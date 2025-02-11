https://ria.ru/20250211/kitaj-1998561475.html

В Китае экс-замминистра юстиции обвинили во взяточничестве

В Китае экс-замминистра юстиции обвинили во взяточничестве - РИА Новости, 11.02.2025

В Китае экс-замминистра юстиции обвинили во взяточничестве

Прокуратура в Китае предъявила обвинение во взяточничестве в "особо крупном размере" бывшему заместителю министра юстиции КНР Лю Чжицяну, сообщает во вторник... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T10:43:00+03:00

2025-02-11T10:43:00+03:00

2025-02-11T10:43:00+03:00

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происшествия

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ПЕКИН, 11 фев - РИА Новости. Прокуратура в Китае предъявила обвинение во взяточничестве в "особо крупном размере" бывшему заместителю министра юстиции КНР Лю Чжицяну, сообщает во вторник Верховная народная прокуратура КНР. В обвинении народной прокуратуры городского округа Уху провинции Аньхой отмечается, что Лю Цчжицян использовал свое служебное положение на различных должностях в целях извлечения выгоды для третьих лиц, а также незаконно получал от других лиц финансовые и материальные ценности "в особо крупном размере". Обвинение заявило, что действия бывшего чиновника влекут за собой уголовную ответственность за взяточничество в соответствии с законом. Дело передано в суд. В апреле 2024 года Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины и Государственный надзорный комитет Китая начали расследование в отношении Лю Чжицяна по подозрению в серьезных нарушениях дисциплины и закона. В октябре Лю Чжицян был исключен из Коммунистической партии Китая (КПК) за "серьезное нарушение дисциплины", а его дело было передано в прокуратуру. В ноябре прошлого года верховная народная прокуратура КНР "приняла решение арестовать чиновника по подозрению во взяточничестве". Председатель КНР Си Цзиньпин ранее заявил, что коррупция - это главная злокачественная опухоль, которая ставит под угрозу жизненную силу и боеспособность КПК. Глава КНР подчеркнул, что пока существуют почва и условия для коррупции, борьба с ней не может останавливаться ни на минуту. Он отметил, что партия никогда не потерпит коррупцию и будет наказывать за нее, следуя "принципу нулевой терпимости". 2024 год в Китае запомнился рядом громких коррупционных дел в отношении высокопоставленных чиновников, которых в КНР в контексте коррупции часто называют "тиграми", и топ-менеджеров государственных компаний. Издание South China Morning Post подсчитало, что с начала года под следствие по подозрению в коррупции попали 56 высокопоставленных чиновников уровнем замминистра и выше, что почти на 25% больше, чем в 2023 году. Число дел, связанных с высшими партийными органами и министерствами, в прошлом году удвоилось, также увеличилось количество дел в сферах авиационной промышленности и ВПК.

https://ria.ru/20241217/kitay-1989595447.html

https://ria.ru/20240920/knr-1973760266.html

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в мире, китай, аньхой, си цзиньпин, происшествия