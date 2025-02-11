https://ria.ru/20250211/aliev-1998656730.html

Алиев утвердил соглашение между Баку и Москвой по коридору "Север — Юг"

Алиев утвердил соглашение между Баку и Москвой по коридору "Север — Юг" - РИА Новости, 11.02.2025

Алиев утвердил соглашение между Баку и Москвой по коридору "Север — Юг"

Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев утвердил соглашение между Азербайджаном и РФ по транспортному коридору "Север-Юг", сообщает во вторник... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T15:57:00+03:00

2025-02-11T15:57:00+03:00

2025-02-11T15:57:00+03:00

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азербайджан

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БАКУ, 11 фев – РИА Новости. Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев утвердил соглашение между Азербайджаном и РФ по транспортному коридору "Север-Юг", сообщает во вторник пресс-служба президента. "Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указ "Об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в целях развития транзитных грузовых перевозок по международному транспортному коридору "Север-Юг", - говорится в сообщении. В конце декабря министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что Баку и Москва подписали соглашение о сотрудничестве по развитию транзитных грузоперевозок по транспортному коридору "Север-Юг". Целью данного соглашения, определяющего условия сотрудничества по развитию железнодорожной инфраструктуры и транзитных перевозок, является повышение эффективности транспортных связей и увеличение потенциала западного маршрута "Север-Юг". Соглашение будет стимулировать увеличение объемов грузоперевозок железнодорожным транспортом и обеспечит баланс между темпами роста объемов перевозок и развитием инфраструктуры железнодорожного транспорта.

https://ria.ru/20250122/davos-1994982175.html

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экономика, азербайджан, россия, баку, ильхам алиев