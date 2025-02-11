https://ria.ru/20250211/chernyshenko-1998708391.html
Школы должны учить всему, что понадобится на ЕГЭ, заявил Чернышенко
Школы должны учить всему, что понадобится на ЕГЭ, заявил Чернышенко - РИА Новости, 11.02.2025
Школы должны учить всему, что понадобится на ЕГЭ, заявил Чернышенко
Все знания для сдачи ОГЭ и ЕГЭ ребенок должен получать в школе, а не у репетиторов, сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе пленарного заседания... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T18:40:00+03:00
2025-02-11T18:40:00+03:00
2025-02-11T18:49:00+03:00
россия
дмитрий чернышенко
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
образование
образование - общество
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Все знания для сдачи ОГЭ и ЕГЭ ребенок должен получать в школе, а не у репетиторов, сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе пленарного заседания Государственной думы. "У нас было время, когда то, чему учили, не соответствовало тому, что спрашивали на экзамене. Это действительно нужно признать. Это породило огромный теневой рынок репетиторства. По поручению Владимира Владимировича (президента РФ Путина - ред.), это было его обращение Федеральному Собранию, приводится в соответствие содержание образовательных программ с заданиями ОГЭ и ЕГЭ, что позволит снизить востребованность репетиторства при подготовке к экзамену", - сказал Чернышенко. Вице-премьер РФ подчеркнул, что все необходимые знания для сдачи ОГЭ и ЕГЭ ребенок должен получать в школе, а не у репетитора. Рособрнадзор и Минпросвещения РФ утвердили расписание единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2025 год, основной период начнется 23 мая, пересдача пройдет 3 и 4 июля.
https://ria.ru/20250210/ege-1785348677.html
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россия, дмитрий чернышенко, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), образование, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Дмитрий Чернышенко, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Образование, Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Школы должны учить всему, что понадобится на ЕГЭ, заявил Чернышенко
Чернышенко: все знания для сдачи ЕГЭ должны давать в школе, а не у репетиторов