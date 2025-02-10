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После инцидента с танкером в Ленинградской области возбудили уголовное дело - РИА Новости, 10.02.2025
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17:14 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/tanker-1998461393.html
После инцидента с танкером в Ленинградской области возбудили уголовное дело
После инцидента с танкером в Ленинградской области возбудили уголовное дело - РИА Новости, 10.02.2025
После инцидента с танкером в Ленинградской области возбудили уголовное дело
Дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта возбудили после инцидента на танкере Koala в порту Усть-Луга Ленинградской... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T17:14:00+03:00
2025-02-10T17:14:00+03:00
происшествия
усть-луга
ленинградская область
россия
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта возбудили после инцидента на танкере Koala в порту Усть-Луга Ленинградской области, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта)", - сказал собеседник агентства. Он также рассказал, что на борту находились 24 члена экипажа, в том числе восемь граждан Грузии и 12 граждан Индонезии. По словам собеседника, никто не пострадал. Утром 9 февраля на танкере Koala, находящемся в порту Усть-Луга Ленинградской области, при подготовке к работе главного двигателя, по предварительным данным, произошел взрыв в машинном отделении. В настоящее время проводятся мероприятия по обследованию машинного отделения и установлению причины аварии.
https://ria.ru/20250209/tanker-1998263853.html
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происшествия, усть-луга, ленинградская область, россия
Происшествия, Усть-Луга, Ленинградская область, Россия
После инцидента с танкером в Ленинградской области возбудили уголовное дело

После инцидента на танкере Koala в порту Усть-Луга возбудили уголовное дело

© Фото : Александр ДроZденко/TelegramТанкер "Коала", на котором произошел техногенный инцидент в порту Усть-Луга
Танкер Коала, на котором произошел техногенный инцидент в порту Усть-Луга - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© Фото : Александр ДроZденко/Telegram
Танкер "Коала", на котором произошел техногенный инцидент в порту Усть-Луга
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта возбудили после инцидента на танкере Koala в порту Усть-Луга Ленинградской области, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта)", - сказал собеседник агентства.
Он также рассказал, что на борту находились 24 члена экипажа, в том числе восемь граждан Грузии и 12 граждан Индонезии. По словам собеседника, никто не пострадал.
Утром 9 февраля на танкере Koala, находящемся в порту Усть-Луга Ленинградской области, при подготовке к работе главного двигателя, по предварительным данным, произошел взрыв в машинном отделении. В настоящее время проводятся мероприятия по обследованию машинного отделения и установлению причины аварии.
Танкер Коала, на котором произошел техногенный инцидент в порту Усть-Луга - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
В порту Усть-Луга проводят расследование инцидента на танкере Koala
9 февраля, 14:53
 
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