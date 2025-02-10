Тяжелый путь к победе: как проходила Восточно-Померанская военная операция
На начало 1945 года в Восточной Померании скопилась большая группировка немецких войск, угрожавших флангу и тылу Красной армии. Несмотря на многочисленные потери, командование вермахта все еще планировало остановить дальнейшее продвижение советских войск на запад.
На начало 1945 года в Восточной Померании скопилась большая группировка немецких войск, угрожавших флангу и тылу Красной армии. Несмотря на многочисленные потери, командование вермахта все еще планировало остановить дальнейшее продвижение советских войск на запад.
Красная армия намеревалась ликвидировать оборонительные полосы противника в регионе. Первоначально данная задача была поручена войскам 2-го Белорусского фронта под командованием Константина Рокоссовского.
Красная армия намеревалась ликвидировать оборонительные полосы противника в регионе. Первоначально данная задача была поручена войскам 2-го Белорусского фронта под командованием Константина Рокоссовского.
На отдельных участках продвижение было поначалу минимальным, а немецкие части оказывали ожесточенное сопротивление. Переход в наступление осуществлялся в условиях наступившей распутицы, практически без подготовки.
На отдельных участках продвижение было поначалу минимальным, а немецкие части оказывали ожесточенное сопротивление. Переход в наступление осуществлялся в условиях наступившей распутицы, практически без подготовки.
Семнадцатого февраля советское верховное командование решило привлечь войска 1-го Белорусского фронта под командованием Георгия Жукова.
Семнадцатого февраля советское верховное командование решило привлечь войска 1-го Белорусского фронта под командованием Георгия Жукова.
В начале марта войска 1-го Белорусского фронта вышли на побережье Балтийского моря от Кольберга до Померанской бухты и очистили от врага весь восточный берег Одера. Параллельно соединения 2-го Белорусского фронта овладели городами Штольп, Лауэнбург и Нойштадт.
В начале марта войска 1-го Белорусского фронта вышли на побережье Балтийского моря от Кольберга до Померанской бухты и очистили от врага весь восточный берег Одера. Параллельно соединения 2-го Белорусского фронта овладели городами Штольп, Лауэнбург и Нойштадт.
На фото: адъютант генерала Леонид Юсупов, генерал-майор Сабир Рахимов и полковник Семен Анисимович Руденко разрабатывают план операции на подходах к городу Грудзендзу (Грауденц), одной из важных точек операции.
На фото: адъютант генерала Леонид Юсупов, генерал-майор Сабир Рахимов и полковник Семен Анисимович Руденко разрабатывают план операции на подходах к городу Грудзендзу (Грауденц), одной из важных точек операции.
Двадцать третьего марта после многодневных упорных боев советские войска овладели городом Цоппот, тем самым выполнив задачу по рассечению немецкой 2-й армии. Двадцать восьмого марта была взята Гдыня, а 30 марта 1945 года — Данциг. Однако блокированные на косе Гель и в районе реки Вислы отдельные группы противника капитулировали лишь 9 мая 1945 года.
Двадцать третьего марта после многодневных упорных боев советские войска овладели городом Цоппот, тем самым выполнив задачу по рассечению немецкой 2-й армии. Двадцать восьмого марта была взята Гдыня, а 30 марта 1945 года — Данциг. Однако блокированные на косе Гель и в районе реки Вислы отдельные группы противника капитулировали лишь 9 мая 1945 года.
На фото: советские и польские воины на митинге, посвященном освобождению города Данцига (ныне Гданьск).
На фото: советские и польские воины на митинге, посвященном освобождению города Данцига (ныне Гданьск).
В результате разгрома Восточно-Померанской группировки противника была устранена угроза нанесения контрудара в тыл 1-го Белорусского фронта, чем были созданы благоприятные условия для подготовки дальнейшего наступления на Берлинском направлении.
В результате разгрома Восточно-Померанской группировки противника была устранена угроза нанесения контрудара в тыл 1-го Белорусского фронта, чем были созданы благоприятные условия для подготовки дальнейшего наступления на Берлинском направлении.
За мужество, героизм и высокое воинское мастерство ряд соединений и частей советских войск были награждены орденами, а также удостоены почетных наименований.
На фото: митинг в одной из частей 8-го гвардейского танкового корпуса 2-й ударной армии 2-го Белорусского фронта по случаю Дня Красной армии.
За мужество, героизм и высокое воинское мастерство ряд соединений и частей советских войск были награждены орденами, а также удостоены почетных наименований.
На фото: митинг в одной из частей 8-го гвардейского танкового корпуса 2-й ударной армии 2-го Белорусского фронта по случаю Дня Красной армии.