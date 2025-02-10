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"Можно уже не вернуться". Зеленского предупредили о серьезной угрозе - РИА Новости, 10.02.2025
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21:04 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/zelenskiy-1998500964.html
"Можно уже не вернуться". Зеленского предупредили о серьезной угрозе
"Можно уже не вернуться". Зеленского предупредили о серьезной угрозе - РИА Новости, 10.02.2025
"Можно уже не вернуться". Зеленского предупредили о серьезной угрозе
Владимир Зеленский может оказаться в тюрьме после поездки в США, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T21:04:00+03:00
2025-02-10T21:04:00+03:00
в мире
сша
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владимир зеленский
александр дубинский
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский может оказаться в тюрьме после поездки в США, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене. Об этом он написал в Telegram-канале."Владимиру Александровичу в свете последних событий следует крепко подумать, надо ли ему ехать на Мюнхенскую конференцию, а затем в США. Оттуда можно уже не вернуться", — говорится в публикации.Депутат допустил, что главу киевского режима в США может ждать участь бывшего премьера Украины Павла Лазаренко, которого в 2004 году осудили на восемь лет лишения свободы по обвинениям в отмывании денег, воровстве и сокрытии средств на зарубежных счетах."По своему опыту скажу, в тюрьме надо на кого-то положиться", — заключил Дубинский.Конференция по безопасности в Мюнхене пройдет 14-16 февраля.На прошлой неделе глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что украинская делегация на конференции в Мюнхене представит свое видение завершения конфликта. Он добавил, что в Киеве хотят провести консультации с США перед тем, как Вашингтон составит планы по Украине.В ноябре депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказывал, что Владимир Зеленский украл больше всех предыдущих президентов Украины. По его словам, офис Зеленского ежемесячно с каждой госструктуры получает десятки миллионов долларов: лишь с Одесской области в месяц собирается 10-15 миллионов долларов, а доход с ТЦК составляет от двух до четырех миллиардов долларов.
https://ria.ru/20250210/ukraina-1998482804.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, александр дубинский, павел лазаренко
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Павел Лазаренко
"Можно уже не вернуться". Зеленского предупредили о серьезной угрозе

Депутат Рады Дубинский: Зеленский может угодить в тюрьму после поездки в США

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский может оказаться в тюрьме после поездки в США, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене. Об этом он написал в Telegram-канале.
"Владимиру Александровичу в свете последних событий следует крепко подумать, надо ли ему ехать на Мюнхенскую конференцию, а затем в США. Оттуда можно уже не вернуться", — говорится в публикации.
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Депутат допустил, что главу киевского режима в США может ждать участь бывшего премьера Украины Павла Лазаренко, которого в 2004 году осудили на восемь лет лишения свободы по обвинениям в отмывании денег, воровстве и сокрытии средств на зарубежных счетах.
"По своему опыту скажу, в тюрьме надо на кого-то положиться", — заключил Дубинский.
Конференция по безопасности в Мюнхене пройдет 14-16 февраля.
На прошлой неделе глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что украинская делегация на конференции в Мюнхене представит свое видение завершения конфликта. Он добавил, что в Киеве хотят провести консультации с США перед тем, как Вашингтон составит планы по Украине.
В ноябре депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказывал, что Владимир Зеленский украл больше всех предыдущих президентов Украины. По его словам, офис Зеленского ежемесячно с каждой госструктуры получает десятки миллионов долларов: лишь с Одесской области в месяц собирается 10-15 миллионов долларов, а доход с ТЦК составляет от двух до четырех миллиардов долларов.
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