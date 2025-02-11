https://ria.ru/20250211/atom-1998578091.html

Чернышенко назвал Россию технологическим лидером в атомной энергетике

Чернышенко назвал Россию технологическим лидером в атомной энергетике - РИА Новости, 11.02.2025

Чернышенко назвал Россию технологическим лидером в атомной энергетике

Отечественная отрасль обеспечивает прогресс и технологическое лидерство России, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T11:45:00+03:00

2025-02-11T11:45:00+03:00

2025-02-11T11:45:00+03:00

новости - ядерные технологии

россия

ссср

дмитрий чернышенко

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

курчатовский институт

российская академия наук

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Отечественная отрасль обеспечивает прогресс и технологическое лидерство России, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Атомная промышленность нашей страны являлась и является драйвером очень многих важных научных и технологических процессов, обеспечивая прогресс нашей страны", - сказал Чернышенко на совместном заседании руководителей "Росатома", Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и Российской академии наук. Российская наука всегда демонстрировала впечатляющие результаты, и это особенно заметно именно в атомной промышленности, подчеркнул вице-премьер. По его словам, крайне важно, что атомная отрасль помогает обеспечить технологическое лидерство России. "Нет никаких сомнений, что именно в области атомной энергетики Россия действительно является технологическим лидером", - сказал он. Чернышенко выразил уверенность, что "Росатом", Курчатовский институт и РАН и в дальнейшем приложат все усилия, чтобы это лидерство сохранилось. Для этого надо развивать фундаментальную и прикладную науку, готовить молодых специалистов, добавил вице-премьер. Чернышенко также поблагодарил "Росатом" за поддержку проектов, реализуемых правительством по поручению президента РФ Владимира Путина. Отечественная атомная отрасль ведет отсчет своей истории с 20 августа 1945 года, когда советское руководство постановило организовать структуры, необходимые для реализации атомного проекта СССР и создания атомной промышленности в стране.

https://ria.ru/20240928/rosatom-1975192182.html

https://ria.ru/20250211/putin-1998560970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - ядерные технологии, россия, ссср, дмитрий чернышенко, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", курчатовский институт, российская академия наук