ФСБ рассекретила доклад о подготовке Ялтинской конференции
ФСБ рассекретила доклад "Смерш" о подготовке Ялтинской конференции
И.Сталин, Ф.Рузвельт и У.Черчилль на Крымской конференции в Ялте. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Доклад отдела контрразведки "Смерш" Отдельной Приморской армии о результатах обеспечения безопасности встречи лидеров трех союзных держав антигитлеровской коалиции рассекретила ФСБ, в нем сообщается, в частности, о задержании агентуры немецких и румынских разведок на полуострове.
"Из отчетных документов следует, что в январе и феврале 1945 года сотрудниками отдела контрразведки "Смерш" были задержаны 3 агента немецких и румынских разведывательных органов в Крыму, а также установлены три вражеских агента, находящихся за пределами полуострова. Выявлены и арестованы шесть предателей и изменников Родины", - говорится в сообщении ведомства.
В районе села Тавель задержан немецкий агент-парашютист. В Симеизском доме отдыха Харьковского военного округа разоблачен и арестован агент СД. В частях ПВО, прибывших в Крым для выполнения специального задания по обеспечению безопасности Ялтинской конференции, военными контрразведчиками выявлены 83 человека, возможно, причастных к украинским и белорусским националистических движениям, которые направлены в Керчь для дальнейшей проверки, говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается в докладе, в районе станции Джанкой обеспечена безопасность хранения 45 вагонов с трофейными боеприпасами, подвергавшимися регулярной бомбежке вражеской авиацией.
Всего в ходе проведения специальной операции "Долина" по обеспечению безопасности Ялтинской конференции было задействовано около 1,2 тысячи оперативных сотрудников из различных подразделений органов госбезопасности. Войсковую охрану несли военнослужащие четырех полков войск НКВД, а также мотоциклетный отряд в 120 человек. Личной охраной Сталина занимались офицеры 6-го управления НКГБ СССР, общая численность которых в Крыму составляла около 50 человек.
В результате проведения контрразведывательных мероприятий на всей территории Крыма сотрудниками органов контрразведки и внутренних дел было проверено 67 тысяч 267 человек, задержано 324 и арестовано 197, в числе которых были разоблачены и арестованы агенты германской и румынской разведок, сообщили в УФСБ России по республике Крым и городу Севастополю.
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Решения Ялтинской конференции способствовали мобилизации сил антигитлеровской коалиции для окончательного разгрома нацистской Германии и милитаристской Японии. На ней были заложены основы послевоенного миропорядка, просуществовавшего почти всю вторую половину XX века, а некоторые его элементы, такие как ООН, существуют и поныне. Однако многие договоренности между тремя державами, достигнутые в Ливадии, а также развивавшие их решения Берлинской (Потсдамской) конференции 1945 года не были полностью претворены в жизнь в результате начавшейся с весны 1946 года холодной войны.