Чернышенко назвал Россию технологическим лидером в атомной энергетике
Чернышенко: атомная отрасль обеспечивает прогресс и технологическое лидерство РФ
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Отечественная отрасль обеспечивает прогресс и технологическое лидерство России, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Атомная промышленность нашей страны являлась и является драйвером очень многих важных научных и технологических процессов, обеспечивая прогресс нашей страны", - сказал Чернышенко на совместном заседании руководителей "Росатома", Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и Российской академии наук.
"Росатом" доказал, что его не сдержать
28 сентября 2024, 00:29
Российская наука всегда демонстрировала впечатляющие результаты, и это особенно заметно именно в атомной промышленности, подчеркнул вице-премьер.
По его словам, крайне важно, что атомная отрасль помогает обеспечить технологическое лидерство России.
«
"Нет никаких сомнений, что именно в области атомной энергетики Россия действительно является технологическим лидером", - сказал он.
Чернышенко выразил уверенность, что "Росатом", Курчатовский институт и РАН и в дальнейшем приложат все усилия, чтобы это лидерство сохранилось. Для этого надо развивать фундаментальную и прикладную науку, готовить молодых специалистов, добавил вице-премьер. Чернышенко также поблагодарил "Росатом" за поддержку проектов, реализуемых правительством по поручению президента РФ Владимира Путина.
Отечественная атомная отрасль ведет отсчет своей истории с 20 августа 1945 года, когда советское руководство постановило организовать структуры, необходимые для реализации атомного проекта СССР и создания атомной промышленности в стране.