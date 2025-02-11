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ЕС инвестирует 200 млрд евро в развитие искусственного интеллекта
ЕС инвестирует 200 млрд евро в развитие искусственного интеллекта - РИА Новости, 11.02.2025
ЕС инвестирует 200 млрд евро в развитие искусственного интеллекта
Евросоюз планирует инвестировать порядка 200 млрд евро в развитие искусственного интеллекта, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите по ИИ в РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T13:19:00+03:00
2025-02-11T13:19:00+03:00
2025-02-11T13:19:00+03:00
париж
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Евросоюз планирует инвестировать порядка 200 млрд евро в развитие искусственного интеллекта, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите по ИИ в Париже. "Сегодня я могу объявить о запуске инициативы InvestAI… Мы стремимся мобилизовать в общей сложности 200 миллиардов евро инвестиций в искусственный интеллект в Европе", - сказала она.
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париж, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, в мире
Париж, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, В мире
ЕС инвестирует 200 млрд евро в развитие искусственного интеллекта
Фон дер Ляйен: Евросоюз планирует инвестировать 200 млрд евро в развитие ИИ