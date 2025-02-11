Рейтинг@Mail.ru
В Русском доме в Баку рассказали о приостановке деятельности - РИА Новости, 11.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 11.02.2025 (обновлено: 14:17 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/baku-1998623849.html
В Русском доме в Баку рассказали о приостановке деятельности
В Русском доме в Баку рассказали о приостановке деятельности - РИА Новости, 11.02.2025
В Русском доме в Баку рассказали о приостановке деятельности
Представительство Россотрудничества (Русский дом) в столице Азербайджана приостанавливает свою работу, соответствующие меры уже принимаются, сообщили в... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T14:12:00+03:00
2025-02-11T14:17:00+03:00
в мире
коммерческая недвижимость
баку
азербайджан
москва
евгений примаков
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998616830_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_7a743a3ef1f79e69831c836e6690b2bd.jpg
БАКУ, 11 фев - РИА Новости. Представительство Россотрудничества (Русский дом) в столице Азербайджана приостанавливает свою работу, соответствующие меры уже принимаются, сообщили в представительстве российского ведомства в Баку. "В связи с требованием Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики представительство Россотрудничества - Русский дом в Баку предпринимает меры по приостановлению своей деятельности", - говорится в заявлении представительства в соцсетях. Глава Россотрудничества Евгений Примаков ранее заявил, что собственник помещения в Баку, которое арендует Русский дом, продает это помещение и предлагает Русскому дому съехать в течение полутора месяцев. Он также рассказал, что МИД Азербайджана направил в Москву ноту с призывом прекратить деятельность Русского дома в Баку из-за отсутствия надлежащей регистрации. По словам Примакова, РФ неоднократно обращалась в азербайджанские ведомства с просьбой помочь с регистрацией, но не получала ответа.
https://ria.ru/20250206/rossija-1997734282.html
баку
азербайджан
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998616830_174:0:1135:721_1920x0_80_0_0_778a1a96d3f24c16cf3af5b2e81061c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, коммерческая недвижимость, баку, азербайджан, москва, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
В мире, Коммерческая недвижимость, Баку, Азербайджан, Москва, Евгений Примаков, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
В Русском доме в Баку рассказали о приостановке деятельности

Россотрудничество: Русский дом в Баку приостанавливает свою деятельность

© РИА Новости / Кямаля Алиева | Перейти в медиабанкДемонтаж вывески "Русского дома" в Баку
Демонтаж вывески Русского дома в Баку - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Кямаля Алиева
Перейти в медиабанк
Демонтаж вывески "Русского дома" в Баку. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БАКУ, 11 фев - РИА Новости. Представительство Россотрудничества (Русский дом) в столице Азербайджана приостанавливает свою работу, соответствующие меры уже принимаются, сообщили в представительстве российского ведомства в Баку.
"В связи с требованием Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики представительство Россотрудничества - Русский дом в Баку предпринимает меры по приостановлению своей деятельности", - говорится в заявлении представительства в соцсетях.
Глава Россотрудничества Евгений Примаков ранее заявил, что собственник помещения в Баку, которое арендует Русский дом, продает это помещение и предлагает Русскому дому съехать в течение полутора месяцев. Он также рассказал, что МИД Азербайджана направил в Москву ноту с призывом прекратить деятельность Русского дома в Баку из-за отсутствия надлежащей регистрации. По словам Примакова, РФ неоднократно обращалась в азербайджанские ведомства с просьбой помочь с регистрацией, но не получала ответа.
Русский дом в Баку - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Азербайджан потребовал закрыть Русский дом в Баку
6 февраля, 14:19
 
В миреКоммерческая недвижимостьБакуАзербайджанМоскваЕвгений ПримаковФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала