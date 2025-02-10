https://ria.ru/20250210/senatory-1998504938.html
Сенаторы переходят на отечественный мессенджер Express
Сенаторы переходят на отечественный мессенджер Express - РИА Новости, 10.02.2025
Сенаторы переходят на отечественный мессенджер Express
Сенаторы переходят на отечественный мессенджер Express, он предлагает более высокий уровень защиты и контроля над данными, сообщил РИА Новости первый замглавы... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T21:52:00+03:00
2025-02-10T21:52:00+03:00
2025-02-10T21:52:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Сенаторы переходят на отечественный мессенджер Express, он предлагает более высокий уровень защиты и контроля над данными, сообщил РИА Новости первый замглавы конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин. "Мессенджер Express как отечественная разработка предлагает более высокий уровень защиты и контроля над данными. Это особенно важно, когда речь идет о служебной переписке, в которой зачастую содержится конфиденциальная информация и важные документы", - сказал политик. По его словам, парламентарии должны быть абсолютно уверены в том, что их коммуникации защищены от несанкционированного доступа и перехвата.
https://ria.ru/20240921/otkrytki-1973953241.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, совет федерации рф
Общество, Технологии, Совет Федерации РФ
Сенаторы переходят на отечественный мессенджер Express
Сенатор Шейкин: члены Совфеда переходят на отечественный мессенджер Express