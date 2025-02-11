https://ria.ru/20250211/evrosojuz-1998606941.html

ЕС инвестирует 200 млрд евро в развитие искусственного интеллекта

ЕС инвестирует 200 млрд евро в развитие искусственного интеллекта - РИА Новости, 11.02.2025

ЕС инвестирует 200 млрд евро в развитие искусственного интеллекта

Евросоюз планирует инвестировать порядка 200 млрд евро в развитие искусственного интеллекта, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите по ИИ в РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T13:19:00+03:00

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2025-02-11T13:19:00+03:00

париж

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Евросоюз планирует инвестировать порядка 200 млрд евро в развитие искусственного интеллекта, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите по ИИ в Париже. "Сегодня я могу объявить о запуске инициативы InvestAI… Мы стремимся мобилизовать в общей сложности 200 миллиардов евро инвестиций в искусственный интеллект в Европе", - сказала она.

https://ria.ru/20240906/konventsiya-1971170730.html

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париж, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, в мире