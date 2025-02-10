https://ria.ru/20250210/solntse-1998320616.html
Ученые предупредили о страшных последствиях возвращения дыры на Солнце
Ученые предупредили о страшных последствиях возвращения дыры на Солнце - РИА Новости, 10.02.2025
Ученые предупредили о страшных последствиях возвращения дыры на Солнце
На Солнце снова возвращается огромная коронарная дыра, которая может повлечь за собой возникновение магнитных бурь, сообщает на своем сайте Лаборатория... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T00:53:00+03:00
2025-02-10T00:53:00+03:00
2025-02-10T00:53:00+03:00
наука
космос - риа наука
земля
институт космических исследований
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/08/1744900770_0:0:2792:1571_1920x0_80_0_0_c6cbe2a9bc8d56bcb42e812c7a76833a.jpg
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. На Солнце снова возвращается огромная коронарная дыра, которая может повлечь за собой возникновение магнитных бурь, сообщает на своем сайте Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН."Одна из крупнейших за последние несколько лет корональных дыр на Солнце <…> возвращается к Земле, сделав полный оборот вокруг оси Солнца", — говорится в публикации.Первые проявления магнитных бурь, прогнозируют ученые, могут начаться уже в понедельник, 10 февраля и продержаться "до середины недели, но, не исключено, что и до конца (Недели. — Прим. ред.)".Одна из наиболее распространенных причин появления магнитных бурь — вспышки на поверхности Солнца, которые высвобождают большое количество энергии и заряженных частиц. Вторая причина — корональные выбросы. Это выбросы из короны Солнца, а точнее — из зон пониженных температур, которые могут содержать заряженные частицы и магнитные поля. Именно они влияют на магнитное поле планеты.Наиболее частые симптомы, которые могут появиться во время магнитных бурь:Дополнительно под влиянием космических изменений запускаются триггеры мигрени, замедляется капиллярный кровоток и ухудшается настроение. У людей, страдающих различными психоэмоциональными расстройствами, может развиться излишняя возбудимость. В некоторых случаях может наблюдаться воспаление суставов, боль в спине, тяжесть в ногах.
https://ria.ru/20250113/solntse-1993424229.html
https://ria.ru/20250104/solntse-1992511059.html
https://ria.ru/20250208/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/08/1744900770_199:0:2735:1902_1920x0_80_0_0_cb2045bb38d9be18192ca11b70598a95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, земля, институт космических исследований, российская академия наук
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Институт космических исследований, Российская академия наук
Ученые предупредили о страшных последствиях возвращения дыры на Солнце
РАН: Землю ожидают магнитные бури из-за возвращения корональной дыры на Солнце
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости.
На Солнце снова возвращается огромная коронарная дыра, которая может повлечь за собой возникновение магнитных бурь, сообщает на своем сайте
Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
«
"Одна из крупнейших за последние несколько лет корональных дыр на Солнце <…> возвращается к Земле, сделав полный оборот вокруг оси Солнца", — говорится в публикации.
Первые проявления магнитных бурь, прогнозируют ученые, могут начаться уже в понедельник, 10 февраля и продержаться "до середины недели, но, не исключено, что и до конца (Недели. — Прим. ред.)".
Одна из наиболее распространенных причин появления магнитных бурь — вспышки на поверхности Солнца, которые высвобождают большое количество энергии и заряженных частиц. Вторая причина — корональные выбросы. Это выбросы из короны Солнца, а точнее — из зон пониженных температур, которые могут содержать заряженные частицы и магнитные поля. Именно они влияют на магнитное поле планеты.
Наиболее частые симптомы, которые могут появиться во время магнитных бурь:
- головная боль;
- бессонница;
- слабость;
- тахикардия;
- скачки артериального давления.
Дополнительно под влиянием космических изменений запускаются триггеры мигрени, замедляется капиллярный кровоток и ухудшается настроение. У людей, страдающих различными психоэмоциональными расстройствами, может развиться излишняя возбудимость. В некоторых случаях может наблюдаться воспаление суставов, боль в спине, тяжесть в ногах.