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Сенаторы переходят на отечественный мессенджер Express - РИА Новости, 10.02.2025
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21:52 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/senatory-1998504938.html
Сенаторы переходят на отечественный мессенджер Express
Сенаторы переходят на отечественный мессенджер Express - РИА Новости, 10.02.2025
Сенаторы переходят на отечественный мессенджер Express
Сенаторы переходят на отечественный мессенджер Express, он предлагает более высокий уровень защиты и контроля над данными, сообщил РИА Новости первый замглавы... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T21:52:00+03:00
2025-02-10T21:52:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Сенаторы переходят на отечественный мессенджер Express, он предлагает более высокий уровень защиты и контроля над данными, сообщил РИА Новости первый замглавы конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин. "Мессенджер Express как отечественная разработка предлагает более высокий уровень защиты и контроля над данными. Это особенно важно, когда речь идет о служебной переписке, в которой зачастую содержится конфиденциальная информация и важные документы", - сказал политик. По его словам, парламентарии должны быть абсолютно уверены в том, что их коммуникации защищены от несанкционированного доступа и перехвата.
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Общество, Технологии, Совет Федерации РФ
Сенаторы переходят на отечественный мессенджер Express

Сенатор Шейкин: члены Совфеда переходят на отечественный мессенджер Express

© Fotolia / TanushaМобильный телефон
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© Fotolia / Tanusha
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Сенаторы переходят на отечественный мессенджер Express, он предлагает более высокий уровень защиты и контроля над данными, сообщил РИА Новости первый замглавы конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин.
«
"Мессенджер Express как отечественная разработка предлагает более высокий уровень защиты и контроля над данными. Это особенно важно, когда речь идет о служебной переписке, в которой зачастую содержится конфиденциальная информация и важные документы", - сказал политик.
По его словам, парламентарии должны быть абсолютно уверены в том, что их коммуникации защищены от несанкционированного доступа и перехвата.
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