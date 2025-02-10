https://ria.ru/20250210/senatory-1998504938.html

Сенаторы переходят на отечественный мессенджер Express

Сенаторы переходят на отечественный мессенджер Express - РИА Новости, 10.02.2025

Сенаторы переходят на отечественный мессенджер Express

Сенаторы переходят на отечественный мессенджер Express, он предлагает более высокий уровень защиты и контроля над данными, сообщил РИА Новости первый замглавы... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T21:52:00+03:00

2025-02-10T21:52:00+03:00

2025-02-10T21:52:00+03:00

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Сенаторы переходят на отечественный мессенджер Express, он предлагает более высокий уровень защиты и контроля над данными, сообщил РИА Новости первый замглавы конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин. "Мессенджер Express как отечественная разработка предлагает более высокий уровень защиты и контроля над данными. Это особенно важно, когда речь идет о служебной переписке, в которой зачастую содержится конфиденциальная информация и важные документы", - сказал политик. По его словам, парламентарии должны быть абсолютно уверены в том, что их коммуникации защищены от несанкционированного доступа и перехвата.

https://ria.ru/20240921/otkrytki-1973953241.html

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, совет федерации рф