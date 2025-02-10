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Валуев прокомментировал запрет на въезд в Азербайджан
Валуев прокомментировал запрет на въезд в Азербайджан - РИА Новости, 10.02.2025
Валуев прокомментировал запрет на въезд в Азербайджан
Депутат Госдумы Николай Валуев заявил РИА Новости, что не считает провокацией решение властей Азербайджана запретить ему въезд в страну. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T16:06:00+03:00
2025-02-10T16:06:00+03:00
2025-02-10T18:30:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы Николай Валуев заявил РИА Новости, что не считает провокацией решение властей Азербайджана запретить ему въезд в страну. В понедельник пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде заявил, что власти Азербайджана запретили въезд в страну депутату Госдумы Николаю Валуеву. Ранее Валуев раскритиковал планы Азербайджана закрыть Русский дом в Баку. "Я не буду рассматривать это как некую провокацию. Восток — дело тонкое. Любой руководитель восточный, коим Азербайджан является, у нас он все-таки считается восточной республикой, должен соответствовать своим сложившимся историческим традициям. В первую очередь он (руководитель Азербайджана. — Прим. ред.) представляет и защищает свой народ, там свои порядки и свой устав", — сказал Валуев. Парламентарий отметил, что пока сложно комментировать данную ситуацию, так как нет официальных документов. Кроме того, Валуев добавил, что всегда защищал и будет защищать русское право не только на голос, но и на культуру. "Русский дом, мне кажется, это проект русской культуры, добрососедских отношений и прочих задач, которые лежат в плоскости народной дипломатии, которые существуют во всех республиках бывшего нашего большого государства, общего дома — Советского Союза. Русский дом существует ради исключительно высокого, культурного обмена между народами. Мне его закрытие непонятно, и я отреагировал", — подчеркнул он.Валуев также выразил надежду на то, что недоразумение с закрытием Русского дома будет исправлено. По его словам, это возможно реализовать на уровне руководителей двух стран — России и Азербайджана. Ранее сообщалось, что Азербайджан официально направил ноту российской стороне о прекращении деятельности Русского дома в Баку с 3 февраля.
https://ria.ru/20250207/peskov-1997941249.html
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в мире, азербайджан, баку, восток, николай валуев, госдума рф
В мире, Азербайджан, Баку, Восток, Николай Валуев, Госдума РФ
Валуев прокомментировал запрет на въезд в Азербайджан
Депутат Валуев заявил, что не считает провокацией запрет на въезд в Азербайджан
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы Николай Валуев заявил РИА Новости, что не считает провокацией решение властей Азербайджана запретить ему въезд в страну.
В понедельник пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде заявил, что власти Азербайджана
запретили въезд в страну депутату Госдумы Николаю Валуеву
. Ранее Валуев раскритиковал планы Азербайджана закрыть Русский дом в Баку
.
"Я не буду рассматривать это как некую провокацию. Восток
— дело тонкое. Любой руководитель восточный, коим Азербайджан является, у нас он все-таки считается восточной республикой, должен соответствовать своим сложившимся историческим традициям. В первую очередь он (руководитель Азербайджана. — Прим. ред.) представляет и защищает свой народ, там свои порядки и свой устав", — сказал Валуев.
Парламентарий отметил, что пока сложно комментировать данную ситуацию, так как нет официальных документов. Кроме того, Валуев добавил, что всегда защищал и будет защищать русское право не только на голос, но и на культуру.
"Русский дом, мне кажется, это проект русской культуры, добрососедских отношений и прочих задач, которые лежат в плоскости народной дипломатии, которые существуют во всех республиках бывшего нашего большого государства, общего дома — Советского Союза. Русский дом существует ради исключительно высокого, культурного обмена между народами. Мне его закрытие непонятно, и я отреагировал", — подчеркнул он.
Валуев также выразил надежду на то, что недоразумение с закрытием Русского дома будет исправлено. По его словам, это возможно реализовать на уровне руководителей двух стран — России
и Азербайджана.
Ранее сообщалось, что Азербайджан официально направил ноту российской стороне о прекращении деятельности Русского дома в Баку с 3 февраля.