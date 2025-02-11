Эрдоган обвинил Израиль в нарушении обещаний по перемирию в Газе
Эрдоган: Израиль не сдержал слово в последнем перемирии по сектору Газа
© Фото : Presidency Of The Republic Of TurkeyПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото : Presidency Of The Republic Of Turkey
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 11 фев — РИА Новости. Израиль не сдержал слово по перемирию в секторе Газа, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Как и в предыдущие годы, мы увидели, что Израиль не выполнил своих обещаний, данных в последнем соглашении о прекращении огня. Израиль должен прекратить свою оккупацию и возместить причиненный ущерб. Независимое палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме — это обязательное условие", — сказал он на пресс-конференции в Малайзии.
Турецкий лидер не привел конкретных примеров, на чем основывается его заявление.
В понедельник представитель военного крыла ХАМАС Абу Убейда заявил, что движение отложило запланированное на субботу освобождение заложников из-за несоблюдение Израилем соглашения. В числе нарушений он отметил задержку возвращения перемещенных лиц в северную часть сектора Газа, стрельбу по ним и проблемы, которые возникают у Тель-Авива с доставкой гуманитарной помощи в анклав.
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Движение назвало предупредительным сигналом отсрочку передачи заложников и призвало посредников оказать давление на Тель-Авив, чтобы обмен прошел в срок.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп потребовал от ХАМАС освободить всех заложников к полудню субботы, иначе "разразится ад".
Перемирие на Ближнем Востоке
С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках соглашения между Тель-Авивом и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных.
В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, состоялись пять обменов.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск.
Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен телами погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.