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Собственника танкера Koala обязали убрать судно из порта Усть-Луга - РИА Новости, 10.02.2025
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20:26 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/tanker-1998496765.html
Собственника танкера Koala обязали убрать судно из порта Усть-Луга
Собственника танкера Koala обязали убрать судно из порта Усть-Луга - РИА Новости, 10.02.2025
Собственника танкера Koala обязали убрать судно из порта Усть-Луга
Собственника танкера Koala, на котором в минувшее воскресенье произошел инцидент в машинном отделении, обязали убрать судно в акватории порта Усть-Луга в... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T20:26:00+03:00
2025-02-10T20:26:00+03:00
происшествия
усть-луга
ленинградская область
балтийское море
александр дрозденко
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев - РИА Новости. Собственника танкера Koala, на котором в минувшее воскресенье произошел инцидент в машинном отделении, обязали убрать судно в акватории порта Усть-Луга в Ленинградской области в течение трех месяцев, говорится в распоряжении капитана морского порта Усть-Луга. Как отмечается в распоряжении капитана морского порта Усть-Луга Игоря Золотых, опубликованном на сайте администрации морских портов Балтийского моря, 9 февраля в порту Усть-Луга в районе комплекса наливных грузов у причала №3 АО "Усть-Луга Ойл" произошло частичное затопление теплохода Koala. Сообщается, что количество груза на борту танкера - 129,868 тысячи тонн нефтепродуктов, из них 111,225 тысячи тонн мазута. "Удаление затонувшего имущества произвести в срок, не превышающий трех месяцев со дня издания настоящего распоряжения", - говорится в тексте распоряжения. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что на танкере в порту Усть-Луга произошел техногенный инцидент во время запуска двигателя, в результате которого повреждено машинное отделение. Танкер пришвартован у причала. Росморречфлот сообщал, что на танкере Koala в порту Усть-Луга при подготовке к работе главного двигателя, по предварительным данным, произошел взрыв в машинном отделении, из-за чего экипаж был вынужден эвакуироваться на берег. Грузовые резервуары судна не повреждены, экипаж не пострадал. Ведомство сообщало, что разлив груза либо утечки нефтепродуктов отсутствуют.
https://ria.ru/20250209/tanker-1998263853.html
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усть-луга
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происшествия, усть-луга, ленинградская область, балтийское море, александр дрозденко, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), россия
Происшествия, Усть-Луга, Ленинградская область, Балтийское море, Александр Дрозденко, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Россия
Собственника танкера Koala обязали убрать судно из порта Усть-Луга

Владельца Koala обязали убрать судно из порта Усть-Луга в течение трех месяцев

© Фото : Александр ДроZденко/TelegramТанкер "Коала", на котором произошел техногенный инцидент в порту Усть-Луга
Танкер Коала, на котором произошел техногенный инцидент в порту Усть-Луга - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© Фото : Александр ДроZденко/Telegram
Танкер "Коала", на котором произошел техногенный инцидент в порту Усть-Луга
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев - РИА Новости. Собственника танкера Koala, на котором в минувшее воскресенье произошел инцидент в машинном отделении, обязали убрать судно в акватории порта Усть-Луга в Ленинградской области в течение трех месяцев, говорится в распоряжении капитана морского порта Усть-Луга.
Как отмечается в распоряжении капитана морского порта Усть-Луга Игоря Золотых, опубликованном на сайте администрации морских портов Балтийского моря, 9 февраля в порту Усть-Луга в районе комплекса наливных грузов у причала №3 АО "Усть-Луга Ойл" произошло частичное затопление теплохода Koala. Сообщается, что количество груза на борту танкера - 129,868 тысячи тонн нефтепродуктов, из них 111,225 тысячи тонн мазута.
Танкер Коала, на котором произошел техногенный инцидент в порту Усть-Луга - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
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"Удаление затонувшего имущества произвести в срок, не превышающий трех месяцев со дня издания настоящего распоряжения", - говорится в тексте распоряжения.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что на танкере в порту Усть-Луга произошел техногенный инцидент во время запуска двигателя, в результате которого повреждено машинное отделение. Танкер пришвартован у причала. Росморречфлот сообщал, что на танкере Koala в порту Усть-Луга при подготовке к работе главного двигателя, по предварительным данным, произошел взрыв в машинном отделении, из-за чего экипаж был вынужден эвакуироваться на берег. Грузовые резервуары судна не повреждены, экипаж не пострадал. Ведомство сообщало, что разлив груза либо утечки нефтепродуктов отсутствуют.
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ПроисшествияУсть-ЛугаЛенинградская областьБалтийское мореАлександр ДрозденкоФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Россия
 
 
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