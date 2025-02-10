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В Днепропетровской области прогремели взрывы

В Днепропетровской области прогремели взрывы - РИА Новости, 10.02.2025

В Днепропетровской области прогремели взрывы

Взрывы прогремели в понедельник в городе Самар (до 2024 года - Новомосковск) Днепропетровской области на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги в... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T22:08:00+03:00

2025-02-10T22:08:00+03:00

2025-02-10T22:08:00+03:00

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в городе Самар (до 2024 года - Новомосковск) Днепропетровской области на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги в регионе, сообщает телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. "В Самаре Днепропетровской области слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, днепропетровская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины