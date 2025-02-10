https://ria.ru/20250210/solntse-1998320616.html

Ученые предупредили о страшных последствиях возвращения дыры на Солнце

Ученые предупредили о страшных последствиях возвращения дыры на Солнце - РИА Новости, 10.02.2025

Ученые предупредили о страшных последствиях возвращения дыры на Солнце

На Солнце снова возвращается огромная коронарная дыра, которая может повлечь за собой возникновение магнитных бурь, сообщает на своем сайте Лаборатория... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T00:53:00+03:00

2025-02-10T00:53:00+03:00

2025-02-10T00:53:00+03:00

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. На Солнце снова возвращается огромная коронарная дыра, которая может повлечь за собой возникновение магнитных бурь, сообщает на своем сайте Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН."Одна из крупнейших за последние несколько лет корональных дыр на Солнце <…> возвращается к Земле, сделав полный оборот вокруг оси Солнца", — говорится в публикации.Первые проявления магнитных бурь, прогнозируют ученые, могут начаться уже в понедельник, 10 февраля и продержаться "до середины недели, но, не исключено, что и до конца (Недели. — Прим. ред.)".Одна из наиболее распространенных причин появления магнитных бурь — вспышки на поверхности Солнца, которые высвобождают большое количество энергии и заряженных частиц. Вторая причина — корональные выбросы. Это выбросы из короны Солнца, а точнее — из зон пониженных температур, которые могут содержать заряженные частицы и магнитные поля. Именно они влияют на магнитное поле планеты.Наиболее частые симптомы, которые могут появиться во время магнитных бурь:Дополнительно под влиянием космических изменений запускаются триггеры мигрени, замедляется капиллярный кровоток и ухудшается настроение. У людей, страдающих различными психоэмоциональными расстройствами, может развиться излишняя возбудимость. В некоторых случаях может наблюдаться воспаление суставов, боль в спине, тяжесть в ногах.

https://ria.ru/20250113/solntse-1993424229.html

https://ria.ru/20250104/solntse-1992511059.html

https://ria.ru/20250208/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

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космос - риа наука, земля, институт космических исследований, российская академия наук