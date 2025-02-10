Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде предупредили о последствиях задержания российских танкеров - РИА Новости, 10.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/sovfed-1998437952.html
В Совфеде предупредили о последствиях задержания российских танкеров
В Совфеде предупредили о последствиях задержания российских танкеров - РИА Новости, 10.02.2025
В Совфеде предупредили о последствиях задержания российских танкеров
Если страны Евросоюза решатся на задержание в Балтийском море торговых судов, загруженных российской нефтью, последуют ответные меры, заявил первый замглавы... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T15:40:00+03:00
2025-02-10T15:40:00+03:00
балтийское море
россия
москва
владимир джабаров
совет федерации рф
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993426013_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_da1e72f06b3cb70f5603566f43fff186.jpg
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Если страны Евросоюза решатся на задержание в Балтийском море торговых судов, загруженных российской нефтью, последуют ответные меры, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Ранее издание Politico написало со ссылкой на неназванных дипломатов, что страны ЕС, имеющие выход к Балтике, разрабатывают юридические меры, которые позволят им проводить массовые задержания в море нефтяных танкеров, якобы связанных с Россией. В частности, предлагается обосновывать захват судов экологическими причинами или подозрениями в пиратстве. Также обсуждается создание списка страховщиков, с полисами которых судно может проходить через Балтийское море. "Россия на протяжении веков сохраняла статус ключевой морской державы, и любые попытки заблокировать её доступ к Балтийскому морю неизбежно приведут к ответным мерам", - написал сенатор в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что спустя триста лет после окончания Северной войны Запад мечтает о реванше на Балтике. "Однако такие действия могут привести к обратному эффекту — европейские страны окажутся в ситуации, когда им самим придется запрашивать разрешение у Москвы на проход своих судов по фарватеру", - отметил Джабаров. По его словам, историческая параллель с действиями Петра Первого, прорубившего окно в Европу через Балтику, здесь более чем уместна.
https://ria.ru/20250207/baltika-1997872188.html
https://ria.ru/20250206/nato-1997673593.html
балтийское море
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993426013_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_1b9db4df84378def9f0dc7621f94d6b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
балтийское море, россия, москва, владимир джабаров, совет федерации рф, евросоюз, в мире
Балтийское море, Россия, Москва, Владимир Джабаров, Совет Федерации РФ, Евросоюз, В мире
В Совфеде предупредили о последствиях задержания российских танкеров

Сенатор Джабаров: если ЕС задержит российские танкеры, последуют ответные меры

© Фото : HavariekommandoТанкер
Танкер - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© Фото : Havariekommando
Танкер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Если страны Евросоюза решатся на задержание в Балтийском море торговых судов, загруженных российской нефтью, последуют ответные меры, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Ранее издание Politico написало со ссылкой на неназванных дипломатов, что страны ЕС, имеющие выход к Балтике, разрабатывают юридические меры, которые позволят им проводить массовые задержания в море нефтяных танкеров, якобы связанных с Россией. В частности, предлагается обосновывать захват судов экологическими причинами или подозрениями в пиратстве. Также обсуждается создание списка страховщиков, с полисами которых судно может проходить через Балтийское море.
Корабли ВМФ РФ - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Россия не позволит сделать Балтику внутренним озером НАТО, заявил посол
7 февраля, 05:53
"Россия на протяжении веков сохраняла статус ключевой морской державы, и любые попытки заблокировать её доступ к Балтийскому морю неизбежно приведут к ответным мерам", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что спустя триста лет после окончания Северной войны Запад мечтает о реванше на Балтике. "Однако такие действия могут привести к обратному эффекту — европейские страны окажутся в ситуации, когда им самим придется запрашивать разрешение у Москвы на проход своих судов по фарватеру", - отметил Джабаров.
По его словам, историческая параллель с действиями Петра Первого, прорубившего окно в Европу через Балтику, здесь более чем уместна.
Учения НАТО в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Россия пообещала ответить на операцию НАТО в Балтийском море
6 февраля, 10:53
 
Балтийское мореРоссияМоскваВладимир ДжабаровСовет Федерации РФЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала