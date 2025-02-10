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"Только в воображении". На Западе сделали неожиданный вывод о России - РИА Новости, 10.02.2025
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14:50 10.02.2025 (обновлено: 14:59 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/rossiya-1998426393.html
"Только в воображении". На Западе сделали неожиданный вывод о России
"Только в воображении". На Западе сделали неожиданный вывод о России - РИА Новости, 10.02.2025
"Только в воображении". На Западе сделали неожиданный вывод о России
Россия находится в международной изоляции только в головах западных чиновников, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T14:50:00+03:00
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в мире
россия
марк рютте
урсула фон дер ляйен
чей боуз
индия
бангалор
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Россия находится в международной изоляции только в головах западных чиновников, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.Так он отреагировал на сообщения об участии российского истребителя пятого поколения Су-57 в выставке Aero India 2025 в Бангалоре.&quot;Изолированная Россия? Только в воображении Фон дер Лгуньи (глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. — Прим. ред.) и Рютте (генсек НАТО Марк Рютте. — Прим. ред.)&quot;, — написал журналист."Рособоронэкспорт" на XV Международной авиационно-космической выставке Aero India 2025, которая проходит с 10 по 14 февраля на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре, организует единую российскую экспозицию, где также будет представлен Су-57.Ранее в понедельник директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко в беседе с РИА Новости отметил, что участие российского истребителя Су-57 в летной программе авиасалона в Индии станет главной военно-технической сенсацией этого мероприятия.
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в мире, россия, марк рютте, урсула фон дер ляйен, чей боуз, индия, бангалор
В мире, Россия, Марк Рютте, Урсула фон дер Ляйен, Чей Боуз, Индия, Бангалор
"Только в воображении". На Западе сделали неожиданный вывод о России

Журналист Боуз: Россия изолирована только в головах западных чиновников

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкРоссийские флаги
Российские флаги - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Россия находится в международной изоляции только в головах западных чиновников, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.
Так он отреагировал на сообщения об участии российского истребителя пятого поколения Су-57 в выставке Aero India 2025 в Бангалоре.
«

"Изолированная Россия? Только в воображении Фон дер Лгуньи (глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. — Прим. ред.) и Рютте (генсек НАТО Марк Рютте. — Прим. ред.)", — написал журналист.

"Рособоронэкспорт" на XV Международной авиационно-космической выставке Aero India 2025, которая проходит с 10 по 14 февраля на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре, организует единую российскую экспозицию, где также будет представлен Су-57.
Ранее в понедельник директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко в беседе с РИА Новости отметил, что участие российского истребителя Су-57 в летной программе авиасалона в Индии станет главной военно-технической сенсацией этого мероприятия.
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