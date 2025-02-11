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Сына экс-главы района в Дагестане арестовали за нападение на полицейского - РИА Новости, 11.02.2025
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14:20 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/dagestan-1998627273.html
Сына экс-главы района в Дагестане арестовали за нападение на полицейского
Сына экс-главы района в Дагестане арестовали за нападение на полицейского - РИА Новости, 11.02.2025
Сына экс-главы района в Дагестане арестовали за нападение на полицейского
Один из трех подозреваемых в нападении на полицейского в Дербенте арестован на два месяца, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Дагестана... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T14:20:00+03:00
2025-02-11T14:20:00+03:00
происшествия
дербент
табасаранский район
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МАХАЧКАЛА, 11 фев - РИА Новости. Один из трех подозреваемых в нападении на полицейского в Дербенте арестован на два месяца, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Дагестана Зарема Мамаева. В ночь на 9 февраля в Дербенте трое мужчин напали на сотрудника полиции и, повалив на землю, стали избивать его руками и ногами. Один из подозреваемых завладел табельным оружием сотрудника и выстрелил в него не менее восьми раз. Потерпевшего госпитализировали. По подозрению в посягательстве на жизнь сотрудника полиции и хищении огнестрельного оружия с применением насилия задержали троих мужчин. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах республики, один из задержанных – Сандро Шихмагомедов, ранее судимый сын экс-главы Табасаранского района Дагестана Нурмагомеда Шихмагомедова. "Дербентский городской суд избрал в отношении уроженца Табасаранского района меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 9 апреля 2025 года включительно", - сказала Мамаева. Она уточнила, что речь идет о Сандро Шихмагомедове.
https://ria.ru/20250210/derbent-1998503335.html
https://ria.ru/20250210/bekmansurov-1998363022.html
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происшествия, дербент, табасаранский район
Происшествия, Дербент, Табасаранский район
Сына экс-главы района в Дагестане арестовали за нападение на полицейского

Сына экс-главы района в Дербенте арестовали за нападение на полицейского

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МАХАЧКАЛА, 11 фев - РИА Новости. Один из трех подозреваемых в нападении на полицейского в Дербенте арестован на два месяца, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Дагестана Зарема Мамаева.
В ночь на 9 февраля в Дербенте трое мужчин напали на сотрудника полиции и, повалив на землю, стали избивать его руками и ногами. Один из подозреваемых завладел табельным оружием сотрудника и выстрелил в него не менее восьми раз. Потерпевшего госпитализировали. По подозрению в посягательстве на жизнь сотрудника полиции и хищении огнестрельного оружия с применением насилия задержали троих мужчин. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах республики, один из задержанных – Сандро Шихмагомедов, ранее судимый сын экс-главы Табасаранского района Дагестана Нурмагомеда Шихмагомедова.
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"Дербентский городской суд избрал в отношении уроженца Табасаранского района меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 9 апреля 2025 года включительно", - сказала Мамаева.
Она уточнила, что речь идет о Сандро Шихмагомедове.
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ПроисшествияДербентТабасаранский район
 
 
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