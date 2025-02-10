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"Только в воображении". На Западе сделали неожиданный вывод о России
"Только в воображении". На Западе сделали неожиданный вывод о России - РИА Новости, 10.02.2025
"Только в воображении". На Западе сделали неожиданный вывод о России
Россия находится в международной изоляции только в головах западных чиновников, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T14:50:00+03:00
2025-02-10T14:50:00+03:00
2025-02-10T14:59:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Россия находится в международной изоляции только в головах западных чиновников, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.Так он отреагировал на сообщения об участии российского истребителя пятого поколения Су-57 в выставке Aero India 2025 в Бангалоре."Изолированная Россия? Только в воображении Фон дер Лгуньи (глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. — Прим. ред.) и Рютте (генсек НАТО Марк Рютте. — Прим. ред.)", — написал журналист."Рособоронэкспорт" на XV Международной авиационно-космической выставке Aero India 2025, которая проходит с 10 по 14 февраля на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре, организует единую российскую экспозицию, где также будет представлен Су-57.Ранее в понедельник директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко в беседе с РИА Новости отметил, что участие российского истребителя Су-57 в летной программе авиасалона в Индии станет главной военно-технической сенсацией этого мероприятия.
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в мире, россия, марк рютте, урсула фон дер ляйен, чей боуз, индия, бангалор
В мире, Россия, Марк Рютте, Урсула фон дер Ляйен, Чей Боуз, Индия, Бангалор
"Только в воображении". На Западе сделали неожиданный вывод о России
Журналист Боуз: Россия изолирована только в головах западных чиновников