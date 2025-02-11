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"Тигры" ударили по позициям ВСУ за погибшего в Курской области Ефремова - РИА Новости, 11.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:08 11.02.2025 (обновлено: 23:50 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/efremov-1998700488.html
"Тигры" ударили по позициям ВСУ за погибшего в Курской области Ефремова
"Тигры" ударили по позициям ВСУ за погибшего в Курской области Ефремова - РИА Новости, 11.02.2025
"Тигры" ударили по позициям ВСУ за погибшего в Курской области Ефремова
Бойцы отряда "Тигр" ударили по позициям ВСУ за погибшего в курском приграничье командира — вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова, сообщил губернатор региона РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T18:08:00+03:00
2025-02-11T23:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
владивосток
сергей ефремов
сергей дмитриев
олег кожемяко
вооруженные силы украины
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ВЛАДИВОСТОК, 11 фев — РИА Новости. Бойцы отряда "Тигр" ударили по позициям ВСУ за погибшего в курском приграничье командира — вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова, сообщил губернатор региона Олег Кожемяко в Telegram-канале.Ранее Кожемяко сообщал, что Ефремов погиб, выполняя боевые задачи в Курской области. Вместе с ним погибли сотрудник регионального главка МЧС Александр Иваровский и еще один боец отряда "Тигр" — Сергей Дмитриев. "Боевая работа "Тигров" — в память о командире и павших товарищах", — подписал губернатор пост с видеороликом. В размещенном ролике под песню "Комбат" группы "Любэ" показаны кадры, на которых бойцы "Тигра" подписывают снаряды: "От отряда "Тигр" за комбата Ефремова", "От "Тигра" за брата — Кубинца, "...за Лешего", "...за пацанов". Далее показан удар по позициям ВСУ в Курской области: ночное небо разрывают залпы ракетного огня, снаряды один за другим летят к позициям неприятеля. Затем показаны пораженные цели. "Боевая работа в честь памяти командира отряда "Тигр" Сергея Ефремова, позывной Кубинец, — говорит за кадром боец "Тигра". Сергей Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации. Они участвовали в боях на Курском направлении. За свой вклад в службу он был удостоен ряда наград, в том числе Георгиевского креста, почетного звания "Герой ДНР" и "Герой Приморского края". Церемония прощания с Сергеем Ефремовым и Александром Иваровским и погребение состоялись во вторник во Владивостоке. С Сергеем Дмитриевым простятся в среду. Президент России Владимир Путин присвоил звание "Герой России" вице-губернатору Приморского края Сергею Ефремову посмертно, два бойца отряда "Тигр" — Александр Иваровский и Сергей Дмитриев награждены орденами Мужества посмертно.
https://ria.ru/20250203/efremov-1996943014.html
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курская область, россия, владивосток, сергей ефремов, сергей дмитриев, олег кожемяко, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), любэ
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Владивосток, Сергей Ефремов, Сергей Дмитриев, Олег Кожемяко, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Любэ
"Тигры" ударили по позициям ВСУ за погибшего в Курской области Ефремова

Бойцы отряда "Тигр" ударили по позициям ВСУ в Курской области за Ефремова

© Фото : Правительство Приморского края Сергей Ефремов
Сергей Ефремов - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Фото : Правительство Приморского края
Сергей Ефремов. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 фев — РИА Новости. Бойцы отряда "Тигр" ударили по позициям ВСУ за погибшего в курском приграничье командира — вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова, сообщил губернатор региона Олег Кожемяко в Telegram-канале.
Ранее Кожемяко сообщал, что Ефремов погиб, выполняя боевые задачи в Курской области. Вместе с ним погибли сотрудник регионального главка МЧС Александр Иваровский и еще один боец отряда "Тигр" — Сергей Дмитриев.
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"Боевая работа "Тигров" — в память о командире и павших товарищах", — подписал губернатор пост с видеороликом.
В размещенном ролике под песню "Комбат" группы "Любэ" показаны кадры, на которых бойцы "Тигра" подписывают снаряды: "От отряда "Тигр" за комбата Ефремова", "От "Тигра" за брата — Кубинца, "...за Лешего", "...за пацанов". Далее показан удар по позициям ВСУ в Курской области: ночное небо разрывают залпы ракетного огня, снаряды один за другим летят к позициям неприятеля. Затем показаны пораженные цели.
"Боевая работа в честь памяти командира отряда "Тигр" Сергея Ефремова, позывной Кубинец, — говорит за кадром боец "Тигра".
Сергей Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации. Они участвовали в боях на Курском направлении. За свой вклад в службу он был удостоен ряда наград, в том числе Георгиевского креста, почетного звания "Герой ДНР" и "Герой Приморского края".
Церемония прощания с Сергеем Ефремовым и Александром Иваровским и погребение состоялись во вторник во Владивостоке. С Сергеем Дмитриевым простятся в среду. Президент России Владимир Путин присвоил звание "Герой России" вице-губернатору Приморского края Сергею Ефремову посмертно, два бойца отряда "Тигр" — Александр Иваровский и Сергей Дмитриев награждены орденами Мужества посмертно.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВладивостокСергей ЕфремовСергей ДмитриевОлег КожемякоВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Любэ
 
 
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