https://ria.ru/20250211/dom-1998641064.html

Русский дом в Азербайджане опроверг информацию о курсах русского языка

Русский дом в Азербайджане опроверг информацию о курсах русского языка - РИА Новости, 11.02.2025

Русский дом в Азербайджане опроверг информацию о курсах русского языка

Представительство Россотрудничества (Русский дом) в Баку опровергло распространенную в интернете информацию о якобы имевшем там место проведении курсов русского РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T15:04:00+03:00

2025-02-11T15:04:00+03:00

2025-02-11T15:04:00+03:00

в мире

баку

азербайджан

москва

хикмет гаджиев

евгений примаков

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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БАКУ, 11 фев - РИА Новости. Представительство Россотрудничества (Русский дом) в Баку опровергло распространенную в интернете информацию о якобы имевшем там место проведении курсов русского языка для азербайджанских госслужащих. Ранее во вторник азербайджанское агентство АПА отметило, что на одном из зарубежных YouTube-каналов "по заказу спецслужб" был опубликован документ от имени Русского дома, связанный с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым. "Информируем о продолжении распространения в сети недостоверной информации и фальшивых документов с незаконно присвоенной символикой Русского дома в Баку и Россотрудничества. Речь, в частности, идет о списках людей, в том числе являющихся госслужащими Азербайджана, якобы проходивших обучение на курсах русского языка в Русском доме в Баку. Эти "документы" не являются настоящими", - говорится в поступившем в РИА Новости сообщении представительства. Глава Россотрудничества Евгений Примаков ранее заявил, что собственник помещения в Баку, которое арендует Русский дом, продает это помещение и предлагает Русскому дому съехать в течение полутора месяцев. Он также рассказал, что МИД Азербайджана направил в Москву ноту с призывом прекратить деятельность Русского дома в Баку из-за отсутствия надлежащей регистрации. По словам Примакова, РФ неоднократно обращалась в азербайджанские ведомства с просьбой помочь с регистрацией, но не получала ответа.

https://ria.ru/20250206/primakov-1997763561.html

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в мире, баку, азербайджан, москва, хикмет гаджиев, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)