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Ученые предупредили о страшных последствиях возвращения дыры на Солнце - РИА Новости, 10.02.2025
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Наука
 
00:53 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/solntse-1998320616.html
Ученые предупредили о страшных последствиях возвращения дыры на Солнце
Ученые предупредили о страшных последствиях возвращения дыры на Солнце - РИА Новости, 10.02.2025
Ученые предупредили о страшных последствиях возвращения дыры на Солнце
На Солнце снова возвращается огромная коронарная дыра, которая может повлечь за собой возникновение магнитных бурь, сообщает на своем сайте Лаборатория... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T00:53:00+03:00
2025-02-10T00:53:00+03:00
наука
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земля
институт космических исследований
российская академия наук
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. На Солнце снова возвращается огромная коронарная дыра, которая может повлечь за собой возникновение магнитных бурь, сообщает на своем сайте Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН."Одна из крупнейших за последние несколько лет корональных дыр на Солнце &lt;…&gt; возвращается к Земле, сделав полный оборот вокруг оси Солнца", — говорится в публикации.Первые проявления магнитных бурь, прогнозируют ученые, могут начаться уже в понедельник, 10 февраля и продержаться "до середины недели, но, не исключено, что и до конца (Недели. — Прим. ред.)".Одна из наиболее распространенных причин появления магнитных бурь — вспышки на поверхности Солнца, которые высвобождают большое количество энергии и заряженных частиц. Вторая причина — корональные выбросы. Это выбросы из короны Солнца, а точнее — из зон пониженных температур, которые могут содержать заряженные частицы и магнитные поля. Именно они влияют на магнитное поле планеты.Наиболее частые симптомы, которые могут появиться во время магнитных бурь:Дополнительно под влиянием космических изменений запускаются триггеры мигрени, замедляется капиллярный кровоток и ухудшается настроение. У людей, страдающих различными психоэмоциональными расстройствами, может развиться излишняя возбудимость. В некоторых случаях может наблюдаться воспаление суставов, боль в спине, тяжесть в ногах.
https://ria.ru/20250113/solntse-1993424229.html
https://ria.ru/20250104/solntse-1992511059.html
https://ria.ru/20250208/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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космос - риа наука, земля, институт космических исследований, российская академия наук
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Институт космических исследований, Российская академия наук
Ученые предупредили о страшных последствиях возвращения дыры на Солнце

РАН: Землю ожидают магнитные бури из-за возвращения корональной дыры на Солнце

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПрохожие на фоне Солнца
Прохожие на фоне Солнца - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. На Солнце снова возвращается огромная коронарная дыра, которая может повлечь за собой возникновение магнитных бурь, сообщает на своем сайте Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
«
"Одна из крупнейших за последние несколько лет корональных дыр на Солнце <…> возвращается к Земле, сделав полный оборот вокруг оси Солнца", — говорится в публикации.
Астроном смотрит на заход солнца с помощью телескопа - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
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Первые проявления магнитных бурь, прогнозируют ученые, могут начаться уже в понедельник, 10 февраля и продержаться "до середины недели, но, не исключено, что и до конца (Недели. — Прим. ред.)".
Одна из наиболее распространенных причин появления магнитных бурь — вспышки на поверхности Солнца, которые высвобождают большое количество энергии и заряженных частиц. Вторая причина — корональные выбросы. Это выбросы из короны Солнца, а точнее — из зон пониженных температур, которые могут содержать заряженные частицы и магнитные поля. Именно они влияют на магнитное поле планеты.
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Ученый рассказал о мощных вспышках, произошедших на Солнце
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Наиболее частые симптомы, которые могут появиться во время магнитных бурь:
  • головная боль;
  • бессонница;
  • слабость;
  • тахикардия;
  • скачки артериального давления.
Дополнительно под влиянием космических изменений запускаются триггеры мигрени, замедляется капиллярный кровоток и ухудшается настроение. У людей, страдающих различными психоэмоциональными расстройствами, может развиться излишняя возбудимость. В некоторых случаях может наблюдаться воспаление суставов, боль в спине, тяжесть в ногах.
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