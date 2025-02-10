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Львова-Белова рассказала о возвращении трех детей из Шри-Ланки
Львова-Белова рассказала о возвращении трех детей из Шри-Ланки - РИА Новости, 10.02.2025
Львова-Белова рассказала о возвращении трех детей из Шри-Ланки
Аппарат детского омбудсмена совместно с МИД России помогли трем детям, оставшимся без родительского попечения на Шри-Ланке, воссоединиться с мамой и вернуться... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T11:45:00+03:00
2025-02-10T11:45:00+03:00
2025-02-10T11:45:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Аппарат детского омбудсмена совместно с МИД России помогли трем детям, оставшимся без родительского попечения на Шри-Ланке, воссоединиться с мамой и вернуться домой, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "Вместе с МИД России помогли трём детям на Шри-Ланке воссоединиться с мамой и вернуться домой. Экстренная ситуация. Обратились из МИД России. Три брата остались без родительского попечения на Шри-Ланке. Папа задержан местной полицией, других родственников рядом не было", - написала она в своем Telegram-канале. По словам Львовой-Беловой, мама детей находилась в Москве и хотела поехать за детьми, но у нее не было возможности купить билеты на всех. Женщина купила билеты для себя, а аппарат уполномоченного по правам ребенка оплатил перелет для детей. "Спасибо чрезвычайному и полномочному послу Российской Федерации в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка и Республике Мальдивы Левану Джагаряну, который срочно прибыл в полицейский участок и временно взял на себя заботу о детях. Несколько дней ребята жили на территории посольства", - добавила детский омбудсмен. Кроме того, Львова-Белова поблагодарила МИД РФ и всех, кто помогал в возвращении детей в Россию.
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россия, шри-ланка, москва, мария львова-белова, леван джагарян, общество
Россия, Шри-Ланка, Москва, Мария Львова-Белова, Леван Джагарян, Общество
Львова-Белова рассказала о возвращении трех детей из Шри-Ланки
Львова-Белова и МИД России помогли трем детям на Шри-Ланке вернуться домой