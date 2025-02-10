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Тяжелый путь к победе: как проходила Восточно-Померанская военная операция - РИА Новости, 10.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
08:00 10.02.2025 (обновлено: 21:29 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/vov-1996331799.html
Тяжелый путь к победе: как проходила Восточно-Померанская военная операция
Тяжелый путь к победе: как проходила Восточно-Померанская военная операция - РИА Новости, 10.02.2025
Тяжелый путь к победе: как проходила Восточно-Померанская военная операция
Восточно-Померанская наступательная операция проводилась с 10 февраля по 4 апреля 1945 года в целях разгрома фашистских войск в Восточной Померании и овладения... РИА Новости, 10.02.2025
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80-летие победы в великой отечественной войне
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Восточно-Померанская наступательная операция проводилась с 10 февраля по 4 апреля 1945 года в целях разгрома фашистских войск в Восточной Померании и овладения критически важной частью побережья Балтийского моря. Архивные кадры проведения одной из ключевых операций Великой Отечественной войны — в фотоленте РИА Новости.
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Тяжелый путь к победе: как проходила Восточно-Померанская военная операция

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Восточно-Померанская наступательная операция проводилась с 10 февраля по 4 апреля 1945 года в целях разгрома фашистских войск в Восточной Померании и овладения критически важной частью побережья Балтийского моря. Архивные кадры проведения одной из ключевых операций Великой Отечественной войны — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Леонид Коровин | Перейти в медиабанк

На начало 1945 года в Восточной Померании скопилась большая группировка немецких войск, угрожавших флангу и тылу Красной армии. Несмотря на многочисленные потери, командование вермахта все еще планировало остановить дальнейшее продвижение советских войск на запад.

Немецкий танк Тигр II из состава 503-го тяжелого танкового батальона СС, провалившийся в воронку от авиабомбы, на улицах Данцига (ныне Гданьск)

На начало 1945 года в Восточной Померании скопилась большая группировка немецких войск, угрожавших флангу и тылу Красной армии. Несмотря на многочисленные потери, командование вермахта все еще планировало остановить дальнейшее продвижение советских войск на запад.

© РИА Новости / Леонид Коровин
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1 из 10
© РИА Новости / Петр Бернштейн | Перейти в медиабанк

Красная армия намеревалась ликвидировать оборонительные полосы противника в регионе. Первоначально данная задача была поручена войскам 2-го Белорусского фронта под командованием Константина Рокоссовского.

Бойцы и командиры 562-го стрелкового Новогеоргиевского ордена Суворова полка 165-й стрелковой Седлецкой Краснознаменной ордена Кутузова дивизии со знаменем во время парадного прохождения в честь взятия города Сопот и выхода на берег Балтийского моря

Красная армия намеревалась ликвидировать оборонительные полосы противника в регионе. Первоначально данная задача была поручена войскам 2-го Белорусского фронта под командованием Константина Рокоссовского.

© РИА Новости / Петр Бернштейн
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2 из 10
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На отдельных участках продвижение было поначалу минимальным, а немецкие части оказывали ожесточенное сопротивление. Переход в наступление осуществлялся в условиях наступившей распутицы, практически без подготовки.

Бойцы 1-го Белорусского фронта форсируют реку Одер во время Восточно-Померанской наступательной операции

На отдельных участках продвижение было поначалу минимальным, а немецкие части оказывали ожесточенное сопротивление. Переход в наступление осуществлялся в условиях наступившей распутицы, практически без подготовки.

© РИА Новости
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3 из 10
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Семнадцатого февраля советское верховное командование решило привлечь войска 1-го Белорусского фронта под командованием Георгия Жукова.

Советские артиллеристы ведут огонь из 122-мм гаубицы А-19 на улице Данцига (ныне Гданьск)

Семнадцатого февраля советское верховное командование решило привлечь войска 1-го Белорусского фронта под командованием Георгия Жукова.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Сергей Коршунов | Перейти в медиабанк

В начале марта войска 1-го Белорусского фронта вышли на побережье Балтийского моря от Кольберга до Померанской бухты и очистили от врага весь восточный берег Одера. Параллельно соединения 2-го Белорусского фронта овладели городами Штольп, Лауэнбург и Нойштадт.

Советские войска 2-го Белорусского фронта в освобожденном городе Кёзлин

В начале марта войска 1-го Белорусского фронта вышли на побережье Балтийского моря от Кольберга до Померанской бухты и очистили от врага весь восточный берег Одера. Параллельно соединения 2-го Белорусского фронта овладели городами Штольп, Лауэнбург и Нойштадт.

© РИА Новости / Сергей Коршунов
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5 из 10
© РИА Новости / Н. Репин | Перейти в медиабанк

На фото: адъютант генерала Леонид Юсупов, генерал-майор Сабир Рахимов и полковник Семен Анисимович Руденко разрабатывают план операции на подходах к городу Грудзендзу (Грауденц), одной из важных точек операции.

Адъютант генерала Леонид Юсупов, командир 37-й гвардейской стрелковой дивизии 18-го стрелкового корпуса 65-й армии 2-го Белорусского фронта генерал-майор Сабир Рахимов и командующий артиллерией полковник Семен Анисимович Руденко разрабатывают план операции на подходах к городу Грудзендзу (Грауденц)

На фото: адъютант генерала Леонид Юсупов, генерал-майор Сабир Рахимов и полковник Семен Анисимович Руденко разрабатывают план операции на подходах к городу Грудзендзу (Грауденц), одной из важных точек операции.

© РИА Новости / Н. Репин
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© РИА Новости / Ефим Копыт | Перейти в медиабанк

Двадцать третьего марта после многодневных упорных боев советские войска овладели городом Цоппот, тем самым выполнив задачу по рассечению немецкой 2-й армии. Двадцать восьмого марта была взята Гдыня, а 30 марта 1945 года — Данциг. Однако блокированные на косе Гель и в районе реки Вислы отдельные группы противника капитулировали лишь 9 мая 1945 года.

Артиллерийский расчет 76,2-мм дивизионного орудия ЗИС-3 под командованием старшины Нурмухамеда Баланаберова ведет бой на территории Померании

Двадцать третьего марта после многодневных упорных боев советские войска овладели городом Цоппот, тем самым выполнив задачу по рассечению немецкой 2-й армии. Двадцать восьмого марта была взята Гдыня, а 30 марта 1945 года — Данциг. Однако блокированные на косе Гель и в районе реки Вислы отдельные группы противника капитулировали лишь 9 мая 1945 года.

© РИА Новости / Ефим Копыт
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7 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

На фото: советские и польские воины на митинге, посвященном освобождению города Данцига (ныне Гданьск).

Советские и польские воины на митинге, посвященном освобождению города Данцига (Гданьска)

На фото: советские и польские воины на митинге, посвященном освобождению города Данцига (ныне Гданьск).

© РИА Новости
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8 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В результате разгрома Восточно-Померанской группировки противника была устранена угроза нанесения контрудара в тыл 1-го Белорусского фронта, чем были созданы благоприятные условия для подготовки дальнейшего наступления на Берлинском направлении.

Советские реактивные минометы ведут огонь по оборонительным рубежам противника во время Восточно-Померанской наступательной военной операции

В результате разгрома Восточно-Померанской группировки противника была устранена угроза нанесения контрудара в тыл 1-го Белорусского фронта, чем были созданы благоприятные условия для подготовки дальнейшего наступления на Берлинском направлении.

© РИА Новости
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9 из 10
© РИА Новости / Петр Бернштейн | Перейти в медиабанк

За мужество, героизм и высокое воинское мастерство ряд соединений и частей советских войск были награждены орденами, а также удостоены почетных наименований.

На фото: митинг в одной из частей 8-го гвардейского танкового корпуса 2-й ударной армии 2-го Белорусского фронта по случаю Дня Красной армии.

Митинг в одной из частей 8-го гвардейского танкового корпуса 2-й ударной армии 2-го Белорусского фронта по случаю Дня Красной армии

За мужество, героизм и высокое воинское мастерство ряд соединений и частей советских войск были награждены орденами, а также удостоены почетных наименований.

На фото: митинг в одной из частей 8-го гвардейского танкового корпуса 2-й ударной армии 2-го Белорусского фронта по случаю Дня Красной армии.

© РИА Новости / Петр Бернштейн
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