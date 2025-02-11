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В Казани, Саратове и Ульяновске сняли ограничения в аэропортах
В Казани, Саратове и Ульяновске сняли ограничения в аэропортах - РИА Новости, 11.02.2025
В Казани, Саратове и Ульяновске сняли ограничения в аэропортах
Временные ограничения, введенные на прием и выпуск самолетов в аэропортах Казани, Саратова и Ульяновска, сняты, в период действия ограничений на запасном... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T08:47:00+03:00
2025-02-11T08:47:00+03:00
2025-02-11T08:56:00+03:00
казань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
саратов
ульяновск
происшествия
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Временные ограничения, введенные на прием и выпуск самолетов в аэропортах Казани, Саратова и Ульяновска, сняты, в период действия ограничений на запасном аэродроме приземлился один самолет, выполнявший рейс в Казань, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."В аэропортах Казань, Саратов (Гагарин) и Ульяновск (Баратаевка) в 08.30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов... В период действия ограничений на запасном аэродроме приземлился один самолет, выполнявший рейс в Казань", - написал он в Telegram-канале.Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС). Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет, заключил представитель Росавиации.
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казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), саратов, ульяновск, происшествия
Казань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Саратов, Ульяновск, Происшествия
В Казани, Саратове и Ульяновске сняли ограничения в аэропортах
Росавиация: в Казани, Саратове и Ульяновске сняли ограничения в аэропортах