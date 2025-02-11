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Чернышенко назвал Россию технологическим лидером в атомной энергетике - РИА Новости, 11.02.2025
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11:45 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/atom-1998578091.html
Чернышенко назвал Россию технологическим лидером в атомной энергетике
Чернышенко назвал Россию технологическим лидером в атомной энергетике - РИА Новости, 11.02.2025
Чернышенко назвал Россию технологическим лидером в атомной энергетике
Отечественная отрасль обеспечивает прогресс и технологическое лидерство России, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T11:45:00+03:00
2025-02-11T11:45:00+03:00
новости - ядерные технологии
россия
ссср
дмитрий чернышенко
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
курчатовский институт
российская академия наук
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Отечественная отрасль обеспечивает прогресс и технологическое лидерство России, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Атомная промышленность нашей страны являлась и является драйвером очень многих важных научных и технологических процессов, обеспечивая прогресс нашей страны", - сказал Чернышенко на совместном заседании руководителей "Росатома", Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и Российской академии наук. Российская наука всегда демонстрировала впечатляющие результаты, и это особенно заметно именно в атомной промышленности, подчеркнул вице-премьер. По его словам, крайне важно, что атомная отрасль помогает обеспечить технологическое лидерство России. "Нет никаких сомнений, что именно в области атомной энергетики Россия действительно является технологическим лидером", - сказал он. Чернышенко выразил уверенность, что "Росатом", Курчатовский институт и РАН и в дальнейшем приложат все усилия, чтобы это лидерство сохранилось. Для этого надо развивать фундаментальную и прикладную науку, готовить молодых специалистов, добавил вице-премьер. Чернышенко также поблагодарил "Росатом" за поддержку проектов, реализуемых правительством по поручению президента РФ Владимира Путина. Отечественная атомная отрасль ведет отсчет своей истории с 20 августа 1945 года, когда советское руководство постановило организовать структуры, необходимые для реализации атомного проекта СССР и создания атомной промышленности в стране.
https://ria.ru/20240928/rosatom-1975192182.html
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новости - ядерные технологии, россия, ссср, дмитрий чернышенко, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", курчатовский институт, российская академия наук
Новости - Ядерные технологии, Россия, СССР, Дмитрий Чернышенко, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Курчатовский институт, Российская академия наук
Чернышенко назвал Россию технологическим лидером в атомной энергетике

Чернышенко: атомная отрасль обеспечивает прогресс и технологическое лидерство РФ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Отечественная отрасль обеспечивает прогресс и технологическое лидерство России, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Атомная промышленность нашей страны являлась и является драйвером очень многих важных научных и технологических процессов, обеспечивая прогресс нашей страны", - сказал Чернышенко на совместном заседании руководителей "Росатома", Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и Российской академии наук.
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Российская наука всегда демонстрировала впечатляющие результаты, и это особенно заметно именно в атомной промышленности, подчеркнул вице-премьер.
По его словам, крайне важно, что атомная отрасль помогает обеспечить технологическое лидерство России.
«
"Нет никаких сомнений, что именно в области атомной энергетики Россия действительно является технологическим лидером", - сказал он.
Чернышенко выразил уверенность, что "Росатом", Курчатовский институт и РАН и в дальнейшем приложат все усилия, чтобы это лидерство сохранилось. Для этого надо развивать фундаментальную и прикладную науку, готовить молодых специалистов, добавил вице-премьер. Чернышенко также поблагодарил "Росатом" за поддержку проектов, реализуемых правительством по поручению президента РФ Владимира Путина.
Отечественная атомная отрасль ведет отсчет своей истории с 20 августа 1945 года, когда советское руководство постановило организовать структуры, необходимые для реализации атомного проекта СССР и создания атомной промышленности в стране.
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Новости - Ядерные технологииРоссияСССРДмитрий ЧернышенкоГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Курчатовский институтРоссийская академия наук
 
 
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