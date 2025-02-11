https://ria.ru/20250211/baku-1998623849.html

В Русском доме в Баку рассказали о приостановке деятельности

В Русском доме в Баку рассказали о приостановке деятельности - РИА Новости, 11.02.2025

В Русском доме в Баку рассказали о приостановке деятельности

Представительство Россотрудничества (Русский дом) в столице Азербайджана приостанавливает свою работу, соответствующие меры уже принимаются, сообщили в... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T14:12:00+03:00

2025-02-11T14:12:00+03:00

2025-02-11T14:17:00+03:00

в мире

коммерческая недвижимость

баку

азербайджан

москва

евгений примаков

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998616830_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_7a743a3ef1f79e69831c836e6690b2bd.jpg

БАКУ, 11 фев - РИА Новости. Представительство Россотрудничества (Русский дом) в столице Азербайджана приостанавливает свою работу, соответствующие меры уже принимаются, сообщили в представительстве российского ведомства в Баку. "В связи с требованием Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики представительство Россотрудничества - Русский дом в Баку предпринимает меры по приостановлению своей деятельности", - говорится в заявлении представительства в соцсетях. Глава Россотрудничества Евгений Примаков ранее заявил, что собственник помещения в Баку, которое арендует Русский дом, продает это помещение и предлагает Русскому дому съехать в течение полутора месяцев. Он также рассказал, что МИД Азербайджана направил в Москву ноту с призывом прекратить деятельность Русского дома в Баку из-за отсутствия надлежащей регистрации. По словам Примакова, РФ неоднократно обращалась в азербайджанские ведомства с просьбой помочь с регистрацией, но не получала ответа.

https://ria.ru/20250206/rossija-1997734282.html

баку

азербайджан

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, коммерческая недвижимость, баку, азербайджан, москва, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)