https://ria.ru/20250211/aeroport-1998536767.html

В Казани, Саратове и Ульяновске сняли ограничения в аэропортах

В Казани, Саратове и Ульяновске сняли ограничения в аэропортах - РИА Новости, 11.02.2025

В Казани, Саратове и Ульяновске сняли ограничения в аэропортах

Временные ограничения, введенные на прием и выпуск самолетов в аэропортах Казани, Саратова и Ульяновска, сняты, в период действия ограничений на запасном... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T08:47:00+03:00

2025-02-11T08:47:00+03:00

2025-02-11T08:56:00+03:00

казань

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

саратов

ульяновск

происшествия

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Временные ограничения, введенные на прием и выпуск самолетов в аэропортах Казани, Саратова и Ульяновска, сняты, в период действия ограничений на запасном аэродроме приземлился один самолет, выполнявший рейс в Казань, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."В аэропортах Казань, Саратов (Гагарин) и Ульяновск (Баратаевка) в 08.30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов... В период действия ограничений на запасном аэродроме приземлился один самолет, выполнявший рейс в Казань", - написал он в Telegram-канале.Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС). Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет, заключил представитель Росавиации.

https://ria.ru/20250209/pulkovo-1998227428.html

казань

саратов

ульяновск

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казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), саратов, ульяновск, происшествия