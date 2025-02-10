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Азербайджан запретил Валуеву въезд в страну - РИА Новости, 10.02.2025
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14:35 10.02.2025 (обновлено: 17:11 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/valuev-1998421438.html
Азербайджан запретил Валуеву въезд в страну
Азербайджан запретил Валуеву въезд в страну - РИА Новости, 10.02.2025
Азербайджан запретил Валуеву въезд в страну
Власти Азербайджана запретили въезд в страну депутату Госдумы России Николаю Валуеву, заявил пресс-секретарь МИД республики Айхан Гаджизаде. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T14:35:00+03:00
2025-02-10T17:11:00+03:00
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БАКУ, 10 фев — РИА Новости. Власти Азербайджана запретили въезд в страну депутату Госдумы России Николаю Валуеву, заявил пресс-секретарь МИД республики Айхан Гаджизаде. "Оскорбительные и полные угроз заявления Николая Валуева в адрес Азербайджана и азербайджанского народа абсолютно неприемлемы. В этой связи его имя внесено в список лиц, которым запрещен въезд в Азербайджанскую Республику", — сказал он. Представитель министерства с сожалением отметил, что Валуев не единственный российский депутат, числящийся в списке "нежелательных лиц". "Ранее в него уже были включены Константин Затулин и Виталий Милонов за различные действия против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Также вызывает сожаление тот факт, что все эти депутаты являются членами правящей партии "Единая Россия", — сказал он. По словам Гаджизаде, Азербайджан продолжит принимать все необходимые меры в рамках законодательства против лиц, "действия которых будут направлены против азербайджанского народа, а также суверенитета, территориальной целостности" страны.Ранее Валуев раскритиковал планы закавказской республики закрыть Русский дом в Баку. Азербайджан официально направил ноту российской стороне о прекращении деятельности Русского дома 3 февраля. Там объяснили такой шаг тем, что организация не была зарегистрирована как юрлицо, чем нарушила законодательство республики.На прошлой неделе глава Россотрудничества Евгений Примаков выразил надежду, что в Баку найдут разумное решение по вопросу российского культурного центра. При этом он рассказал, что Москва многократно обращалась к МИД и Минюсту Азербайджана с просьбой помочь в регистрации, но не получала ответа. Глава организации подчеркнул, что культурный центр занимался исключительно гумсотрудничеством и никогда не касался политических вопросов.По словам Примакова, сейчас идет работа по линии МИД двух стран.Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле считают закрытие Русского дома в Баку недоразумением, которое удастся решить дипломатическим путем. Он уточнил, что Россия будет обсуждать эту тему с Азербайджаном на различных уровнях, а также не исключил рассмотрение этого вопроса при личном общении глав двух государств.
https://ria.ru/20250208/ahmedova-1998203315.html
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в мире, азербайджан, баку, россия, николай валуев, константин затулин, виталий милонов, госдума рф, единая россия
В мире, Азербайджан, Баку, Россия, Николай Валуев, Константин Затулин, Виталий Милонов, Госдума РФ, Единая Россия
Азербайджан запретил Валуеву въезд в страну

МИД Азербайджана запретил въезд в страну депутату Госдумы Валуеву

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкНиколай Валуев
Николай Валуев - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Николай Валуев. Архивное фото
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БАКУ, 10 фев — РИА Новости. Власти Азербайджана запретили въезд в страну депутату Госдумы России Николаю Валуеву, заявил пресс-секретарь МИД республики Айхан Гаджизаде.
«
"Оскорбительные и полные угроз заявления Николая Валуева в адрес Азербайджана и азербайджанского народа абсолютно неприемлемы. В этой связи его имя внесено в список лиц, которым запрещен въезд в Азербайджанскую Республику", — сказал он.
Представитель министерства с сожалением отметил, что Валуев не единственный российский депутат, числящийся в списке "нежелательных лиц".
"Ранее в него уже были включены Константин Затулин и Виталий Милонов за различные действия против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Также вызывает сожаление тот факт, что все эти депутаты являются членами правящей партии "Единая Россия", — сказал он.
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По словам Гаджизаде, Азербайджан продолжит принимать все необходимые меры в рамках законодательства против лиц, "действия которых будут направлены против азербайджанского народа, а также суверенитета, территориальной целостности" страны.
Ранее Валуев раскритиковал планы закавказской республики закрыть Русский дом в Баку.
Азербайджан официально направил ноту российской стороне о прекращении деятельности Русского дома 3 февраля. Там объяснили такой шаг тем, что организация не была зарегистрирована как юрлицо, чем нарушила законодательство республики.
На прошлой неделе глава Россотрудничества Евгений Примаков выразил надежду, что в Баку найдут разумное решение по вопросу российского культурного центра. При этом он рассказал, что Москва многократно обращалась к МИД и Минюсту Азербайджана с просьбой помочь в регистрации, но не получала ответа. Глава организации подчеркнул, что культурный центр занимался исключительно гумсотрудничеством и никогда не касался политических вопросов.
По словам Примакова, сейчас идет работа по линии МИД двух стран.
Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле считают закрытие Русского дома в Баку недоразумением, которое удастся решить дипломатическим путем. Он уточнил, что Россия будет обсуждать эту тему с Азербайджаном на различных уровнях, а также не исключил рассмотрение этого вопроса при личном общении глав двух государств.
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В миреАзербайджанБакуРоссияНиколай ВалуевКонстантин ЗатулинВиталий МилоновГосдума РФЕдиная Россия
 
 
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