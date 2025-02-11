https://ria.ru/20250211/efremov-1998700488.html

"Тигры" ударили по позициям ВСУ за погибшего в Курской области Ефремова

"Тигры" ударили по позициям ВСУ за погибшего в Курской области Ефремова - РИА Новости, 11.02.2025

"Тигры" ударили по позициям ВСУ за погибшего в Курской области Ефремова

Бойцы отряда "Тигр" ударили по позициям ВСУ за погибшего в курском приграничье командира — вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова, сообщил губернатор региона РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T18:08:00+03:00

2025-02-11T18:08:00+03:00

2025-02-11T23:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ВЛАДИВОСТОК, 11 фев — РИА Новости. Бойцы отряда "Тигр" ударили по позициям ВСУ за погибшего в курском приграничье командира — вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова, сообщил губернатор региона Олег Кожемяко в Telegram-канале.Ранее Кожемяко сообщал, что Ефремов погиб, выполняя боевые задачи в Курской области. Вместе с ним погибли сотрудник регионального главка МЧС Александр Иваровский и еще один боец отряда "Тигр" — Сергей Дмитриев. "Боевая работа "Тигров" — в память о командире и павших товарищах", — подписал губернатор пост с видеороликом. В размещенном ролике под песню "Комбат" группы "Любэ" показаны кадры, на которых бойцы "Тигра" подписывают снаряды: "От отряда "Тигр" за комбата Ефремова", "От "Тигра" за брата — Кубинца, "...за Лешего", "...за пацанов". Далее показан удар по позициям ВСУ в Курской области: ночное небо разрывают залпы ракетного огня, снаряды один за другим летят к позициям неприятеля. Затем показаны пораженные цели. "Боевая работа в честь памяти командира отряда "Тигр" Сергея Ефремова, позывной Кубинец, — говорит за кадром боец "Тигра". Сергей Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации. Они участвовали в боях на Курском направлении. За свой вклад в службу он был удостоен ряда наград, в том числе Георгиевского креста, почетного звания "Герой ДНР" и "Герой Приморского края". Церемония прощания с Сергеем Ефремовым и Александром Иваровским и погребение состоялись во вторник во Владивостоке. С Сергеем Дмитриевым простятся в среду. Президент России Владимир Путин присвоил звание "Герой России" вице-губернатору Приморского края Сергею Ефремову посмертно, два бойца отряда "Тигр" — Александр Иваровский и Сергей Дмитриев награждены орденами Мужества посмертно.

https://ria.ru/20250203/efremov-1996943014.html

https://ria.ru/20250209/spetsoperatsiya-1998216384.html

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