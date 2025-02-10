https://ria.ru/20250210/samolet-1998322883.html

К границе с Россией после ЧП в Усть-Луге послали финский самолет-разведчик

К границе с Россией после ЧП в Усть-Луге послали финский самолет-разведчик - РИА Новости, 10.02.2025

К границе с Россией после ЧП в Усть-Луге послали финский самолет-разведчик

Служба пограничной разведки Финляндии направила разведывательный самолет в восточную часть Финского залива, чтобы получить больше информации после аварии с... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T01:34:00+03:00

2025-02-10T01:34:00+03:00

2025-02-10T01:50:00+03:00

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Служба пограничной разведки Финляндии направила разведывательный самолет в восточную часть Финского залива, чтобы получить больше информации после аварии с танкером "Коала" в порту Усть-Луга Ленинградской области, президент страны Петтери Орпо объявил о намерении Хельсинки провести собственное расследование инцидента."Финская пограничная служба усилила готовность к реагированию на разливы нефти и ищет дополнительную информацию об инциденте. В этот район направляются самолеты наблюдения пограничной службы", — сообщило ведомство в соцсети X.Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что страна проведет собственное расследование после сообщений об инциденте с танкером.Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в порту Усть-Луга во время запуска двигателя на танкере "Коала" произошел инцидент. В настоящее время проводятся мероприятия по обследованию машинного отделения и установления причины аварии.В Росморречфлоте заявили, что угрозы затопления танкера нет, грузовые резервуары судна не повреждены, а разлив груза либо утечки нефтепродуктов также отсутствуют.

https://ria.ru/20250209/finlyandiya-1997996713.html

https://ria.ru/20250206/nato-1997636129.html

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в мире, усть-луга, финляндия, петтери орпо