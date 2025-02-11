https://ria.ru/20250211/diddy-1998524317.html

СМИ: мужчина обвинил репера Diddy в изнасиловании

СМИ: мужчина обвинил репера Diddy в изнасиловании - РИА Новости, 11.02.2025

СМИ: мужчина обвинил репера Diddy в изнасиловании

Мужчина подал в суд на скандального американского рэп-исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом Diddy, обвинив его в сексуальном насилии,... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T04:53:00+03:00

2025-02-11T04:53:00+03:00

2025-02-11T04:53:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Мужчина подал в суд на скандального американского рэп-исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом Diddy, обвинив его в сексуальном насилии, сообщает портал TMZ. "На основателя Bad Boy Records подал в суд неизвестный, который утверждает, что Diddy... его изнасиловал", - говорится в публикации. Diddy обвиняют в изнасилованиях, сексуальном насилии, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Diddy. В сентябре 2024 года суд Нью-Йорка предъявил ему обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции. Diddy заключен под стражу. Музыкант ожидает суда в федеральном следственном изоляторе в Бруклине. Комбс, начавший музыкальную карьеру 1990-х годах, в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в 1 миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.

https://ria.ru/20250208/uest-1998095213.html

https://ria.ru/20241209/kazn-1988159421.html

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