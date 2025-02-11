https://ria.ru/20250211/erdogan-1998554096.html

Эрдоган обвинил Израиль в нарушении обещаний по перемирию в Газе

Эрдоган обвинил Израиль в нарушении обещаний по перемирию в Газе - РИА Новости, 11.02.2025

Эрдоган обвинил Израиль в нарушении обещаний по перемирию в Газе

Израиль не сдержал слово по перемирию в секторе Газа, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T10:14:00+03:00

2025-02-11T10:14:00+03:00

2025-02-11T11:33:00+03:00

в мире

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реджеп тайип эрдоган

дональд трамп

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АНКАРА, 11 фев — РИА Новости. Израиль не сдержал слово по перемирию в секторе Газа, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган."Как и в предыдущие годы, мы увидели, что Израиль не выполнил своих обещаний, данных в последнем соглашении о прекращении огня. Израиль должен прекратить свою оккупацию и возместить причиненный ущерб. Независимое палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме — это обязательное условие", — сказал он на пресс-конференции в Малайзии.Турецкий лидер не привел конкретных примеров, на чем основывается его заявление.В понедельник представитель военного крыла ХАМАС Абу Убейда заявил, что движение отложило запланированное на субботу освобождение заложников из-за несоблюдение Израилем соглашения. В числе нарушений он отметил задержку возвращения перемещенных лиц в северную часть сектора Газа, стрельбу по ним и проблемы, которые возникают у Тель-Авива с доставкой гуманитарной помощи в анклав.Движение назвало предупредительным сигналом отсрочку передачи заложников и призвало посредников оказать давление на Тель-Авив, чтобы обмен прошел в срок.В свою очередь, президент США Дональд Трамп потребовал от ХАМАС освободить всех заложников к полудню субботы, иначе "разразится ад".Перемирие на Ближнем ВостокеС 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках соглашения между Тель-Авивом и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных.В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, состоялись пять обменов.Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск.Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен телами погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.

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https://ria.ru/20250206/gaza-1997741626.html

https://ria.ru/20250210/konflikt-1915630213.html

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турция

сша

восточный иерусалим

тель-авив

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в мире, израиль, турция, сша, реджеп тайип эрдоган, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, восточный иерусалим, тель-авив