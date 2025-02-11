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КС разрешил детям, зачатым после смерти отца, получать пенсию

КС разрешил детям, зачатым после смерти отца, получать пенсию - РИА Новости, 11.02.2025

КС разрешил детям, зачатым после смерти отца, получать пенсию

Конституционный суд (КС) России постановил, что дети, зачатые путем экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) после смерти отца, вправе рассчитывать на выплату... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T11:44:00+03:00

2025-02-11T11:44:00+03:00

2025-02-11T12:08:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев - РИА Новости. Конституционный суд (КС) России постановил, что дети, зачатые путем экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) после смерти отца, вправе рассчитывать на выплату пенсии по потере кормильца, передает корреспондент РИА Новости. КС во вторник провозгласил постановление по делу о проверке конституционности положений частей 1 и 3 статьи 10 федерального закона "О страховых пенсиях". Рассмотрение этого дела состоялось 22 октября 2024 года в связи с жалобой жительницы Санкт-Петербурга Марии Щаниковой на нарушение прав ее несовершеннолетних детей. Как информирует пресс-служба КС, в ноябре 2016 года Щаникова использовала репродуктивные клетки умершего мужа для процедуры экстракорпорального оплодотворения. Биоматериал был получен при жизни мужчины и подвергся криоконсервации. По прошествии более 300 дней с момента смерти супруга у женщины родились близнецы. Факт отцовства ее умершего мужа подтвердил суд, и Щаникова обратилась за назначением страховой пенсии по случаю потери кормильца, но получила отказ. Законность этого решения подтвердили суды общей юрисдикции. По их оценке, дети истицы не находились и не могли находиться на иждивении ее супруга, поскольку процедура оплодотворения имела место после его смерти. Таким образом, доходы супруга не могли приниматься во внимание при решении вопроса о зачатии детей и определения возможности их содержания после рождения. "По мнению заявительницы, оспариваемые законоположения не соответствуют... Конституции РФ, поскольку лишают детей, зачатых с помощью медицинских технологий после смерти родителя, права на получение страховой пенсии по случаю потери кормильца", - приводится в материалах КС позиция Щаниковой. Как указал Конституционный суд, ребенок, который был зачат с помощью биомедицинских технологий после смерти отца, не должен быть лишен соцподдержки. При этом, по оценке КС РФ, при отказе в назначении пенсии по потере кормильца не учитывается, что смерть отца приводит к утрате потенциального источника средств к существованию, на которые ребенок мог бы рассчитывать, если бы отец был жив. "Сегодня Конституционный суд признал оспариваемые нормы не соответствующими Конституции Российской Федерации в той мере, в какой они не позволяют осуществлять выплату пенсии по потере кормильца детям, родившимся с помощью постмортальной репродукции", - сказал журналистам руководитель секретариата КС РФ Евгений Тарибо. Он уточнил, что условиями получения пенсии по потере кормильца в этом случае являются подтвержденный судом факт отцовства, а также то обстоятельство, что отец детей, состоявший в браке с их матерью, при жизни выражал желание ими обзавестись. Также он должен быть застрахован в Пенсионном фонде РФ. Согласно постановлению КС России, законодателю надлежит предусмотреть для тех детей, которые были зачаты с помощью вспомогательных репродуктивных технологий после смерти отца, пенсию по потере кормильца или сопоставимые меры соцподдержки. Дело заявительницы направлено на пересмотр.

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общество, россия, санкт-петербург