https://ria.ru/20250211/baku-1998623849.html
В Русском доме в Баку рассказали о приостановке деятельности
В Русском доме в Баку рассказали о приостановке деятельности - РИА Новости, 11.02.2025
В Русском доме в Баку рассказали о приостановке деятельности
Представительство Россотрудничества (Русский дом) в столице Азербайджана приостанавливает свою работу, соответствующие меры уже принимаются, сообщили в... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T14:12:00+03:00
2025-02-11T14:12:00+03:00
2025-02-11T14:17:00+03:00
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коммерческая недвижимость
баку
азербайджан
москва
евгений примаков
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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БАКУ, 11 фев - РИА Новости. Представительство Россотрудничества (Русский дом) в столице Азербайджана приостанавливает свою работу, соответствующие меры уже принимаются, сообщили в представительстве российского ведомства в Баку. "В связи с требованием Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики представительство Россотрудничества - Русский дом в Баку предпринимает меры по приостановлению своей деятельности", - говорится в заявлении представительства в соцсетях. Глава Россотрудничества Евгений Примаков ранее заявил, что собственник помещения в Баку, которое арендует Русский дом, продает это помещение и предлагает Русскому дому съехать в течение полутора месяцев. Он также рассказал, что МИД Азербайджана направил в Москву ноту с призывом прекратить деятельность Русского дома в Баку из-за отсутствия надлежащей регистрации. По словам Примакова, РФ неоднократно обращалась в азербайджанские ведомства с просьбой помочь с регистрацией, но не получала ответа.
https://ria.ru/20250206/rossija-1997734282.html
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в мире, коммерческая недвижимость, баку, азербайджан, москва, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
В мире, Коммерческая недвижимость, Баку, Азербайджан, Москва, Евгений Примаков, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
В Русском доме в Баку рассказали о приостановке деятельности
Россотрудничество: Русский дом в Баку приостанавливает свою деятельность