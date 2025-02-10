https://ria.ru/20250210/rossiya-1998474782.html
Посольство России в Бразилии готовит мероприятия к 80-летию Победы
Посольство России в Бразилии готовит мероприятия к 80-летию Победы - РИА Новости, 10.02.2025
Посольство России в Бразилии готовит мероприятия к 80-летию Победы
Посольство России к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне готовит крупные мероприятия в различных городах Бразилии, сообщил в интервью РИА Новости посол РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T18:02:00+03:00
2025-02-10T18:02:00+03:00
2025-02-10T18:02:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
бразилия
сан-паулу (город)
алексей лабецкий
луис инасиу лула да силва
в мире
рио-де-жанейро (город)
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 фев - РИА Новости. Посольство России к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне готовит крупные мероприятия в различных городах Бразилии, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Алексей Лабецкий. "Рассчитываем, что крупные мероприятия, посвященные 80-й годовщине Победы, пройдут в крупных метрополиях Бразилии - Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Белу-Оризонти. Нашими соотечественниками и рядом бразильских авторов готовится к публикации ряд материалов, посвященных 80-летию Великой Победы", - сказал дипломат. Кроме того, по его словам, планируется провести ставшее уже традиционным торжественное заседание в Законодательной ассамблее штата Сан-Паулу с участием представителей бразильских политических, академических, общественных кругов, российских соотечественников. "Безусловно, возможное участие главы бразильского государства в торжественных мероприятиях в Москве по случаю 80-й годовщины Победы придаст этому событию особую важность", - сказал Лабецкий. Ранее пресс-служба президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы сообщила, что глава государства был приглашен в РФ на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и высказал намерение участвовать в этом мероприятии. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 18.00 мск
https://ria.ru/20250207/ekvador-1998017496.html
https://ria.ru/20250210/posolstvo-1998455270.html
россия
бразилия
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россия, бразилия, сан-паулу (город), алексей лабецкий, луис инасиу лула да силва, в мире, рио-де-жанейро (город), день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Бразилия, Сан-Паулу (город), Алексей Лабецкий, Луис Инасиу Лула да Силва, В мире, Рио-де-Жанейро (город), День Победы
Посольство России в Бразилии готовит мероприятия к 80-летию Победы
Посольство России в Бразилии готовит крупные мероприятия к 80-летию Победы