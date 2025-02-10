"Можно уже не вернуться". Зеленского предупредили о серьезной угрозе
Депутат Рады Дубинский: Зеленский может угодить в тюрьму после поездки в США
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский может оказаться в тюрьме после поездки в США, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене. Об этом он написал в Telegram-канале.
"Владимиру Александровичу в свете последних событий следует крепко подумать, надо ли ему ехать на Мюнхенскую конференцию, а затем в США. Оттуда можно уже не вернуться", — говорится в публикации.
Депутат допустил, что главу киевского режима в США может ждать участь бывшего премьера Украины Павла Лазаренко, которого в 2004 году осудили на восемь лет лишения свободы по обвинениям в отмывании денег, воровстве и сокрытии средств на зарубежных счетах.
"По своему опыту скажу, в тюрьме надо на кого-то положиться", — заключил Дубинский.
Конференция по безопасности в Мюнхене пройдет 14-16 февраля.
На прошлой неделе глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что украинская делегация на конференции в Мюнхене представит свое видение завершения конфликта. Он добавил, что в Киеве хотят провести консультации с США перед тем, как Вашингтон составит планы по Украине.
В ноябре депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказывал, что Владимир Зеленский украл больше всех предыдущих президентов Украины. По его словам, офис Зеленского ежемесячно с каждой госструктуры получает десятки миллионов долларов: лишь с Одесской области в месяц собирается 10-15 миллионов долларов, а доход с ТЦК составляет от двух до четырех миллиардов долларов.