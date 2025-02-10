Тяжелый путь к победе: как проходила Восточно-Померанская военная операция

За мужество, героизм и высокое воинское мастерство ряд соединений и частей советских войск были награждены орденами, а также удостоены почетных наименований.

На фото: митинг в одной из частей 8-го гвардейского танкового корпуса 2-й ударной армии 2-го Белорусского фронта по случаю Дня Красной армии.