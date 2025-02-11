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Исследование показало рост числа компьютерных клубов в России - РИА Новости, 11.02.2025
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03:13 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/klub-1998520130.html
Исследование показало рост числа компьютерных клубов в России
Исследование показало рост числа компьютерных клубов в России - РИА Новости, 11.02.2025
Исследование показало рост числа компьютерных клубов в России
Компьютерные клубы снова оказались на волне популярности - количество компаний в этой отрасли за год выросло в три раза, говорится в исследовании проекта... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T03:13:00+03:00
2025-02-11T03:13:00+03:00
экономика
технологии
москва
краснодарский край
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Компьютерные клубы снова оказались на волне популярности - количество компаний в этой отрасли за год выросло в три раза, говорится в исследовании проекта "Контур.Фокус", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Эксперты рассматривали период с января 2024 года до февраля 2025 года. В исследование вошли компании, которые ведут свой бизнес под ОКВЭД "Деятельность компьютерных клубов". "Компьютерные клубы снова оказались на волне популярности... За 13 месяцев отрасль показывает рекордный рост: если в январе 2024 года в ней действовало 153 компании, то к февралю 2025 года их количество увеличилось до 461: рынок прирос на 308 участников. В среднем каждый месяц в отрасли регистрировали около 20 новых участников, пик регистраций пришелся на осень 2024 года: 39 в октябре и 36 в ноябре. При этом количество ликвидаций в месяц колебалось в среднем от 1 до 8", - выяснили авторы исследования. Больше всего новых компаний в сфере компьютерных клубов регистрируется в Москве – 48 за 13 месяцев. Второе место по регистрациям делят - Дагестан, Краснодарский край и Московская область, где за тот же период появилось по 20 компаний. На третьем - Кемеровская область с 17 новыми игроками, на четвертом - Санкт-Петербург с 13 новыми компаниями, и на пятом - Иркутская область с 12 компаниями. Наиболее широко отрасль компьютерных клубов представлена в Москве, где, по данным на начало февраля 2025 года, действуют 55 компаний. На втором месте - Краснодарский край - там работает 33 таких компании. На третьем - Московская область с 27 игроками. На четвертом - Дагестан (21) и на пятом - Санкт-Петербург (16). Из пятерки регионов-лидеров отрасли самый высокий рост показывает Дагестан: в январе 2024 года сфера была представлена тремя компаниями, а к февралю 2025 года их стало 21 - рост в семь раз. Интересно, что бизнес в сфере компьютерных клубов развивается даже в регионах, где его прежде не было. Например в Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чувашии, по данным на январь 2024 года, не было ни одного компьютерного клуба, а к февралю 2025 года появилось по одному игроку.
https://ria.ru/20250210/sobesedovanie-1998330443.html
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москва
краснодарский край
московская область (подмосковье)
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экономика, технологии, москва, краснодарский край, московская область (подмосковье)
Экономика, Технологии, Москва, Краснодарский край, Московская область (Подмосковье)
Исследование показало рост числа компьютерных клубов в России

"Контур.Фокус": число компьютерных клубов в России за год увеличилось в три раза

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПосетитель компьютерного клуба
Посетитель компьютерного клуба - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Посетитель компьютерного клуба. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Компьютерные клубы снова оказались на волне популярности - количество компаний в этой отрасли за год выросло в три раза, говорится в исследовании проекта "Контур.Фокус", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Эксперты рассматривали период с января 2024 года до февраля 2025 года. В исследование вошли компании, которые ведут свой бизнес под ОКВЭД "Деятельность компьютерных клубов".
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"Компьютерные клубы снова оказались на волне популярности... За 13 месяцев отрасль показывает рекордный рост: если в январе 2024 года в ней действовало 153 компании, то к февралю 2025 года их количество увеличилось до 461: рынок прирос на 308 участников. В среднем каждый месяц в отрасли регистрировали около 20 новых участников, пик регистраций пришелся на осень 2024 года: 39 в октябре и 36 в ноябре. При этом количество ликвидаций в месяц колебалось в среднем от 1 до 8", - выяснили авторы исследования.
Больше всего новых компаний в сфере компьютерных клубов регистрируется в Москве – 48 за 13 месяцев. Второе место по регистрациям делят - Дагестан, Краснодарский край и Московская область, где за тот же период появилось по 20 компаний. На третьем - Кемеровская область с 17 новыми игроками, на четвертом - Санкт-Петербург с 13 новыми компаниями, и на пятом - Иркутская область с 12 компаниями.
Наиболее широко отрасль компьютерных клубов представлена в Москве, где, по данным на начало февраля 2025 года, действуют 55 компаний. На втором месте - Краснодарский край - там работает 33 таких компании. На третьем - Московская область с 27 игроками. На четвертом - Дагестан (21) и на пятом - Санкт-Петербург (16).
Из пятерки регионов-лидеров отрасли самый высокий рост показывает Дагестан: в январе 2024 года сфера была представлена тремя компаниями, а к февралю 2025 года их стало 21 - рост в семь раз.
Интересно, что бизнес в сфере компьютерных клубов развивается даже в регионах, где его прежде не было. Например в Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чувашии, по данным на январь 2024 года, не было ни одного компьютерного клуба, а к февралю 2025 года появилось по одному игроку.
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