https://ria.ru/20250210/sovfed-1998437952.html

В Совфеде предупредили о последствиях задержания российских танкеров

В Совфеде предупредили о последствиях задержания российских танкеров - РИА Новости, 10.02.2025

В Совфеде предупредили о последствиях задержания российских танкеров

Если страны Евросоюза решатся на задержание в Балтийском море торговых судов, загруженных российской нефтью, последуют ответные меры, заявил первый замглавы... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T15:40:00+03:00

2025-02-10T15:40:00+03:00

2025-02-10T15:40:00+03:00

балтийское море

россия

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владимир джабаров

совет федерации рф

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Если страны Евросоюза решатся на задержание в Балтийском море торговых судов, загруженных российской нефтью, последуют ответные меры, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Ранее издание Politico написало со ссылкой на неназванных дипломатов, что страны ЕС, имеющие выход к Балтике, разрабатывают юридические меры, которые позволят им проводить массовые задержания в море нефтяных танкеров, якобы связанных с Россией. В частности, предлагается обосновывать захват судов экологическими причинами или подозрениями в пиратстве. Также обсуждается создание списка страховщиков, с полисами которых судно может проходить через Балтийское море. "Россия на протяжении веков сохраняла статус ключевой морской державы, и любые попытки заблокировать её доступ к Балтийскому морю неизбежно приведут к ответным мерам", - написал сенатор в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что спустя триста лет после окончания Северной войны Запад мечтает о реванше на Балтике. "Однако такие действия могут привести к обратному эффекту — европейские страны окажутся в ситуации, когда им самим придется запрашивать разрешение у Москвы на проход своих судов по фарватеру", - отметил Джабаров. По его словам, историческая параллель с действиями Петра Первого, прорубившего окно в Европу через Балтику, здесь более чем уместна.

https://ria.ru/20250207/baltika-1997872188.html

https://ria.ru/20250206/nato-1997673593.html

балтийское море

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балтийское море, россия, москва, владимир джабаров, совет федерации рф, евросоюз, в мире