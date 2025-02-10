https://ria.ru/20250210/valuev-1998421438.html

Азербайджан запретил Валуеву въезд в страну

Азербайджан запретил Валуеву въезд в страну - РИА Новости, 10.02.2025

Азербайджан запретил Валуеву въезд в страну

Власти Азербайджана запретили въезд в страну депутату Госдумы России Николаю Валуеву, заявил пресс-секретарь МИД республики Айхан Гаджизаде. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T14:35:00+03:00

2025-02-10T14:35:00+03:00

2025-02-10T17:11:00+03:00

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БАКУ, 10 фев — РИА Новости. Власти Азербайджана запретили въезд в страну депутату Госдумы России Николаю Валуеву, заявил пресс-секретарь МИД республики Айхан Гаджизаде. "Оскорбительные и полные угроз заявления Николая Валуева в адрес Азербайджана и азербайджанского народа абсолютно неприемлемы. В этой связи его имя внесено в список лиц, которым запрещен въезд в Азербайджанскую Республику", — сказал он. Представитель министерства с сожалением отметил, что Валуев не единственный российский депутат, числящийся в списке "нежелательных лиц". "Ранее в него уже были включены Константин Затулин и Виталий Милонов за различные действия против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Также вызывает сожаление тот факт, что все эти депутаты являются членами правящей партии "Единая Россия", — сказал он. По словам Гаджизаде, Азербайджан продолжит принимать все необходимые меры в рамках законодательства против лиц, "действия которых будут направлены против азербайджанского народа, а также суверенитета, территориальной целостности" страны.Ранее Валуев раскритиковал планы закавказской республики закрыть Русский дом в Баку. Азербайджан официально направил ноту российской стороне о прекращении деятельности Русского дома 3 февраля. Там объяснили такой шаг тем, что организация не была зарегистрирована как юрлицо, чем нарушила законодательство республики.На прошлой неделе глава Россотрудничества Евгений Примаков выразил надежду, что в Баку найдут разумное решение по вопросу российского культурного центра. При этом он рассказал, что Москва многократно обращалась к МИД и Минюсту Азербайджана с просьбой помочь в регистрации, но не получала ответа. Глава организации подчеркнул, что культурный центр занимался исключительно гумсотрудничеством и никогда не касался политических вопросов.По словам Примакова, сейчас идет работа по линии МИД двух стран.Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле считают закрытие Русского дома в Баку недоразумением, которое удастся решить дипломатическим путем. Он уточнил, что Россия будет обсуждать эту тему с Азербайджаном на различных уровнях, а также не исключил рассмотрение этого вопроса при личном общении глав двух государств.

https://ria.ru/20250208/ahmedova-1998203315.html

https://ria.ru/20250206/dom-1997778317.html

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