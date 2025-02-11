Рейтинг@Mail.ru
СМИ: мужчина обвинил репера Diddy в изнасиловании - РИА Новости, 11.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
04:53 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/diddy-1998524317.html
СМИ: мужчина обвинил репера Diddy в изнасиловании
СМИ: мужчина обвинил репера Diddy в изнасиловании - РИА Новости, 11.02.2025
СМИ: мужчина обвинил репера Diddy в изнасиловании
Мужчина подал в суд на скандального американского рэп-исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом Diddy, обвинив его в сексуальном насилии,... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T04:53:00+03:00
2025-02-11T04:53:00+03:00
шоубиз
нью-йорк (город)
лос-анджелес
лас-вегас
forbes
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151040/13/1510401392_0:0:3300:1857_1920x0_80_0_0_787cd98cd405d4d3e32f31c0bbfb1331.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Мужчина подал в суд на скандального американского рэп-исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом Diddy, обвинив его в сексуальном насилии, сообщает портал TMZ. "На основателя Bad Boy Records подал в суд неизвестный, который утверждает, что Diddy... его изнасиловал", - говорится в публикации. Diddy обвиняют в изнасилованиях, сексуальном насилии, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Diddy. В сентябре 2024 года суд Нью-Йорка предъявил ему обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции. Diddy заключен под стражу. Музыкант ожидает суда в федеральном следственном изоляторе в Бруклине. Комбс, начавший музыкальную карьеру 1990-х годах, в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в 1 миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.
https://ria.ru/20250208/uest-1998095213.html
https://ria.ru/20241209/kazn-1988159421.html
нью-йорк (город)
лос-анджелес
лас-вегас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151040/13/1510401392_99:0:2934:2126_1920x0_80_0_0_2ecba6535ed385484e3c260e35199ee4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нью-йорк (город), лос-анджелес, лас-вегас, forbes
Шоубиз, Нью-Йорк (город), Лос-Анджелес, Лас-Вегас, Forbes
СМИ: мужчина обвинил репера Diddy в изнасиловании

TMZ: мужчина обвинил репера Diddy в изнасиловании

© AP Photo / Invision/ Donald TraillАмериканский рэпер Шон Комбс (Diddy)
Американский рэпер Шон Комбс (Diddy) - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Invision/ Donald Traill
Американский рэпер Шон Комбс (Diddy). Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Мужчина подал в суд на скандального американского рэп-исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом Diddy, обвинив его в сексуальном насилии, сообщает портал TMZ.
"На основателя Bad Boy Records подал в суд неизвестный, который утверждает, что Diddy... его изнасиловал", - говорится в публикации.
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Канье Уэст призвал освободить рэпера Diddy из-под стражи
8 февраля, 01:35
Diddy обвиняют в изнасилованиях, сексуальном насилии, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Diddy. В сентябре 2024 года суд Нью-Йорка предъявил ему обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции. Diddy заключен под стражу. Музыкант ожидает суда в федеральном следственном изоляторе в Бруклине.
Комбс, начавший музыкальную карьеру 1990-х годах, в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в 1 миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.
Американский рэпер и продюсер Шон Комбс - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Конгрессвумен призвала приговорить P. Diddy и Jay-Z к смертной казни
9 декабря 2024, 13:55
 
ШоубизНью-Йорк (город)Лос-АнджелесЛас-ВегасForbes
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала