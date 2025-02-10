Собственника танкера Koala обязали убрать судно из порта Усть-Луга
Владельца Koala обязали убрать судно из порта Усть-Луга в течение трех месяцев
© Фото : Александр ДроZденко/TelegramТанкер "Коала", на котором произошел техногенный инцидент в порту Усть-Луга
Танкер "Коала", на котором произошел техногенный инцидент в порту Усть-Луга
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев - РИА Новости. Собственника танкера Koala, на котором в минувшее воскресенье произошел инцидент в машинном отделении, обязали убрать судно в акватории порта Усть-Луга в Ленинградской области в течение трех месяцев, говорится в распоряжении капитана морского порта Усть-Луга.
Как отмечается в распоряжении капитана морского порта Усть-Луга Игоря Золотых, опубликованном на сайте администрации морских портов Балтийского моря, 9 февраля в порту Усть-Луга в районе комплекса наливных грузов у причала №3 АО "Усть-Луга Ойл" произошло частичное затопление теплохода Koala. Сообщается, что количество груза на борту танкера - 129,868 тысячи тонн нефтепродуктов, из них 111,225 тысячи тонн мазута.
"Удаление затонувшего имущества произвести в срок, не превышающий трех месяцев со дня издания настоящего распоряжения", - говорится в тексте распоряжения.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что на танкере в порту Усть-Луга произошел техногенный инцидент во время запуска двигателя, в результате которого повреждено машинное отделение. Танкер пришвартован у причала. Росморречфлот сообщал, что на танкере Koala в порту Усть-Луга при подготовке к работе главного двигателя, по предварительным данным, произошел взрыв в машинном отделении, из-за чего экипаж был вынужден эвакуироваться на берег. Грузовые резервуары судна не повреждены, экипаж не пострадал. Ведомство сообщало, что разлив груза либо утечки нефтепродуктов отсутствуют.
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