 года сфера была представлена тремя компаниями, а к февралю 2025 года их стало 21 - рост в семь раз. Интересно, что бизнес в сфере компьютерных клубов развивается даже в регионах, где его прежде не было. Например в Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чувашии, по данным на январь 2024 года, не было ни одного компьютерного клуба, а к февралю 2025 года появилось по одному игроку.

https://ria.ru/20250210/sobesedovanie-1998330443.html

https://ria.ru/20250207/biznes-1997866359.html

москва

краснодарский край

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, москва, краснодарский край, московская область (подмосковье)