Алиев утвердил соглашение между Баку и Москвой по коридору "Север — Юг"
Алиев утвердил соглашение с Россией по транспортному коридору "Север — Юг"
© РИА НовостиИльхам Алиев во время интервью с Дмитрием Киселевым
© РИА Новости
Ильхам Алиев во время интервью с Дмитрием Киселевым. Архивное фото
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БАКУ, 11 фев – РИА Новости. Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев утвердил соглашение между Азербайджаном и РФ по транспортному коридору "Север-Юг", сообщает во вторник пресс-служба президента.
"Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указ "Об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в целях развития транзитных грузовых перевозок по международному транспортному коридору "Север-Юг", - говорится в сообщении.
В конце декабря министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что Баку и Москва подписали соглашение о сотрудничестве по развитию транзитных грузоперевозок по транспортному коридору "Север-Юг". Целью данного соглашения, определяющего условия сотрудничества по развитию железнодорожной инфраструктуры и транзитных перевозок, является повышение эффективности транспортных связей и увеличение потенциала западного маршрута "Север-Юг". Соглашение будет стимулировать увеличение объемов грузоперевозок железнодорожным транспортом и обеспечит баланс между темпами роста объемов перевозок и развитием инфраструктуры железнодорожного транспорта.
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